Kẻ tình nghi bám theo 2 cô bé tiểu học suốt 5 tiếng ở TTTM, biết sự thật ai nấy vừa thương vừa buồn cười

Hai bé gái đi đến đâu, người đàn ông đều cố gắng theo sát, thỉnh thoảng còn núp chỗ này, núp chỗ kia để không bị phát hiện. Đoạn clip hài hước gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận về hơn 200.000 lượt thích.

Sina đưa tin, một ông bố ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khiến dân mạng được phen cười lăn lộn với cách dạy con độc đáo của mình.

Cụ thể, đôi vợ chồng có một cô con gái năm nay 10 tuổi. Ngoài việc học trên lớp, bé gái còn được bố mẹ cho học thêm vào ngày cuối tuần. Một ngày nọ, bé gái bảo bố mẹ muốn đi chơi ở trung tâm thương mại với bạn cùng lớp sau giờ học thêm.

Được biết đây là lần đầu tiên bé gái đi chơi mà không có bố mẹ đi cùng. Thay vì cấm cản con, ông bố thoải mái đồng ý và dặn con cứ đi chơi vui vẻ đi.

Sau khi hai bé gái đi khuất tầm mắt, ông bố lắm chiêu lập tức bám theo quan sát, canh chừng. Suốt 5 tiếng đồng hồ hai cô bé dạo chơi, ăn uống ở trung tâm thương mại, ông bố đều tìm cách theo sát, hết núp chỗ này lại núp chỗ kia để con không phát hiện ra. Toàn bộ cảnh tượng hài hước này đều được chị vợ đi cùng quay lại.

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh ông bố đi theo trông chừng con gây bão mạng - Ảnh: Sina

Đoạn clip hài hước đã được đăng trên tiktok và nhận tới 200.000 lượt thích. Cộng đồng mạng xứ Trung hết lời ngợi khen tình cảm cha con ấm áp và cách bảo vệ con đầy tinh tế của ông bố.

"Ông bố này tâm lý ghê ha"; "Dễ thương ghê á. Vừa bảo vệ con vừa cho con sự riêng tư"; "Rất thích phương pháp giáo dục này"; "Đáng học hỏi đấy chứ"..., dân mạng bình luận.

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