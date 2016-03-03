3 phụ nữ hiếp dâm đàn ông đi nhờ xe để lấy tinh trùng

Thế giới 03/03/2016 07:38

Cảnh sát Zimbabwe lo ngại 3 phụ nữ chuyên “thu thập tinh dịch” đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tại quốc gia này sau khi một nạn nhân tố họ đã cưỡng hiếp anh ta.

Theo Daily Mail, các nghi phạm - được cho là lái chiếc xe Toyota Cresta màu trắng - đã cho nạn nhân đi nhờ 1 đoạn tại thành phố Bulawayo, nằm ở tây bắc Zimbabwe.

Tuy nhiên, họ đã tấn công anh ta dọc đường, bắt nạn nhân phải quan hệ tình dục và xuất tinh.

Phát ngôn viên Precious Simango của sở cảnh sát Bulawayo nói với tờ The Chronicle rằng họ đã đón người đàn ông tại 1 điểm đón xe bất hợp pháp trên đại lộ số 6 trong thành phố.

3 phụ nữ hiếp dâm đàn ông đi nhờ xe để lấy tinh trùng - Ảnh 1
Thành phố Bulawayo từng xảy ra nhiều vụ "thu thập tinh trùng" trước đó

“Nạn nhân đang đến công viên Cowdray và khi đang ở trên đường, họ đã thay đổi lộ trình. Nạn nhân đã hỏi, song họ cho biết đang đi đường tắt”, ông nói.

Sau đó, các ‘hung thủ’ đã đỗ xe ở 1 khu vực khá hoang vắng nơi họ hiện hình thành ‘yêu râu xanh’.

“Một trong các phụ nữ đã dùng bao cao su trong khi những người còn lại đã quan hệ với nạn nhân mà không dùng biện pháp bảo vệ. Sau đó họ lấy tinh dịch của anh ta trước khi vứt nạn nhân xuống”, ông cho biết thêm.

Cảnh sát không giải thích lí do họ lấy tinh dịch, tuy nhiên vụ tấn công này khá giống hàng loạt vụ đã xảy ra khắp quốc gia châu Phi này vào năm 2011 và 2012. Nguyên nhân là do cần tinh dịch đàn ông trong các nghi thức cầu may mắn ‘juju’ truyền thống.

Theo các nguồn tin, nạn nhân của những vụ ‘mỹ nhân kế’ này thường bị dùng thuốc hoặc bị uy hiếp bằng súng hoặc dao. Thậm chí 1 nạn nhân còn bị những kẻ cưỡng hiếp dùng rắn sống uy hiếp.

Sau đó các nạn nhân được kích dục và buộc quan hệ liên tục trước khi bị vứt bên lề đường.

Trước đó, hồi tháng 11.2011, 3 chị em nhà Nhokwara và một người bạn trai của họ đã bị tòa án kết tội tấn công những người đi nhờ xe và thu thập tinh dịch. Họ bị bắt khi liên quan tới 1 vụ tai nạn ô tô và cảnh sát tìm thấy 31 bao cao su đã qua sử dụng trong cốp xe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm cảnh sát bao cao su tinh trùng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nữ runner xinh đẹp tử vong trên đường chạy khi chỉ cách đích 500m

Danh tính nữ runner xinh đẹp tử vong trên đường chạy khi chỉ cách đích 500m

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích