Cố gắng ăn buffet quá nhiều , nhóm thanh niên bị cộng đồng mạng lên án

Được biết nhóm thanh niên 'chiến' 300 con cua, 80 cốc tráng miệng, 50 hộp sầu riêng và hàng chục con tôm tại một cửa hàng buffet hải sản.

Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đưa tin vào ngày 9/5 rằng một nhóm thanh niên ở độ tuổi 20 khoe lượng thức ăn khổng lồ mà họ đã ăn tại một cửa hàng buffet tự chọn ở Trung Quốc đã bị chỉ trích dữ dội khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Được biết nhóm khách hàng này gồm 6 nam và 1 nữ đến một cửa hàng ăn buffet ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào lúc 5 giờ chiều ngày 3/5, và họ ở lại đến 21 giờ 30 phút tối, giờ cửa hàng đóng cửa và ăn 300 con cua, 80 cốc tráng miệng, 50 hộp sầu riêng và hàng chục con tôm.

Đăng ảnh khoe lượng thức ăn khổng lồ tại bữa tiệc buffet hải sản, nhóm thanh niên chị chỉ trích dữ dội - Ảnh: Douin Một người trong nhóm đã chụp ảnh hàng trăm vỏ cua xếp thành hàng dài trên bàn và vỏ món ăn tráng miệng chất đống một góc, rồi tự hào đăng lên mạng xã hội. Đoạn video cũng cho thấy hàng chục vỏ tôm chất đống trên bàn. Một nam thanh niên trong nhóm nói về video mà họ đăng tải: “Tất cả chúng tôi đều rất thèm ăn. Đó là lượng thức ăn mà chúng tôi có thể ăn đủ cho tuổi của mình. Chúng tôi đã đến bữa tiệc buffet hải sản vì hải sản bây giờ đắt đỏ. Chúng tôi cũng đã trả đủ 160 nhân dân tệ (khoảng 500.000 đồng) mỗi người.”



Nam thanh niên khẳng định: "Ngoài cua, xoài và sầu riêng, chúng tôi còn ăn cá hồi, tôm và thêm món tráng miệng. Chúng tôi không ăn quá nhiều và ngừng ăn khi no".

Cả nhóm chất đống những chén bát ăn mà họ ăn - Ảnh: Douin Nhóm thanh niên được cho là ăn quá giờ quy định của nhà hàng, họ đến lúc 5 giờ chiều nhưng ở lại đến tận 21 giờ 30 phút tối (4,5 tiếng). Theo một người phụ trách nhà hàng, thời gian giới hạn sử dụng buffet là 2 tiếng nhưng được cho là do nhân viên bận, chưa kiểm tra kỹ thời gian sử dụng của khách do hôm đó khách quá đông. Cư dân mạng Trung Quốc xem video đã không ngừng chỉ trích bữa ăn được chia sẻ trong video: "Tôi cảm thấy tiếc cho chủ nhà hàng", "Ngoài việc ăn nhiều, việc khoe vỏ cua và lãng phí thức ăn như vậy không được xem là bình thường".

Người đàn ông bị cấm cửa tại các nhà hàng buffet vì ăn quá nhiều Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị cấm vào nhà hàng ăn buffet sau khi chủ quán phàn nàn vì ăn quá nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gang-an-buffet-qua-nhieu-nhom-thanh-nien-bi-cong-ong-mang-len-an-580725.html