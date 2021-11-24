Uống thứ nước quen thuộc này mỗi ngày, nam sinh 15 tuổi bất ngờ bị đột quỵ, liệt nửa người

Thế giới 24/11/2021 10:40

Chỉ vì uống thứ nước quen thuộc mà nhiều người yêu thích, nam sinh 15 tuổi đã bị đột quỵ, liệt nửa thân bên trái và từng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Mới đây, Tiểu Châu (15 tuổi) – nam sinh ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang học thể dục tại trường thì đột nhiên lăn ra đất ngất xỉu. Tay và chân trái của nam sinh không thể cử động, các ngón tay co quắp vào nhau khiến người xung quanh hoảng sợ nên nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu. 

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, Tiểu Châu bị đột quỵ khiến cậu bé bị nhồi máu não diện rộng, liệt nửa thân trái, tắc động mạch cảnh bên phải. Cậu bé cần phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu không khả năng tử vong do phù não là rất cao.

Vào chiều cùng ngày, bác sĩ đã tiến hành chụp mạch máu não và phẫu thuật mở sọ giải áp. Sau ca mổ, Tiểu Châu được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu nhưng tới sáng hôm sau, nam sinh lại bị hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch. 

Các bác sĩ khẩn trương chụp cắt lớp sọ não cho Tiểu Châu và phát hiện thấy nam sinh bị phù não nội sọ nặng hơn, mô não ở phía đối diện vốn bình thường cũng bị chèn ép. Vì vậy, các bác sĩ phải đẩy Tiểu Châu vào phòng phẫu thuật thêm lần nữa. May mắn thay, lần này ca phẫu thuật thành công.

Uống thứ nước quen thuộc này mỗi ngày, nam sinh 15 tuổi bất ngờ bị đột quỵ, liệt nửa người - Ảnh 1
Nam sinh bất ngờ ngất xỉu trong giờ học thể dục tại trường

Vài ngày sau, sức khỏe Tiểu Châu dần được cải thiện và không cần phải thở bằng nội khí quản nữa. Sau đó, cậu bé được chuyển tới khoa thần kinh để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

Hiện tại, Tiểu Châu đang dần dần bình phục, nửa thân trái của em đã từ từ lấy lại khả năng vận động và có thể thực hiện các động tác đơn giản. Tuy nhiên, tại sao một cậu bé 15 tuổi lại bị đột quỵ - căn bệnh thường gặp nhất ở lứa tuổi 60 đến 70?

Hóa ra, Tiểu Châu có thói quen uống nước ngọt có gas mỗi ngày. Ngày nào cậu bé cũng uống ít nhất 1 lon nước ngọt, có khi thì uống tới 2-3 lon. Do đó, ở độ tuổi 15, Tiểu Châu tuy cao 1m76 nhưng lại nặng tới hơn 100kg. 

Bác sĩ khẳng định việc nam sinh bị đột quỵ có liên quan tới thói quen uống nước ngọt của cậu bé. Thể trọng của Tiểu Châu đã chạm ngưỡng béo phì, lượng đường trong máu tăng cao cũng vì uống nước ngọt quá nhiều. Cũng theo bác sĩ, uống 1-2 cốc nước ngọt mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ cao hơn 16%. 

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