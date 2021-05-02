Bức ảnh chấn động MXH của nam bác sĩ Ấn Độ giữa ‘đại hồng thủy’ COVID-19

Một bài đăng của bác sĩ Sohil Makwana (Ấn Độ) đã nhận về hàng trăm ngàn lượt thích và hàng chục ngàn lượt chia sẻ khi anh đăng bức hình người đổ mồ hôi như tắm khi chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Một bài đăng của Tiến sĩ, bác sĩ Sohil Makwana đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ tất cả mọi người vì nó đã được tweet lại gần 17.000 lần và nhận được hơn 132.000 lượt thích trên trang mạng xã hội. Cụ thể, vị bác sĩ trẻ đã đăng 2 bức ảnh về mình. Một bức trong bộ đồ bảo hộ PPE nhưng lớp quần áo bên trong ướt sũng và một bức ảnh khi anh mặc bộ áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi - một hình ảnh cho thấy sự nỗ lực và rất vất vả của các nhân viên y tế, nơi tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ.

Bài đăng của Tiến sĩ, bác sĩ Sohil Makwana đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ tất cả mọi người - Ảnh: Twitter Trong một bài đăng tiếp theo, bác sĩ Sohil Makwana đã viết: "Thay mặt cho tất cả các bác sĩ và nhân viên y tế nói chuyện .. chúng tôi thực sự đang làm việc chăm chỉ khi xa gia đình của mình .. đôi khi cách bệnh nhân một bước chân, đôi khi cách những người già bệnh nặng một gang tay ... Tôi yêu cầu hãy đi tiêm phòng .. đó là giải pháp duy nhất để giữ an toàn". Theo báo Hindustan Times ngày 1/5, Ấn Độ ghi nhận 408.331 ca mắc mới và 3.523 người tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ. Như vậy, tính đến nay đất nước Ấn Độ với 1,3 tỉ dân đã có hơn 19 triệu ca mắc COVID-19 và 211.855 người chết vì căn bệnh này.

Số ca bệnh COVID-19 tăng kỷ lục theo từng ngày tại Ấn Độ. Chỉ trong vòng 1 tuần qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 2,5 triệu ca COVID-19 mới, chiếm hơn 43% tổng ca nhiễm trên toàn cầu. Theo Guardian, có những nguyên nhân chính dẫn đến việc Ấn Độ "vỡ trận" trước đại dịch COVID-19. Biến thể nCoV mới với đặc tính lây lan mạnh là một phần nguyên nhân gây ra làn sóng dịch thứ hai. Ngoài biến thể, các chuyên gia cho rằng yếu tố con người cũng làm dịch bùng phát. Sự tự tin thái quá lan truyền trong chính phủ và xã hội dẫn đến hàng loạt quyết định sai lầm. K Srinath Reddy, chủ tịch Tổ chức Y tế Công cộng Ấn Độ, cho biết: "Vào tháng 1, người ta lầm tưởng rằng Ấn Độ đã đạt miễn dịch cộng đồng và không lường trước được đợt dịch thứ hai. Cả nước ăn mừng trong khi virus len lỏi vào các đám đông". Người dân Ấn Độ ngâm mình trên sông Hằng trong lễ Kumbh Mela ở Haridwar, ngày 14/4. Ảnh: Reuters Cùng với những khuyến cáo người dân nên phòng ngừa, chính quyền các cấp nới lỏng hạn chế, cho phép tổ chức các sự kiện lớn và những cuộc bầu cử rầm rộ. Họ tự tin rằng các ca Covid-19 ở bang Kerala hoặc Maharashtra chỉ là tàn dư của đại dịch, không nhận ra chúng là mồi lửa châm ngòi thảm họa.

Khan hiếm oxy, người dân Ấn Độ tự chế oxy tại nhà để chữa COVID-19: Tự cứu mình hay tự bước vào cửa tử? Giữa lúc thiếu oxy trầm trọng, người dân Ấn Độ đang tự tạo oxy tại nhà để "tự cứu lấy mình". Các video dạy cách tự sản xuất oxy cũng đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ấn Độ.

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