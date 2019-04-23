Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao!

Tâm sự gia đình 23/04/2019 15:07

Thử một lần dứt khoát xem, biết đâu mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Biết đâu khi bắt đầu một cuộc sống mới, đời bạn sẽ bớt đi sóng gió, bớt đi những gian truân và khổ cực.

“Nếu không còn chịu đựng được nữa thì hãy một lần buông tay xem như thế nào”, đó là câu nói mà một người bạn đã từng nói với tôi. Nhưng khi đó, tôi còn thương anh nên không muốn ly hôn.

Dù biết anh đã có người đàn bà khác bên ngoài nhưng tôi vẫn ôm hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Tôi cố gắng thay đổi bản thân. Thay đổi hết những tật xấu mà anh không thích. Thậm chí còn cắt phăng mái tóc dài của mình chỉ vì người đàn bà của anh để tóc ngắn.

Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao! - Ảnh 1
Đàn bà khổ quá thì buông tay thôi - Ảnh minh họa: Internet

Dường như tôi biến thành một người hoàn toàn khác. Anh thích mẫu người như thế nào, tôi cũng sẽ thay đổi như vậy. Và đến một ngày anh dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh khi nói “anh không còn yêu em nữa”.

Khi đó, tôi mới chợt nhận ra những cố gắng của mình đã không có kết quả tốt. Những sự thay đổi của tôi chỉ khiến anh cảm thấy buồn cười chứ chẳng mảy may cảm động. Và rồi tôi cũng dần chấp nhận rằng người đàn ông này không còn yêu mình nữa.

Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao! - Ảnh 2
Phụ nữ đã không thể chịu được nữa thì chấm dứt đi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nuôi tóc dài, lôi những bộ quần áo hợp với mình ra để mặc. Tôi đã sống thật với chính mình. Tự dưng lại thấy cuộc sống thoải mái hơn hẳn. Là phụ nữ còn hạnh phúc nào hơn khi được là chính mình, sống cuộc đời mình thích cơ chứ. Vậy mà tôi đã ngu ngốc đánh mất đi thứ quý giá đó vì một người tệ bạc.

Sau tất cả, tôi học được rất nhiều bài học. Có những thứ nên chấp nhận rằng đã kết thúc, giống như tình cảm của một người dành cho mình. Câu nói của người bạn đã khiến tôi mạnh dạn thoát khỏi cuộc sống địa ngục bấy lâu nay.

Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao! - Ảnh 3
Phụ nữ xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Mới đầu có hơi chông chênh, phải nói là tôi đã kiệt sức. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã dần ổn hơn. Tôi đã quen với việc làm gì cũng có chồng, bây giờ mọi thứ đều phải một mình xoay sở nên khá bối rối. Nhưng rồi vì con, vì bản thân, vì những nỗi đau của quá khứ, tôi đã dần vượt qua được.

Xung quanh tôi có rất nhiều người phụ nữ gặp trục trặc trong hôn nhân và cũng có rất nhiều người đã ly hôn. Thông thường sau ly hôn, phụ nữ sẽ cảm thấy mất thăng bằng nhưng rồi sẽ hạnh phúc. Mười người ly hôn thì hết bảy, tám người đã tự tin nói rằng thà ở vậy chứ chẳng muốn kết hôn hay yêu đương gì nữa.

Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao! - Ảnh 4
Hãy thương bản thân nhiều một chút, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Họ cảm thấy trân trọng cuộc sống độc thân của mình hơn là việc gắn bó với một ai đó. Họ tìm kiếm những thú vui khác thay vì tận tụy hi sinh vì một người. Đa số phụ nữ sau ly hôn sẽ đẹp hơn vì chẳng còn bị “hành hạ” về thể xác lẫn tinh thần. 

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