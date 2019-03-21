Con bệnh nặng, cha từ chối chữa trị vì để tiền cho bồ nhí dưỡng thai: ‘Hãy nói với nó rằng tôi đã chết’

Thế giới 21/03/2019 17:14

Trong khi con trai mắc bệnh nặng, đối mặt với cái chết thì người cha lại vui vẻ bên bồ nhí. Thậm chí, anh ta còn từ chối điều trị cho con vì để dành tiền cho nhân tình dưỡng thai.

Được biết, cậu bé 7 tuổi này mắc bệnh bạch cầu (một dạng ung thư máu) từ năm 2016. Lúc đầu, em được gia đình đưa đi điều trị, tình hình bệnh đã cải thiện. Nhưng đến tháng 9/2018, người thân phát hiện bệnh của em lại tái phát khi đưa đi tái khám.

Con bệnh nặng, cha từ chối chữa trị vì để tiền cho bồ nhí dưỡng thai: ‘Hãy nói với nó rằng tôi đã chết’ - Ảnh 1
Đứa trẻ tội nghiệp phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo từ khi tuổi đời còn rất nhỏ - Ảnh: Internet

Vì chi phí chữa bệnh quá lớn nên gia đình phải vay mượn khắp nơi. Trong khi đó, cha mẹ cậu bé chỉ làm công việc bán thời gian nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Trong lúc con trai đang đối mặt với sinh tử, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì sau Tết Nguyên đán, người cha đột nhiên biến mất.

Sau một thời gian tìm kiếm, gia đình cũng liên lạc được. Nhưng thay vì quay về cùng vợ con, người đàn ông này từ chối việc chu cấp tiền cho con, đồng thời khuyên vợ từ bỏ việc chữa trị vì anh ta phải lo cho bạn gái đang mang thai. Thậm chí, người này còn đề nghị vợ ly hôn và nói với vợ rằng: "Hãy nói với nó rằng tôi đã chết”.

Con bệnh nặng, cha từ chối chữa trị vì để tiền cho bồ nhí dưỡng thai: ‘Hãy nói với nó rằng tôi đã chết’ - Ảnh 2
Người cha từ chối chữa bệnh cho con vì để tiền cho nhân tình dưỡng thai - Ảnh: Internet

Mặc dù đau đớn vì sự phản bội của chồng nhưng người mẹ đã mạnh mẽ vượt qua, cố gắng chăm sóc con của mình.

Nhiều ngày qua, câu chuyện của gia đình cậu bé tội nghiệp trên đã được cơ quan truyền thông tại thị trấn Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đưa tin với hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ cậu bé vượt qua bệnh tật.

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