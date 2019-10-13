Vợ giám đốc phát hiện chồng ngoại tình nhờ một con dao dính máu

Tâm sự gia đình 13/10/2019 05:15

Tôi cầm con dao dính máu đi về phía người chồng ngoại tình tồi tệ. Tay tôi run run, từng mạch máu trong người hình như cũng muốn nổ tung vì oán hận...

Chồng tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Tôi làm ở văn phòng luật, quen biết anh qua một lần làm việc pháp lý với công ty anh làm.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá thoải mái và đơn giản. Chồng tôi là con giữa, lại có nhà riêng nên tôi không phải làm dâu. Cả hai vợ chồng đều bận rộn nhưng vẫn có thời gian cuối ngày dành cho nhau. 7 năm sau đó, tôi lần lượt sinh hai đứa con cho chồng, một trai một gái đủ nếp đủ tẻ.

Tôi khá hài lòng với gia đình nhỏ của mình. Dù chồng tôi là người cuồng công việc nhưng anh vẫn có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng không quá đòi hỏi ở chồng nên chúng tôi đều thấy thoải mái suốt bao năm lấy nhau. Và chuyện chồng ngoại tình là chuyện tôi không bao giờ ngờ tới...

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 Chuyện chồng ngoại tình là chuyện tôi không bao giờ ngờ tới... - Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng trước, vì công việc quá nhiều mà tôi không còn thời gian dọn dẹp nhà cửa. Đúng lúc đó, tôi nghe mẹ nói có người họ hàng xa ở quê cũng vào đây làm giúp việc theo giờ. Con bé ấy còn trẻ, tên Linh, tôi biết Linh khi nó mới mấy tuổi. Trong họ hàng tôi, Linh cũng thuộc dạng hiền lành, tháo vát. Tôi nghĩ dù sao thì để người quen biết vào nhà mình cũng đỡ hơn là người lạ. Tôi cũng chỉ định thuê người giúp việc vài tháng tạm thời.

Nhưng để tránh những việc không hay giữa chồng và người giúp việc, tôi yêu cầu Linh chỉ đến dọn dẹp khi tôi đi làm về, là khoảng sau 6 giờ chiều. Tôi trả lương cũng khá cao, đương nhiên con bé không từ chối. Tôi lúc đó thấy nhẹ cả người vì vấn đề nhà cửa.

Chồng tôi thì chỉ biết chuyện công việc, nghe tôi nói qua anh cũng gật gù rồi chẳng nhớ. Đến khi Linh đến làm việc, anh mới hỏi lại chuyện. Anh cũng lơ là không để ý đến Linh.

Mấy tuần đầu, tôi thấy Linh siêng làm lại cẩn thận, cũng không có gì để tôi phải nghi ngờ. Đến tháng thứ hai, có vài hôm tôi về trễ, tôi đã tin tưởng để Linh đến làm khi tôi vắng nhà. Chồng tôi sau đó cũng không có biểu hiện gì lạ, tôi thấy vậy càng yên tâm.

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Tôi phát hiện chồng ngoại tình bằng một con dao dính máu - Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, ban đầu tôi có hẹn đi ăn tối với khách hàng nên nói với chồng sẽ về trễ, cũng nhắn với Linh là cứ sang nhà tôi dọn dẹp. Nhưng sau đó, khách hủy hẹn, tôi về sớm mà không báo với chồng.

Về đến nhà, tôi chỉ thấy hai con chơi ngoài phòng khách, chẳng thấy bóng dáng của chồng và Linh đâu. Linh tính mách bảo, tôi đi thẳng đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Khi mở cửa thì tôi thấy chồng đang ngồi trên giường, loay hoay với bàn tay đang chảy máu. Tôi nhìn lên nệm cũng thấy vài vết máu đỏ tươi.

- Tay anh làm sao thế?

- À nãy anh vào bếp gọt cam cho con ăn thì bị chảy máu.

Tôi nói với chồng để mình đi lấy bông băng thuốc đỏ cho anh. Vừa định đi ra thì tôi chợt khựng lại. Như nhìn thấy cái gì đó không đúng, tôi vội đi lại đầu giường, cầm một con dao dính máu lên. Buổi tối tôi thường phải đặt dao dưới gối mới có thể ngủ ngon, sao giờ con dao lại nằm trên đầu giường, lại còn dính máu? Lòng tôi càng ngùn ngụt lửa giận.

Tôi cầm con dao tiến về người chồng trước mặt…

- Con Linh đâu anh?

- Anh… không biết. Em để dao xuống đi… Em bình tĩnh đã...

- Em hỏi con Linh đâu?

Vừa hỏi, tôi vừa tiến lại gần chồng, không chút biểu hiện trên mặt, chỉ để mũi dao chĩa thẳng vào chồng. Tay tôi run run, từng mạch máu trong người hình như cũng muốn nổ tung vì oán hận...

Đến khi tôi tới gần chồng thì từ trong nhà tắm bên cạnh, Linh hối hả chạy ra rồi quỳ gối dưới chân tôi. Con bé vừa quỳ vừa chắp tay lạy tôi.

- Dì tha cho con, con sai rồi, dì đừng giết dượng…

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Tay tôi cầm con dao càng lúc càng chặt, quay sang nhìn người chồng ngoại tình mà mình đã chung sống bao năm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhìn con bé dưới chân mình, quần áo còn chưa mặc xong, hở cả đôi chân trắng dài, và bộ ngực đầy đặn. Tôi lại càng thấy cổ họng đắng nghét... Tay tôi cầm con dao càng lúc càng chặt, quay sang nhìn người chồng bội bạc mà mình chung sống bao năm.

Bỗng chồng tôi bắt Linh đứng lên, sau đó những lời anh nói tôi sau này cũng không thể quên…

- Em làm dữ với Linh làm gì? Là anh cố tình lấy dao đâm vào tay để chảy máu đó. Anh thương con bé đó. Dù sao thì con bé cũng hơn em. Người ta còn trinh rành rành kìa em thấy không, còn em thì sao?

Vừa đau đớn, vừa tủi nhục, tôi hận không thể đâm dao về phía hai con người tồi tệ trước mặt. Nhưng vừa lúc đó thì tôi nghe tiếng con gọi phía ngoài, như điều gì đó thức tỉnh tâm trí điên loạn của tôi. Tôi cần gì phải dính bẩn vì người chồng ngoại tình này? Tôi bỏ con dao xuống, dẫn hai con ra khỏi nhà vào hôm ấy.

Chỉ là, tôi không muốn con nhìn cảnh cha mẹ ly hôn. Tôi phải làm sao đây?

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Tôi cố tình đồng ý cho anh ta nuôi cả 2 con, vì tôi thừa biết chồng chỉ gây áp lực cho tôi không dám ly hôn. Anh ta nghĩ tôi không bao giờ bỏ được con. Nhưng tôi chấp nhận nuốt nước mắt xa con 1 thời gian, để thực hiện mưu kế của mình.

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Từ khóa:   chồng bội bạc đàn ông ngoại tình hôn nhân đổ vỡ

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