Được lấy người chồng giàu có và cưng chiều mình, tôi nghĩ sẽ 'đổi đời' từ đây, ai ngờ đêm tân hôn bị anh trói chặt vào đầu giường rồi 'hành hạ' cả đêm đến kiệt sức

Tâm sự gia đình 10/04/2023 17:26

Vì thuở còn yêu, anh hết mực cưng chiều và ân cần nên tôi chưa từng nghĩ khi kết hôn anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Dĩ nhiên, dù yêu đến đâu, tôi cũng không thể nhẫn nhịn sống bên một người như vậy được.

Linh là cô gái xinh đẹp, mơn mởn độ tuổi 23. Học xong đại học nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Vì Linh khó yêu người bằng tuổi, cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chững chạc và yêu thương vợ hơn.

Từ lần đầu gặp Dũng, Linh đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Dũng có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Linh gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Linh dành cho Dũng dần lớn lên lúc nào không hay.

 

Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Linh liều mình ngã đầu vào vai Dũng, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Dũng mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Linh là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Dũng nói thì Linh luôn tin tưởng tuyệt đối.

Được lấy người chồng giàu có và cưng chiều mình, tôi nghĩ sẽ 'đổi đời' từ đây, ai ngờ đêm tân hôn bị anh trói chặt vào đầu giường rồi 'hành hạ' cả đêm đến kiệt sức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Linh là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Dũng giận ra mặt. Linh nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kiềm nén khó khăn lắm.

Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Dũng ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Linh đã bị Dũng thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Linh vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.

Linh vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Linh nghe Dũng nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Linh còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Dũng lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.

 

Linh vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Dũng như một người hoàn toàn khác khiến Linh đau đớn tột cùng. Thậm chí, Linh còn nghe những tiếng chửi tục từ miệng của người chồng mới cưới. Người Linh lạnh run, dù có bật khóc cũng không ngăn được Dũng. Cô càng khóc thì càng bị chồng đánh không thương tiếc: “Em khóc cái gì? Không thích hay sao mà lại khóc?”.

Sáng hôm sau, Dũng lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Linh đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình ban sáng lại trở thành một kẻ bạo dâm khi đêm xuống.

Được lấy người chồng giàu có và cưng chiều mình, tôi nghĩ sẽ 'đổi đời' từ đây, ai ngờ đêm tân hôn bị anh trói chặt vào đầu giường rồi 'hành hạ' cả đêm đến kiệt sức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Linh ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau.

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Dũng chết sững. Anh ta ào tới ôm Linh rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Linh đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. Dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?

Cố tình uống say để được lên giường cùng bạn gái ngoan hiền, vừa vào đến cửa tôi đã quấn lấy em, nhưng nhìn thấy tờ giấy dưới chân tôi sửng sốt tung cửa bỏ chạy

Cố tình uống say để được lên giường cùng bạn gái ngoan hiền, vừa vào đến cửa tôi đã quấn lấy em, nhưng nhìn thấy tờ giấy dưới chân tôi sửng sốt tung cửa bỏ chạy

Dĩ nhiên tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng trong thời gian yêu nhau, tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi đành "tương kế tựu kế" khiến cô ấy trở thành người phụ nữ của riêng mình tôi.

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