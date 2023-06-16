Án mạng đau lòng: Nam sinh 14 tuổi 'mất mạng' oan uổng tại lớp học vì... thành tích quá xuất sắc

Thế giới 16/06/2023 19:57

Chị gái của nam sinh vừa đau lòng vừa phẫn nộ cho biết, hung thủ đã tấn công em trai cô trước mắt toàn bộ bạn cùng lớp và giáo viên với một cách thức vô cùng tàn ác.

Mới đây, theo ET đưa tin, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra tại một trường học ở thành phố Quảng An, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cụ thể, nam sinh 14 tuổi đã bị một bạn cùng lớp đâm chết trong lớp học. Theo thông tin đăng tải, nam sinh 14 tuổi này có thành tích học tập rất ưu tú, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường. Tuy nhiên, sáng ngày 12/6, khi em đến trường lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị học thì bất ngờ bị bạn cùng lớp dùng con dao nhọn tấn công và đâm 2 nhát. Trong đó có một nhát làm đứt động mạch chủ. Do đó trước khi xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, nam sinh đã tử vong thương tâm.

Chị gái của nam sinh vừa đau lòng vừa phẫn nộ cho biết, hung thủ đã tấn công em trai cô trước mắt toàn bộ bạn cùng lớp và giáo viên với một cách thức vô cùng tàn ác. Gia đình không thể ngờ rằng em trai duy nhất và xuất sắc như vậy lại phải mất mạng oan uổng ngay tại trường học.

Hiện tại, bố mẹ của cô đã gần như phát điên vì đau khổ. Đặc biệt, hơn 48 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, gia đình vẫn chưa được nhận lại thi thể của em trai mà không rõ lý do nên nỗi đau như bị kéo dài hơn. 

Án mạng đau lòng: Nam sinh 14 tuổi 'mất mạng' oan uổng tại lớp học vì... thành tích quá xuất sắc - Ảnh 1
Nam sinh 14 tuổi học rất giỏi, luôn đạt thành tích xuất sắc cuối cùng lại vong mạng trong tay bạn cùng lớp. 

Chị gái của nam sinh cũng tiết lộ thêm rằng, một tháng trước ngày xảy ra án mạng, em trai cô đã nhận được tờ giấy đe dọa hung thủ gửi có ghi dòng chữ "Chắc chắn tao sẽ giết mày". Không ngờ, kẻ thủ ác thực hiện hành động tàn bạo này trước khi tốt nghiệp. Điều này chứng minh đây là một vụ mưu sát đã được âm thầm chuẩn bị từ lâu.

 

Hiện tại, gia đình chỉ còn biết hy vọng pháp luật có thể mang lại công lý cho em trai. Trong khi đó, cảnh sát địa phương cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng chi tiết về nguyên nhân xảy ra vụ án, sự thù hận giữa hai nam sinh do vấn đề học tập và mọi thứ liên quan vẫn cần phải điều tra thêm.

Án mạng đau lòng: Nam sinh 14 tuổi 'mất mạng' oan uổng tại lớp học vì... thành tích quá xuất sắc - Ảnh 2
Trường hợp tương tự một nam sinh lớp 9 ở tỉnh Sơn Đông bị bạn cùng lớp đâm chết vì đạt điểm cao hơn trong kì thi

 

Trước đó, ngày 5/6/2018, một học sinh trung học ở Trung Quốc cũng từng tử vong thương tâm với nguyên nhân tương tự. Cụ thể, học sinh này đã bị bạn cùng lớp đâm chết chỉ vì đạt điểm cao hơn người bạn này trong kỳ thi. Sự việc xảy ra tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông.

Trong một đoạn video được đăng tải trên tờ tin tức Bắc Kinh nói về vụ việc này, một học sinh họ Tần, hiện đang là học sinh lớp 9 của 1 trường trong thành phố đã mang theo 1 dao và búa rồi trốn vào 1 con ngõ gần nhà người bạn học họ Mã. Khi Mã đi qua khu vực này, Tần liền dùng dao đâm vào cổ bạn khiến Mã chết ngay lập tức. Vụ án xảy ra vào ngày thứ 2 sau khi kỳ thi trung học của trường 2 nam sinh kết thúc.

Theo lời kể người nhà nạn nhân cho biết, cuối tháng 5 trước đó, Tần từng đe dọa sẽ giết Mã nếu cậu tiếp tục đạt điểm cao hơn mình trong các kỳ thi tới. Mã sau đó đã kể lại với bố mẹ việc này nhưng nhà trường lại hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của gia đình Mã. 

Trả lời trước giới truyền thông, hiệu trưởng ngôi trường Tần và Mã theo học cho biết, bà cảm thấy hoàn toàn shock trước thông tin về vụ án mạng trên, đặc biệt là khi 2 nam sinh được mọi người biết là bạn tốt của nhau. Tần và Mã vừa kết thúc lớp 9 và chuẩn bị chuyển cấp vào tháng 9 tới.

Cũng theo mẹ của Mã, con trai cô giành được nhiều giải thưởng và bằng khen trong suốt thời gian đi học. Nhiều bài viết trên mạng xã hội cũng cho biết Mã luôn là học sinh đứng đầu của lớp, trong khi Tần đứng ở vị trí thứ 2.

Theo thông tin được đăng tải trên trang mạng xã hội của cảnh sát quận Lâm Truy, nam sinh họ Tần đã bị bắt giữ vào 9/6 cùng năm sau đó.

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