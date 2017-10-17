Tưởng dọa được vợ nhân tình, nào ngờ cô đáp lại: 'Làm bồ nên biết thân phận của mình đi, cô không có cửa đâu'

Tâm sự gia đình 17/10/2017 13:45

Tưởng cướp được chồng người mà đơn giản. Hạnh phúc đã không phải là của mình hà cớ chi cố gượng ép thêm cho mệt mỏi.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Bất cứ gia đình nào cũng sẽ có những khúc mắc nhất định của nó. Chỉ có điều khó tin xảy ra rằng chuyện bồ đi đánh ghen với vợ chắc cũng mới xảy ra. Hoặc đã từng xảy ra rồi nhưng giờ chị mới thấy lại còn vướng vào gia đình mình.

Chuyện ngoại tình của đàn ông đâu phải mới ngày 1 ngày hai mà có. Bất cứ người đàn ông nào cũng vậy cả mà thôi. Đàn ông thì ham của lạ, đàn bà thì chán nản không muốn giữ thêm. Vì thế mà cái gia đình đáng lẽ ra có thể có được biết bao hạnh phúc thì lại tan nát.

Anh có bồ, một cô gái trẻ măng. Nhưng cô gái đó không phải cô gái hiền lành gì. Trước kia thì chuyện cô gái đó yêu anh mà không hề hay biết anh có vợ thì có lẽ những người phụ nữ khác đều có thể thông cảm cho cô.

Nhưng có điều khiến chẳng ai có thể chấp nhận cô nổi đó chính là cô  trơ trẽn đến vô cùng và không hề có ý định làm gì cả. Cô muốn cướp người đàn ông đó thuộc về mình. Chẳng phải tự dưng mà người ta muốn trở thành người thứ 3. Nhưng rồi vô tình hay cố ý trở thành người thứ 3 đi chăng nữa thì cũng đều đáng trách cả. Nhất là khi phát hiện ra người đàn ông mình đang quen biết đã có vợ mà vẫn cố chấp chạy theo bằng được.

Tưởng dọa được vợ nhân tình, nào ngờ cô đáp lại: 'Làm bồ nên biết thân phận của mình đi, cô không có cửa đâu' - Ảnh 1
Làm bồ nên biết thân phận của mình đi, cô không có cửa đâu.​ Ảnh minh họa: Internet

Không những thế cô gái ấy còn trơ trẽn đến độ đòi đến đánh ghen ngược. Chuyện lạ đời trên này quả là không thiếu. Bồ đi đánh ghen với vợ danh chính ngôn thuận. Chuyện ngược đời này cũng vẫn xảy ra với gia đình của anh chị như thế.

Cô bồ đến tìm chị rồi dọa nạt chị. Đơn giản thôi vì chị chỉ ở nhà là cô gái bán hàng online. Còn chồng chị là giám đốc và cô ta thì cũng là trưởng phòng rồi. Một người có học thức, có địa vị như thế tại sao vẫn đi cướp chồng giật chồng với người khác. Điều này khó có thể nói nên lời. Bởi có những chuyện còn không nhìn thấu thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu cho hết mà thôi.

Tự tin mình là người có học thức, có địa vị xã hội cô bồ đến thẳng nhà nhân tình gặp vợ nhân tình. Vừa thấy vợ bồ cô ta lập tức tuyên bố:

- Chị có phải chồng anh Đức không?

- Đúng rồi. Cô là...

- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Chắc anh ấy chưa nói cho chị biết nhỉ? – chị hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng chấn tĩnh lại đáp:

- Đợi đến khi nào danh chính ngôn thuận rồi hãy tìm đến tôi. – cô ta vênh váo:

- Chị nhìn lại mình đi, vừa xấu vừa bẩn lại ăn bám như thế thì ai mà chịu được cơ chứ?

- Cảm ơn em đã nhắc nhở. Chị như thế nào chị tự hiểu rõ là được rồi.

Tưởng dọa được vợ nhân tình, nào ngờ cô đáp lại: 'Làm bồ nên biết thân phận của mình đi, cô không có cửa đâu' - Ảnh 2
Đánh ghen ngược. Ảnh minh họa: Internet

- Nhưng mà chị nên bỏ chồng đi. Chắc chắn anh ấy đã chán ngán chị lắm rồi. – Tưởng dọa được vợ nhân tình nào ngờ cô vợ chỉ ở nhà ăn bám đó lại đáp lại:

- Làm bồ nên biết thân phận của mình đi, cô không có cửa đâu.

- Chị, chị nói cái gì?

- Tôi nói cô còn chưa nghe rõ sao? Đã là bồ thì mãi mãi là bồ thôi. Cô nghĩ chồng tôi sẽ bỏ vợ con để theo một cô gái như cô sao? Không có chuyện đó đâu.

- Cô đừng có dọa tôi, anh ấy yêu tôi thật sự.

- Vậy thì cô có thể gọi hỏi anh ấy luôn ở đây. Đợi 1 chút để tôi gọi cho.

Chị gọi cho chồng, anh bắt máy rồi hoảng hốt khi biết bồ mình đến tận nhà đánh ghen với vợ. Vừa mở loa chồng đã chửi:

- Cô về đi, về ngay tránh xa gia đình tôi ra. Từ giờ chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa. Tôi đâu có ngu đâu mà bỏ vợ con để theo một đứa con gái như cô chứ.

- Anh... anh lừa tôi... anh là đồ khốn nạn...

Cô bồ khóc lóc bỏ đi. Chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân thường thế. Trong cuộc sống nào có tránh khỏi những phút giây rung động, cảm nắng. Chỉ cần đối phương biết giữ tâm mình vững và không sa ngã có lẽ đó chính là điều mà một cuộc hôn nhân có thể bền vững và hạnh phúc cần có.

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