Xôn xao câu chuyện người phụ nữ bị chồng bạo hành, đánh vợ gãy răng, khâu 4 mũi, rồi ngang nhiên mang bồ về nhà ăn ở

Tâm sự gia đình 16/11/2021 14:13

Không chỉ bị chồng phụ bạc mà chị H. còn bị cả mẹ chồng hắt muối và gạo vào mặt đuổi ra khỏi nhà sau khi về quê ăn Tết ở nhà đẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội, một người phụ nữ tên H. chia sẻ câu chuyện bị chồng bạo hành trong 1 group kín khiến cộng đồng mạng bức xúc. Cụ thể, theo lời kể của chị H. thì chị và chồng đã kết hôn được 8 năm. Khi chung sống với nhau, chị cũng làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ hiền, dâu thảo.

Những năm đầu lập nghiệp, hai vợ chồng làm ăn trên Hà Nội có khó khăn nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho ông bà hàng tháng. Sau đó, cả 2 dồn hết tiền bạc vay mượn mua ôtô "để chồng có cái việc làm nhưng cũng không thể thoát khỏi những cám dỗ".

Chị tâm sự xót xa: "Chồng em cờ bạc, lô đề. Nhiều lần em nói không được, em đành phải nói với bố mẹ chồng. Nhưng ngờ đâu, họ không những không khuyên lại còn hắt hủi trách móc em và bênh con trai họ. Sau, anh ấy bán cả ôtô mà 2 vợ chồng dành dụm vất vả mới mua được. Không dừng lại ở đó mà bố mẹ chồng em lại lừa luôn mảnh đất mà em đưa tiền cho chồng em về mua. 

Xôn xao câu chuyện người phụ nữ bị chồng bạo hành, đánh vợ gãy răng, khâu 4 mũi, rồi ngang nhiên mang bồ về nhà ăn ở - Ảnh 1
Bài đăng tố chồng bạo hành của chị H. khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Đỉnh điểm nhất là hôm mùng 3 Tết, năm đó em có gọi điện xin bố chồng cho em về ngoại ăn Tết. Đến ngày mùng 3 âm lịch em có quay về nhà chồng, em về đến nhà thì bị mẹ chồng hắt muối và gạo vào mặt đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ chồng luôn miệng nói là "mày mang tiền về cho nhà mày".

Thiết nghĩ sao có thể tàn nhẫn như vậy? Còn lý do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Sau thì em về nhà mẹ ruột ở, chồng em vào tận nhà mẹ đẻ em đánh em gãy răng và đi khâu 4 mũi chỉ vì em đề nghị giải quyết cho rõ ràng, mặc dù ba mẹ anh em trong gia đình em rất thương và tôn trọng anh ấy. Khi biết chuyện, ba em rất sốc và lâm bệnh nặng.

Bị lừa cả tình và tài sản, bây giờ em chẳng cần gì nữa, chỉ mong có được sự đồng cảm, có được sự công bằng. Mong có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn không phải toan tính chuyện gì. Yêu một người không dễ gì nhưng khi bị lừa rồi thì có lẽ xem đây như một bài học cho bản thân. Và mong mọi người sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như em, chỉ vì quá yêu và tin vào một người. Giờ anh ấy còn mang cả bồ về nhà ăn ở. Cô bồ còn nhắn tin doạ em nữa ạ. Đừng bao giờ hy sinh quá nhiều cho một người không bao giờ nhận ra giá trị của mình".

Xôn xao câu chuyện người phụ nữ bị chồng bạo hành, đánh vợ gãy răng, khâu 4 mũi, rồi ngang nhiên mang bồ về nhà ăn ở - Ảnh 2
Tin nhắn 'tiểu tam' trơ trẽn gửi cho chị H - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo bài đăng tâm sự, chị H. cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh cơ thể chị bị đánh bầm dập tàn nhẫn. Ngoài ra, đến cả tiểu tam cũng tin nhắn dọa dẫm với nội dung: "Nếu chị không nhường anh T. lại cho em, em làm cho chị sống không bằng chết".

Thậm chí, "tiểu tam" còn có những câu nói xúc phạm đến công việc của chính thất: "Chị đi làm cái nghề gội đầu matxa chị không thấy ngại à? Chị không thấy xấu hổ à?"...

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của chị vợ đã nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ và cách hành xử của cả anh chồng lẫn gia đình nhà chồng. Đồng thời, khuyên chị H. nên sớm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy rẫy những bi kịch này. 

Câu chuyện trên hiện vẫn đang là chủ đề thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Bạn trai cất giữ một chiếc hộp trong phòng, mở ra mà tôi hoang mang

Bạn trai cất giữ một chiếc hộp trong phòng, mở ra mà tôi hoang mang

Nhìn những thứ được cất cẩn thận, ngăn nắp trong hộp, mắt tôi như hoa lên.

Xem thêm
Từ khóa:   bị chồng chê bai bị chồng bạo hành bị chồng hắt hủi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ