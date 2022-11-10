Vừa dẫn bạn tới thăm nhà, nghe bạn mói 'đây là vợ mày thật à tao tưởng ô sin', chồng không ngại mà còn cười tươi tiết lộ điều này khiến đám bạn ngượng chín mặt

Đồng nghiệp chưa từng ai biết đến vợ anh, bạn bè cũng vậy. Người ta chẳng biết vợ anh đã làm những gì cho anh nên chỉ cần nhìn thấy bề ngoài ấy là đã sẵn sàng phán xét rồi. Bản thân biết không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng anh càng rõ hơn ai hết rằng chỉ có cố gắng và vì sự cố gắng của vợ mà anh mới có được ngày hôm nay.

Anh, một người đàn ông vô cùng tài giỏi, thành công thế nhưng lúc nào người ta cũng thấy anh vô cùng giản dị. Chỉ những lúc phải đi gặp khách hàng và cần chải chuốt hơn thì anh mới chau chuốt bản thân mà thôi.

Bạn bè anh không thành công thì cũng thành danh, tất cả những người bạn anh chơi. Cũng đã lâu không có dịp tụ tập, anh quyết định gặp bạn bè mình khi được bạn bè rủ. Bao lâu nay đều đến nhà bạn nên anh chẳng thể từ chối khi bạn bè muốn đến nhà mình chơi.

Vừa đến nhà anh nhìn thấy căn nhà sạch sẽ, rộng rãi càng khiến anh tự hào về vợ mình hơn. Bạn anh đều khen nức nở nhà anh đẹp và sạch quá. Vợ anh đi chợ, nấu ăn rồi làm mọi việc vô cùng chu đáo. Trong lúc anh ở bếp đã có thằng bạn tròn mắt hỏi anh:

- Cái gì, đây là vợ mày thật à tao tưởng ô sin. – người ta tưởng anh sẽ giận lắm, mặt mày đỏ tía tai này kia. Nhưng không, anh cười tươi rói đáp lại:

- Vợ tao thật đấy. Vợ tao có hơi lôi thôi tý nhưng tao tự hào về cô ấy.

- Ngày xưa tao thấy ảnh vợ mày xinh lắm mà. – anh bạn ở nước ngoài không về dự đám cưới anh được hỏi thêm, anh nhẹ nhàng:

- Ngày xưa thì dĩ nhiên vợ tao xinh rồi. Nhưng giờ mày thử nghĩ xem vợ tao đã sinh cho tao hai đứa con rồi. Cô ấy nào có còn trẻ trung gì mà xinh đẹp mãi.

- Nhưng nhìn vợ mày giống ô sin quá mày ạ.

- Tại tao không tốt, không có thời gian dành cho vợ nhiều nên phải chấp nhận thôi. Chứ tao có thời gian thì vợ tao đã không khổ và vất vả đến thế.

- Mày yêu thương vợ quá.

- Đáng để học hỏi đúng không? Tao yêu thương vợ thì vợ tao đã không vất vả không giống ô sin như bọn mày nói rồi. Tao quá bận không có thời gian cho vợ con. Vợ một mình lo nhà cửa, cơm nước rồi thêm hai đứa con. Mày thử hỏi xem cô ấy nào còn có thời gian cho bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

- Tao cũng không rõ nữa.

- Hôm nào mày thử nghỉ làm ở nhà với vợ một hôm thôi xem là biết ngay. Nếu nghỉ làm cũng đừng đi chơi hãy ở nhà với vợ ấy, cô ấy sẽ thấy mình được yêu thương. Trước kia có biết bai gã tán vợ vợ chọn mình làm chồng. Giờ vợ có một mình mình thôi nên phải yêu thương vợ ông ạ.

- Ông nói phải, tự dưng nói mà tao thấy có lỗi với vợ tao quá.

- Biết thế thì tối nay về mà phụ vợ cơm nước, chăm con đi.

- Tao nhớ rồi.

Hóa ra tình yêu là vậy, hạnh phúc của cuộc hôn nhân cũng là vậy. Tất cả mọi chuyện đều có thể cố gắng nếu như chúng ta cùng nhau vượt qua. Biết cách yêu thương và chia sẻ mọi việc với nhau thì chắc chắn cuộc hôn nhân ấy sẽ luôn bền và hạnh phúc. Đây được xem như là một bài học lớn dành cho mọi ông chồng. Đừng bao giờ chê bai người phụ nữ của đời mình. Vì với những gì cô ấy đã hi sinh vì gia đình này thì người phụ nữ ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng và hạnh phúc.