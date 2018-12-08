Viết cho em người đàn bà đã cũ nhưng vẫn xứng đáng được yêu thương

Tâm sự gia đình 08/12/2018 05:11

Những trải lòng về người đàn bà cũ đôi lúc khiến ta cảm thấy chạnh lòng thương cảm, bởi những nỗi đau, những tổn thương mà họ đã phải trải qua. Thế nhưng hôm nay tôi muốn viết cho em người đàn bà đã cũ nhưng vẫn xứng đáng nhận được yêu thương và trân trọng.

Đàn bà cũ đã trải qua những đau thương

Đàn bà cũ là những người phụ nữ mang trong mình nhiều nỗi đau, những tổn thương khó mà lành được. Vì thế khi họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu, những xúc cảm và cả những tổn thương nên họ ngày càng chai sạn cảm xúc hơn. Đàn bà cũ không ngây thơ mà hùa theo những tình yêu chẳng nghĩa lý gì. Thay vào đó họ mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trước những sóng gió trước cuộc đời. Bởi đơn giản nhưng người đàn bà cũ đã trải qua tình yêu nhưng cũng từng đau khổ, từng hận thù để rồi biến nỗi hận ấy thành sự im lặng đáng sợ đến đau lòng.

Viết cho em người đàn bà đã cũ
Viết cho em người đàn bà đã cũ - Ảnh minh họa: Internet

Viết cho em người đàn bà đã cũ đã chịu những đau thương về thể xác lẫn tinh thần khi phải đối diện với hai chữ ly hôn. Thế nhưng chính những nỗi đau ấy đã giúp đàn bà cũ nhận ra rằng trên đời này không có gì là vẹn nguyên mãi mãi, cũng không thể đặt niềm tin trọn vẹn vào bất cứ người đàn ông nào. Những đau thương qua đi giúp cho đàn bà trở nên mạnh mẽ, điềm tĩnh và thản nhiên hơn trước sóng gió cuộc đời.

Đà bà cũ liệu có quyền được yêu thương thêm lần nữa?

Với đàn bà cũ liệu họ có quyền được yêu thương thêm lần nữa hay không? Chắc chắn là có, bởi hạnh phúc luôn nằm trong tay mỗi người chứ không phải thượng đế hay bất cứ ai ban phát cả. Thế nhưng đàn bà cũ sợ yêu đương, sợ rằng nếu không may đổ vỡ họ lại phải chịu những thương tổn thêm một lần nữa. Họ sợ chạm tay đến hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại mong manh dễ vỡ khiến họ hụt hẫng, thất vọng.

Đàn bà cũ vẫn có quyền được yêu thương
Đàn bà cũ vẫn có quyền được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng nếu người đàn ông nào có thể chinh phục và mang đến sự tin tưởng cho người đàn bà cũ thì chắc chắn những người đàn bà cũ sẽ trân quý tình yêu ấy rất nhiều. Bởi những người đã trải qua đau thương, trải qua đổ vỡ họ sẽ biết trân trọng hạnh phúc, tình cảm yêu thương chân thành một cách mãnh liệt lắm, khát khao lắm. Với đàn bà cũ tình yêu lúc này không cần phải ồn ào cũng không cần phải vội vã mà chỉ là sự thanh thản đón nhận, sự an nhiên cùng người yêu thương trao nhau những hạnh phúc, sự ngọt ngào.

Con người ta sinh ra là để yêu thương và đàn bà càng cần được chở che, yêu thương, chăm sóc. Thế nên hãy mở lòng đón nhận tình yêu của người đến sau bởi biết đâu người đến sau chính là người mang đến hạnh phúc cho em thì sao...

Khi yêu đàn bà cũ, xin đàn ông hãy chân thành

Đàn bà cũ là người đã phải trải qua đổ vỡ hôn nhân. Đàn bà cũ thời nay vẫn phải đối mặt với những định kiện xã hội khi soi xét, đánh giá. Thế nên đàn ông à nếu thực sự yêu thương và trân trọng những người đàn bà đã cũ, sẽ mang đến hạnh phúc, nguồn ánh sáng mới tươi đẹp cho người đàn bà cũ thì hãy mạnh dạn bước đến, bày tỏ tình yêu chân thành. Còn nếu không thì xin đàn ông đừng gieo vào lòng họ sự hi vọng để rồi đổi lại là sự thất vọng tràn trề, là những nỗi đau không tên.

Khi yêu đàn bà cũ xin đàn ông hãy chân thành
Khi yêu đàn bà cũ xin đàn ông hãy chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cũ đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương cho một hạnh phúc không trọn vẹn. Thế nên đàn ông xin đừng làm đàn bà cũ phải tổn thương thêm một lần nào nữa...

Đàn ông sẽ dễ dàng thành đạt khi duy trì thói quen hôn vợ trước khi đi làm

Đàn ông sẽ dễ dàng thành đạt khi duy trì thói quen hôn vợ trước khi đi làm

"Tại sao phải hôn vợ trước khi đi làm? Như thế thật xấu hổ!" Ai mà nghĩ như thế thì mới thật là đáng tiếc!

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