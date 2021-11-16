Những năm đầu lập nghiệp, hai vợ chồng làm ăn trên Hà Nội có khó khăn nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho ông bà hàng tháng. Sau đó, cả 2 dồn hết tiền bạc vay mượn mua ôtô "để chồng có cái việc làm nhưng cũng không thể thoát khỏi những cám dỗ".

Mới đây, trên mạng xã hội, một người phụ nữ tên H. chia sẻ câu chuyện bị chồng bạo hành trong 1 group kín khiến cộng đồng mạng bức xúc. Cụ thể, theo lời kể của chị H. thì chị và chồng đã kết hôn được 8 năm. Khi chung sống với nhau, chị cũng làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ hiền, dâu thảo.

Đỉnh điểm nhất là hôm mùng 3 Tết, năm đó em có gọi điện xin bố chồng cho em về ngoại ăn Tết. Đến ngày mùng 3 âm lịch em có quay về nhà chồng, em về đến nhà thì bị mẹ chồng hắt muối và gạo vào mặt đuổi em ra khỏi nhà. Mẹ chồng luôn miệng nói là "mày mang tiền về cho nhà mày".

Chị tâm sự xót xa: "Chồng em cờ bạc, lô đề. Nhiều lần em nói không được, em đành phải nói với bố mẹ chồng. Nhưng ngờ đâu, họ không những không khuyên lại còn hắt hủi trách móc em và bênh con trai họ. Sau, anh ấy bán cả ôtô mà 2 vợ chồng dành dụm vất vả mới mua được. Không dừng lại ở đó mà bố mẹ chồng em lại lừa luôn mảnh đất mà em đưa tiền cho chồng em về mua.

Thiết nghĩ sao có thể tàn nhẫn như vậy? Còn lý do nào để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Sau thì em về nhà mẹ ruột ở, chồng em vào tận nhà mẹ đẻ em đánh em gãy răng và đi khâu 4 mũi chỉ vì em đề nghị giải quyết cho rõ ràng, mặc dù ba mẹ anh em trong gia đình em rất thương và tôn trọng anh ấy. Khi biết chuyện, ba em rất sốc và lâm bệnh nặng.

Bị lừa cả tình và tài sản, bây giờ em chẳng cần gì nữa, chỉ mong có được sự đồng cảm, có được sự công bằng. Mong có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn không phải toan tính chuyện gì. Yêu một người không dễ gì nhưng khi bị lừa rồi thì có lẽ xem đây như một bài học cho bản thân. Và mong mọi người sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như em, chỉ vì quá yêu và tin vào một người. Giờ anh ấy còn mang cả bồ về nhà ăn ở. Cô bồ còn nhắn tin doạ em nữa ạ. Đừng bao giờ hy sinh quá nhiều cho một người không bao giờ nhận ra giá trị của mình".

Tin nhắn 'tiểu tam' trơ trẽn gửi cho chị H - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo bài đăng tâm sự, chị H. cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh cơ thể chị bị đánh bầm dập tàn nhẫn. Ngoài ra, đến cả tiểu tam cũng tin nhắn dọa dẫm với nội dung: "Nếu chị không nhường anh T. lại cho em, em làm cho chị sống không bằng chết".

Thậm chí, "tiểu tam" còn có những câu nói xúc phạm đến công việc của chính thất: "Chị đi làm cái nghề gội đầu matxa chị không thấy ngại à? Chị không thấy xấu hổ à?"...

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của chị vợ đã nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ và cách hành xử của cả anh chồng lẫn gia đình nhà chồng. Đồng thời, khuyên chị H. nên sớm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy rẫy những bi kịch này.

Câu chuyện trên hiện vẫn đang là chủ đề thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.