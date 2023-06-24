Điều tra nguyên nhân vụ tàu lặn Titan sẽ tương tự điều tra máy bay

Ông Ryan Ramsey - cựu thuyền trưởng tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh, cho biết: “Chúng tôi cần thu thập tất cả các mảnh vỡ có thể tìm thấy để tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra và làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn sự tái diễn”.

Đài BBC của Anh đưa tin vào ngày 23/6 (giờ địa phương) rằng hiện tại các cơ quan cứu hộ sẽ phải thu thập càng nhiều mảnh vỡ càng tốt để xác định nguyên nhân vụ tai nạn của chiếc tàu lặn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tham gia dẫn đầu chiến dịch cứu hộ tàu Titan, đã thông báo vào ngày 22/6 (giờ địa phương) rằng họ nhận định tất cả 5 người trên tàu Titan đã thiệt mạng do nón đuôi Titan (cấu trúc hình nón ở đuôi máy bay) được tìm thấy dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 1.600 feet (khoảng 488 m).

Ông giải thích rằng chiếc tàu lặn gặp nạn không có hộp đen nên không thể theo dõi chuyển động cuối cùng của chiếc tàu lặn, nhưng quy trình điều tra sẽ không khác với một vụ rơi máy bay.

Trước hết, có quyền suy đoán rằng một vụ nổ (hiện tượng một cấu trúc phát nổ nhanh chóng vào bên trong do áp suất bên ngoài) có thể đã xảy ra do buồng áp suất của tàu lặn có vấn đề và không thể chịu được áp suất của biển sâu. "Mảnh vỡ được tìm thấy cho thấy một vụ nổ thảm khốc đã xảy ra trong chiếc tàu lặn", Chuẩn Đô đốc John Mauger - Tư lệnh Vùng 1 của USCG phát biểu trước báo giới.

Có thể giả định rằng chiếc tàu lặn bị vỡ vụn vì cấu trúc hình trụ (hình nón đuôi) của đuôi tàu lặn và phần còn lại của khung hạ cánh đã được tìm thấy. Tàu lặn Titan được làm từ sợi carbon và titan, các nhà điều tra dự kiến ​​sẽ quan sát các cấu trúc đứt gãy bên trong cấu trúc sợi carbon.

Cựu thuyền trưởng tàu ngầm Ryan Ramsey giải thích rằng công việc như vậy sẽ giúp xác định điều gì đã xảy ra trong những khoảnh khắc cuối cùng của tàu Titan.

Các nhà điều tra sẽ xem xét kỹ hướng của các sợi carbon (sợi mỏng) trong mỗi mảnh vỡ dưới kính hiển vi, tìm kiếm các khu vực gợi ý chính xác nơi xảy ra đứt gãy đầu tiên, BBC cho biết. Các nhà điều tra sẽ tập trung vào việc xác định xem vụ tai nạn có phải do khiếm khuyết cấu trúc trong thân tàu Titan hay không.

Blair Thornton - giáo sư tại Đại học Southampton ở Anh - giải thích rằng nếu lỗi cấu trúc là nguyên nhân, chiếc tàu lặn sẽ bị sập dưới áp suất cực lớn, tương đương với trọng lượng của tháp Eiffel. Trọng lượng của tháp Eiffel được báo cáo là 7.300 tấn.

Chuẩn Đô đốc John Mauger cũng cho biết tình hình đặc biệt phức tạp vì liên quan đến nhiều quốc tịch và diễn ra ở một vùng biển xa xôi. BBC cho biết vào thời điểm này vẫn chưa rõ cơ quan nào sẽ dẫn đầu cuộc điều tra này vì không có quy định cụ thể nào cho việc điều tra những vụ tai nạn tàu lặn như vậy. Tuy nhiên, BBC dự đoán lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng như từ trước đến nay.