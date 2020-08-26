Bé gái bị cho ăn đến béo phì, dân mạng nài nỉ kêu dừng nhưng bố mẹ vẫn bỏ ngoài tai chỉ vì kiếm tiền

Mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng bé gái này đã nặng đến 35kg. Nguyên nhân là do em bị cha mẹ cho ăn nhiều để livestream kiếm tiền.

Trong thời đại công nghệ ngày nay, việc livestream kiếm tiền đã giúp không ít người kiếm sống, thậm chí đổi đời. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến nhiều hệ quả khôn lường như trường hợp bé gái dưới đây. Theo đó, cô bé người Trung Quốc này là một hot baby trên mạng xã hội, có biệt danh là Peggy. Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng em đã nặng đến 35kg, vượt xa nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Bé gái bắt đầu con đường quay video, livestream kiếm tiền từ khi mới 1 tuổi rưỡi - Ảnh: Internet Trước đó, mẹ của cô bé đã đăng ký một tài khoản trên mạng xã hội cho con. Ban đầu, cha mẹ Peggy đăng clip quay lại cảnh con gái vừa ăn vừa chơi khi cô bé được 1 tuổi rưỡi. Ngay khi vừa được đăng tải, video này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được cư dân mạng vô cùng yêu thích. Sau đó, cha mẹ em không ngừng livestream, đăng những clip tương tự để thu hút người xem. Đến tháng 8/2019, chỉ mới 2 tuổi rưỡi nhưng Peggy đã nặng đến 25kg. Dù cân nặng của con đã vượt quá tiêu chuẩn bình thường nhưng cha mẹ em vẫn không ngừng lại.

Chỉ mới 3 tuổi nhưng cô bé đã nặng 35kg - Ảnh: Internet Lượng video của Peggy đăng tải trên mạng xã hội cũng ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt, lượng thức ăn của bé cũng vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Mỗi lần xuất hiện, Peggy được cha mẹ chuẩn bị nguyên cả một bàn lớn gồm rất nhiều món như bánh mì kẹp thịt, nước ngọt, gà rán, mì gói… Đến thời điểm hiện tại, bé gái đã cán mốc 35kg. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Peggy, nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn, khuyên cha mẹ bé nên dừng lại để kiểm soát cân nặng của con. Thế nhưng, họ vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, tiếp tục kiếm tiền bằng cách cho con gái ăn nhiều thịt nướng, xúc xích, xiên que… Thậm chí, cả hai còn tuyên bố sẽ để Peggy vượt mốc 50kg. Cân nặng vượt mức khiến cơ thể cô bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh: Internet Điều đáng chú ý là, ngay cả Peggy cũng không hề muốn ăn nhiều như vậy. Cư dân mạng đã phát hiện trong một đoạn video, cô bé liên tục van xin “đừng thêm, đừng thêm”. Cha mẹ của bé dù nói đồng ý nhưng vẫn liên tục cho thức ăn vào đĩa của con. Khối lượng cơ thể quá lớn đã gây ảnh hưởng đến khung xương non nớt, khiến chân của bé bị biến dạng. Mặc dù biết sức khỏe của con gái có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cha mẹ Peggy vẫn phớt lờ. Điều này đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, chung tay báo cáo tài khoản khiến kênh của cô bé bị khóa. Mọi người hy vọng trong tương lai, sức khỏe của cô bé sẽ trở lại bình thường.

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