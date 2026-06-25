Vừa đi công tác về, tôi rụng rời chân tay khi con gái 6 tuổi chạy ra mách: 'Bố giấu cô nào trong tủ ấy!'

Tâm sự gia đình 25/06/2026 19:22

Lúc về đến nhà tôi thấy một đôi giày phụ nữ ở trước cửa, tôi ngầm nhận ra chồng mình đưa nhân tình về nhà, lúc này tôi uất ức, bởi vì không ngờ trong nhà còn có con gái nhỏ mà anh ta lại dám làm cái chuyện kinh khủng đó.

Tôi từng chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình đau đớn, tổn thương khi có chồng ngoại tình. Vậy nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ khi bản thân mình cũng rơi vào hoàn cảnh éo le đó. Tôi vốn rất tin tưởng chồng, ngờ đâu anh ta lại lừa dối, phản bội sau lưng tôi hết lần này tới lần khác.

Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, hôn nhân hạnh phúc, tôi luôn chăm chút bản thân và vun vén gia đình nên chẳng có điều gì khiến chồng phải chê trách cả. Thế nhưng lòng dạ đàn ông quá tham lam, có vợ hiền con ngoan với họ vẫn chưa đủ. Phát hiện chồng phản bội là nhờ một lần anh ấy đi dự tiệc về muộn, tôi thấy cổ áo anh ấy có vết son môi của phụ nữ. Tôi lấy vân tay của chồng mở điện thoại ra thì thấy cuộc trò chuyện bí mật ngọt ngào của chồng mình với người phụ nữ khác. 

Tôi biết chồng ngoại tình nhưng lại không tra khảo mà âm thầm điều tra. Tôi biết được chồng mình đang qua lại với người phụ nữ đã có gia đình, chồng cô ta rất giàu có nhưng thường xuyên đi công tác xa nhà. Lúc nghĩ đến cảnh chồng ân ái mặn nồng, nói lời yêu thương với người phụ nữ kia mà trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại.

Tôi định ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, xem giữa vợ con và bồ anh ấy chọn ai. Nhưng đúng lúc đó tôi lại phải đi công tác mất 1 tuần, vậy là tôi quyết định xong xuôi công việc sẽ nói chuyện rõ ràng với chồng. Trong thời gian xa nhà tôi cũng sẽ suy nghĩ xem mình đã làm gì mà chồng đối xử như vậy.

Vì công việc giải quyết xong sớm nên mới 5 ngày tôi được về nhà. Tôi gọi chồng đi đón nhưng nghĩ anh bận con nên lại bắt taxi tự về. Lúc về đến nhà tôi thấy một đôi giày phụ nữ ở trước cửa, tôi ngầm nhận ra chồng mình đưa nhân tình về nhà, lúc này tôi uất ức, bởi vì không ngờ trong nhà còn có con gái nhỏ mà anh ta lại dám làm cái chuyện kinh khủng đó.

Vừa đi công tác về, tôi rụng rời chân tay khi con gái 6 tuổi chạy ra mách: 'Bố giấu cô nào trong tủ ấy!' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước vào nhà thì cô con gái 6 tuổi chạy ra hớn hở:

''A mẹ về, con nhớ mẹ lắm. Con không cho mẹ đi nữa đâu''.

''Mẹ cũng nhớ Bông của mẹ lắm, ở nhà với bố có ngoan không con?''.

''Con chẳng thích ở nhà với bố đâu, bố có chịu chơi với con dâu. Từ lúc mẹ đi hôm nào bố cũng đưa một cô nào về rồi đóng cửa trong phòng, bố cấm con không được lại gần. Hôm nay cô ấy lại tới, nhưng vừa biết mẹ về, bố giấu cô ấy ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa ra''.

Chồng tôi vừa nghe con gái nói vậy thì vội thanh minh:

''Em đừng có nghe con nói linh tinh. Mấy hôm trước có chị đồng nghiệp mang hợp đồng đến nhờ anh ký thôi chứ làm gì có ai''.

Nhìn ánh mắt lén lút của chồng tôi biết ngay anh ta đang nói dối. Tôi bảo con gái sang nhà cô hàng xóm chơi, sau đó nhìn chồng rồi nói:

''Bảo cô ta xuống đây kẻo trốn mãi trong tủ chết ngạt thì không ai chịu trách nhiệm đâu''.

''Em nói gì vậy? Làm gì có ai đâu''.

''Anh nghĩ tôi ngu sao? Nếu anh không chịu lôi cô ta xuống đây thì đừng trách tôi ác nhé. Tôi thừa biết anh ngoại tình từ lâu rồi, đừng nghĩ tôi không nói thì nghĩ tôi ngu''.

Lúc này chồng tôi hoảng loạn, vội chạy lên kéo người phụ nữ đó xuống. Cả hai quỳ xuống van xin tôi:

''Xin chị đừng đánh em, em sai rồi''.

''Đánh cô ư? Tôi đâu có rảnh đến mức ấy, hạng đàn bà có chồng con như cô nhưng lại đi vụng trộm với đàn ông đã có vợ thì tôi đánh làm gì cho bẩn tay. Cô sai thì để chồng cô dạy dỗ lại cô, tôi chỉ dạy dỗ chồng mình thôi''.

''Em xin lỗi chị..''.

''Xin lỗi là xong à? Cô cũng là phụ nữ, cũng có chồng và làm mẹ của mấy đứa con mà chỉ vì vài phút thăng hoa trên giường mà phá nát đi mọi thứ à? Cô thấy có đáng không? Cùng là phụ nữ mà cô lại tham lam chồng của người khác đến thế kia à?".

Cô nhân tình của chồng tôi vẫn cứ khóc lóc, van xin nhưng tôi kiên quyết gọi cả chồng và bố mẹ chồng của cô ta đến. Còn về phía chồng tôi thì anh ta van lạy mấy tiếng đồng hồ thì tôi bảo:

''Khi chồng ngoại tình thì anh nghĩ có người đàn bà nào tha thứ nổi không? Giây phút anh lên giường với người khác là đã đánh mất mẹ con tôi rồi. Viết đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký''.

Tôi bước vào phòng để mặc chồng mình khóc vì ân hận. Tôi quyết tâm bỏ chồng, không phải vì sự nóng giận tức thời mà với tôi thà ly hôn gã chồng phản bội để nỗ lực kiếm tiền và sống cùng con gái mới là điều tốt nhất.

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