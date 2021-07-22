Sau khi lên giường với vua, phi tần nhà Thanh phải để bàn tay thái giám chạm vào cơ thể với mục đích khó tin

Phi tần muốn có được địa vị, giữ được sủng ái của hoàng đế thì phải sinh được con trai. Con trai sinh ra sẽ là lá bùa hộ mệnh cho phi tần, giúp họ có cuộc sống về sau không lo thiếu thốn, hưởng nhung lụa sung sướng. Không chỉ vậy, phi tần có con trai có cơ hội trở thành hoàng hậu, nắm được quyền lực, được vua sủng hạnh cả đời.

Theo những lời kể thâm cung bí sử Trung Hoa, hậu cung Thanh triều là chủ đề mang tới nhiều hứng thú tò mò, thậm chí được tái hiện lại trong phim ảnh . Những chuyện về cuộc sống sinh hoạt hậu cung, tranh đua mưu mô của các phi tần để giành được trái tim hoàng đế đặc biệt ấn tượng với người đời sau.

Đây cũng là một trong những điều bí ẩn trong lịch sử Thanh triều suốt hàng trăm năm.

Tuy nhiên, “Dã ký Thanh triều” ghi lại lịch sử Trung Quốc rằng phi tần muốn sinh con trai cho hoàng đế là việc không đơn giản. Vì ngoài việc được vua triệu gọi thị tẩm thì họ còn bị bàn tay của thái giám can thiệp.

Dù là hoàng hậu, người phụ nữ nắm quyền lực chốn hậu cung thì vẫn phải chịu cảnh thái giám theo dõi mỗi khi gần gũi với vua - Ảnh minh họa: Internet

Dù là hoàng hậu, người phụ nữ nắm quyền lực chốn hậu cung thì vẫn phải chịu cảnh thái giám theo dõi mỗi khi gần gũi với vua. Thái giám còn ghi lại chi tiết để đưa ra dự đoán, tính toán về những lần thân mật “thành công”. Nhưng chỉ có hoàng hậu không phải chịu việc bị bàn tay của thái giám “đụng chạm”.

Phi tần thường phải đợi chờ để được vua triệu gọi “thị tẩm”. Thái giám sẽ bưng một chậu nhỏ, trên đó có những biển xanh khắc tên của những phi tần. Vua chọn biển xanh nào thì tên của phi tần đó sẽ được gọi để chuẩn bị đưa vào phục vụ cho vua.

Để có thể được gọi tên, các phi tần chốn hậu cung phải đặc biệt quan tâm đến thái giám, bằng những mối quan hệ móc nối, tiền bạc. Và phi tần khi được vua “thị tẩm” chịu không ít tủi nhục. Cụ thể, vua sẽ yên vị trên giường, được đắp chăn chỉ hở từ đầu gối xuống dưới. Phi tần được gọi sẽ phải khỏa thân, bị thái giám quấn khăn lên người và vác vào trong khi được gọi vào.

Vua chọn biển xanh nào thì tên của phi tần đó sẽ được gọi để chuẩn bị đưa vào phục vụ cho vua - Ảnh minh họa: Internet

Với cách thức lạ lùng này, thái giám sẽ có cơ hội “đụng chạm” vào cơ thể của phi tần. Khi được đưa vào giường của hoàng đế, phi tần sẽ chui vào chăn. Khi đã xong chuyện, họ sẽ bò giật về phía cuối giường, cuốn mình vào chăn để thái giám đưa ra ngoài.

Đặc biệt hơn, trong suốt quá trình thân mật của vua và phi tần, thái giám luôn theo dõi. Bên ngoài phòng luôn có nhiều thái giám canh giữ suốt quá trình “hành sự” của vua. Nếu thấy thời gian đã lâu thì họ sẽ nói lớn vào trong: “Đã hết giờ”.

Thường thì khi nghe tiếng của thái giám nói lần đầu thì hoàng đế sẽ lên tiếng để đưa phi tần ra ngoài. Nhưng cũng có trường hợp thái giám phải gọi giục nhiều nhất là 3 lần. Sau khi đã đưa phi tần đi, tổng quản sẽ quỳ gối hỏi vua: “Giữ hay không giữ?”. Họ muốn hỏi ý kiến vua có muốn giữ đứa trẻ hay không.

Nếu hoàng đế nói muốn giữ lại thì thái giám sẽ cẩn trọng ghi lại ngày tháng và tên phi tần may mắn. Nếu vua không muốn giữ thì thái giám sẽ có một thủ thuật đặc biệt. Họ dùng tay ấn vào 8 huyệt đạo trên cơ thể phi tần để ngăn việc mang thai.

Theo thâm cung bí sử truyền lại, thủ thuật này của thái giám không phải lúc nào cũng chính xác. Vì thế, thái giám có thể cậy vào việc này để “moi tiền” từ các phi tần. Phi tần càng khôn khéo, hiểu chuyện với các thái giám thì càng có cơ hội mang thai rồng với hoàng đế.

Phi tần càng khôn khéo, hiểu chuyện với các thái giám thì càng có cơ hội mang thai rồng với hoàng đế - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, nhiều phi tần đợi rất nhiều năm để thân mật với vua, và có thể thụ thai một đứa con trai càng không phải là chuyện dễ dàng.