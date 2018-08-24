Khi phụ nữ có con thường rất “dễ dãi” với bản thân, không còn tô điểm làm đẹp cho mình mỗi ngày. Lúc nào cũng nghĩ chăm con mẹ xuề xòa xấu xí là điều tất nhiên, chỉ cần mình yêu thương và hy sinh cho gia đình thì chồng sẽ không bao giờ phụ mình. Nhưng sự thật đâu có như vậy!

Sau khi lấy chồng và nhất là sau khi mới có con, phụ nữ trở nên xuề xòa và sẵn sàng từ bỏ mọi ước muốn cho bản thân trước đó của mình chỉ vì con và chồng. Nhưng mà “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai” vì thế khi chăm con mẹ xuề xòa xấu xí chỉ làm cho chồng chán mà thôi. Có thể lúc đầu đó là sự cảm kích vì vợ đã hy sinh rất nhiều để chăm con. Nhưng lâu dần, sự cảm kích đó sẽ chuyển thành chán ghét, bởi hình ảnh xấu xí cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến chồng thấy “ngán”, rồi hết yêu lúc nào không hay. Chăm con mẹ xuề xòa xấu xí là ngược đãi bản thân Khi đi ra ngoài, chồng bạn sẽ tiếp xúc với rất nhiều cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng, xức nước hoa thơm phức, biết nói những lời có cánh, trong khi đó vợ ở nhà lại xuề xòa xấu xí thì chồng nào mà không chán. Một khi chồng chán thì sẽ ra ngoài tìm thú vui mới, khiến cho cuộc hôn nhân ngày càng xuống dốc, “chết yểu” nhanh chóng. Do đó, dù có con mọn, người vợ cũng không nên phơi bày ra sự loà xoà, sự xấu xí của mình cho chồng xem. Vì không người chồng nào có thể mãi mãi chỉ thích một màu sắc tẻ nhạt, trong khi có nhiều màu sắc khác rực rỡ và quyến rũ xung quanh.

Bất cứ người chồng nào cũng muốn có vợ đẹp con ngoan Hơn nữa, là một người vợ bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của anh ấy mà suy nghĩ, ngay cả bản thân bạn còn thích ngắm cái đẹp thì người chồng cũng vậy. Lẽ thường, cái đẹp ai cũng thích, cũng yêu và trân trọng, còn xấu xí chẳng buồn nhìn nói gì là yêu. Vì thế, bạn đừng bao giờ cho rằng khi chăm con mẹ xuề xòa xấu xí cũng được, miễn là con khỏe mạnh, đây chỉ là lời bao biện cho sự ngu ngốc của phụ nữ. Khi chăm con, bạn xuề xòa xấu xí có nghĩa là đang ngược đãi bản thân. Ngay cả bản thân mình còn không thương thì sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu thương một người phụ nữ không biết tự chăm sóc bản thân mình. Cho nên, khi chăm con bạn cũng nên dành thời gian để chăm chút cho bản thân, bởi một người phụ nữ đẹp luôn được yêu thương.

Hơn nữa, bạn cần nhớ rằng đàn ông khi yêu sẽ nhìn vào tâm hồn của người phụ nữ, nhưng phụ nữ phải có ngoại hình đẹp thì người ta mới có hứng thú nhìn vào tâm hồn. Do đó, không có một người chồng nào lại muốn nhìn vợ mình xuề xòa, xấu xí. Dù làm mẹ thì các chị em cũng nên chăm chút cho bản thân để gia đình hạnh phúc Cơ thể và nhan sắc này là của bạn, mà bạn không yêu thương chúng, thì làm sao bạn đòi hỏi người khác yêu thương bạn. Bạn đừng đểt? việc chăm con mẹ xuề xòa xấu xí trở thành lý do để bao biện cho hành động dễ dãi ngược đãi bản thân mình. Vì thế khi đã làm vợ, làm mẹ, bạn lại càng cần phải chăm sóc và làm đẹp cho bản thân hơn nữa. Là một người phụ nữ hiện đại dù có bận rộn chăm con đến mấy, bạn cũng hãy sắp xếp công việc thật khoa học để có thời gian rảnh chăm sóc bản thân và giữ gìn nhan sắc. Như vậy, dù ngoài xã hội có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp nóng bỏng vây quanh, chồng bạn cũng sẽ không màng tới. Bởi chẳng người chồng nào lại muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình có vợ đẹp con ngoan với thú vui qua đường.

Những cách làm cho con trai ghen khiến chàng phải yêu bạn nhiều hơn “Ghen” là một thứ gia vị nêm nếm cho tình yêu của đôi bạn thêm bền chặt. Do đó, thay vì cố gắng được người ấy chú ý thì bạn hãy biết cách làm cho con trai ghen sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hãy biết nêm nếm thứ gia vị này cho vừa tay, đừng để quá kẻo sẽ phản tác dụng.

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