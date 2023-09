Cảnh sát Zimbabwe lo ngại 3 phụ nữ chuyên “thu thập tinh dịch” đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tại quốc gia này sau khi một nạn nhân tố họ đã cưỡng hiếp anh ta.

Theo Daily Mail, các nghi phạm - được cho là lái chiếc xe Toyota Cresta màu trắng - đã cho nạn nhân đi nhờ 1 đoạn tại thành phố Bulawayo, nằm ở tây bắc Zimbabwe.

Tuy nhiên, họ đã tấn công anh ta dọc đường, bắt nạn nhân phải quan hệ tình dục và xuất tinh.

Phát ngôn viên Precious Simango của sở cảnh sát Bulawayo nói với tờ The Chronicle rằng họ đã đón người đàn ông tại 1 điểm đón xe bất hợp pháp trên đại lộ số 6 trong thành phố.

“Nạn nhân đang đến công viên Cowdray và khi đang ở trên đường, họ đã thay đổi lộ trình. Nạn nhân đã hỏi, song họ cho biết đang đi đường tắt”, ông nói.

Sau đó, các ‘hung thủ’ đã đỗ xe ở 1 khu vực khá hoang vắng nơi họ hiện hình thành ‘yêu râu xanh’.

“Một trong các phụ nữ đã dùng bao cao su trong khi những người còn lại đã quan hệ với nạn nhân mà không dùng biện pháp bảo vệ. Sau đó họ lấy tinh dịch của anh ta trước khi vứt nạn nhân xuống”, ông cho biết thêm.

Cảnh sát không giải thích lí do họ lấy tinh dịch, tuy nhiên vụ tấn công này khá giống hàng loạt vụ đã xảy ra khắp quốc gia châu Phi này vào năm 2011 và 2012. Nguyên nhân là do cần tinh dịch đàn ông trong các nghi thức cầu may mắn ‘juju’ truyền thống.

Theo các nguồn tin, nạn nhân của những vụ ‘mỹ nhân kế’ này thường bị dùng thuốc hoặc bị uy hiếp bằng súng hoặc dao. Thậm chí 1 nạn nhân còn bị những kẻ cưỡng hiếp dùng rắn sống uy hiếp.

Sau đó các nạn nhân được kích dục và buộc quan hệ liên tục trước khi bị vứt bên lề đường.

Trước đó, hồi tháng 11.2011, 3 chị em nhà Nhokwara và một người bạn trai của họ đã bị tòa án kết tội tấn công những người đi nhờ xe và thu thập tinh dịch. Họ bị bắt khi liên quan tới 1 vụ tai nạn ô tô và cảnh sát tìm thấy 31 bao cao su đã qua sử dụng trong cốp xe.

