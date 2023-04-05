Xong ly rượu giao bôi là màn 'động phòng' nảy lửa, sáng mai ngủ dậy tôi thấy người mình nóng ran và bứt rứt, nghe lý do từ mẹ chồng tôi vội báo cảnh sát

Tâm sự gia đình 05/04/2023 11:53

Đến lúc động phòng, ông xã lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi. Không còn cách nào khác, tôi đành uống, vừa uống xong tôi đã thấy đau đầu và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trương Hoa năm nay 27 tuổi, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay cô chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai. Trong gia đình Hoa là một người con ngoan nhưng tính cách có phần nóng nảy. Bố mẹ cô đều xem Hoa là báu vật, với tính cách của mình, Hoa chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Rồi đến một ngày Hoa gặp được Dũng - người chồng hiện tại của cô. Dũng là người có năng lực, dựa vào tài năng của bản thân anh đã thi vào công chức. Người đàn ông này giúp Trương Hoa tìm thấy cảm giác an toàn thứ mà bấy lâu nay cô vẫn tìm kiếm.

Xong ly rượu giao bôi là màn 'động phòng' nảy lửa, sáng mai ngủ dậy tôi thấy người mình nóng ran và bứt rứt, nghe lý do từ mẹ chồng tôi vội báo cảnh sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quen nhau một thời gian, Dũng quyết tâm theo đuổi Hoa. Vốn đã có tình cảm, Hoa đồng ý ngay và cặp đôi nhanh chóng kết hôn. Do gia đình Dũng ở quê nên mẹ chồng lúc nào cũng muốn con dâu nhanh chóng sinh cháu trai. Vậy nhưng Diễm Mỹ chưa muốn sinh con ngay sau khi cưới, cô không muốn gây mâu thuẫn với mẹ chồng nên đã không nói ra suy nghĩ của mình.

Vào đúng ngày kết hôn, những người ở quê Dũng liên tiếp mời rượu cô dâu chú rể, điều này khiến vợ chồng Hoa đều cảm thấy choáng váng. Vậy nhưng đến lúc động phòng, Dũng lại lấy một ly rượu ra và nói rằng hai vợ chồng uống rượu giao bôi. Không còn cách nào khác, Hoa đành uống, vừa uống xong cô đã thấy đau đầu và mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoa thấy nóng ran trong người, toàn thân mệt mỏi, cô nói chồng đưa mình đi bệnh viện trong khi Dũng lại lấy tay che miệng. Điều này khiến Hoa nghi ngờ. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng có thể Hoa ăn nhầm đồ ăn gì đó nên mới nóng ran toàn thân như vậy. Cô nghĩ nát óc nhưng không biết mình đã ăn phải đồ gì, cô nhớ lại hành động của chồng và hỏi ảnh sau khi về nhà.

Xong ly rượu giao bôi là màn 'động phòng' nảy lửa, sáng mai ngủ dậy tôi thấy người mình nóng ran và bứt rứt, nghe lý do từ mẹ chồng tôi vội báo cảnh sát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dũng nói rằng, mẹ anh tìm hiểu được một phương thuốc của địa phương, nghe nói uống thứ này vào sẽ sinh con trai nên Dũng đã trộn thuốc này vào ly rượu cho Hoa uống. Trong lúc nói chuyện, Dũng vẫn rất hào hứng, anh không nhận ra lỗi của mình. Nghe đến đây, Hoa không thể kiềm chế được, tính cô từ trước đến nay đều vô cùng quyết liệt, không bao giờ chịu thua. Hoa không thể tha thứ cho hành động của chồng và đã gọi điện báo cảnh sát ngay sau đó.

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