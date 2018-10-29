Thất bại lớn nhất của một người đàn ông thành công...

Tâm sự gia đình 29/10/2018 05:30

Khi chưa có gì, thứ người ta có nhiều nhất là tình yêu. Nhưng khi đã có gì đó trong tay rồi thì tình yêu lại là thứ dễ hy sinh nhất. Người ta thường nghĩ, thời gian không thể đợi mình, nhưng người ta lại quên cũng sẽ có những người không thể đợi mình.

Anh 50 tuổi, là một người đàn ông thành đạt. Ở tuổi của anh, đàn ông mấy ai thành công được như anh. Nhưng cũng ở tuổi của anh, anh lại không thể có điều hầu như đàn ông nào ngoài kia đều có, chính là một người phụ nữ của đời mình.

Ngày anh mới tốt nghiệp, quyết tâm một mình vào Nam lập nghiệp. Anh kể, tháng ngày đó khổ sở tới mức anh chưa bao giờ quên. 2 triệu đồng đầu tiên kiếm được thì 1 triệu anh gửi về quê, 500 ngàn đóng tiền nhà, còn lại là ăn uống và đi lại. Có khi cả mấy tháng dài đều phải ăn mì gói, có hôm đói rã ruột cũng chỉ đợi ngày lãnh lương. Nhưng anh lại cười khi kể lại khoảng thời gian khó khăn đó, vì ít ra vẫn còn có cô.

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông thành công... - Ảnh 1
Anh lại cười khi kể lại khoảng thời gian khó khăn đó, vì ít ra vẫn còn có cô - Ảnh minh họa: Internet

Anh quen cô qua chuyến xe vào lại Sài Gòn, cô cũng là người cùng quê với anh. Anh còn nhớ, sẽ có hôm đi làm về, đã thấy bóng cô đầy mồ hôi nấu món canh trứng anh thích. Thật ra, đó không phải món anh thích nhất nhưng khi ấy đó là món đầu tiên cô nấu cho anh. Chẳng đắt đỏ gì, chỉ có trứng và cà chua, vậy mà anh nhớ hoài. Dù đến khi cả hai có tiền ăn món ngon hơn, anh vẫn thích ăn.

Rồi sau vài năm, anh bắt đầu vùi đầu vào công việc, quyết tâm phải có sự nghiệp rồi mới tính chuyện khác. Anh điên cuồng làm việc, có khi nhận làm 2 3 công ty cùng một lúc, có lúc lại chuyển công tác đến thành phố khác. Sự nghiệp và tham vọng đang đợi anh, càng khiến anh quên rằng cũng có một người đang chờ anh, là cô.

Suốt 5 năm bên anh, cô khi ấy đã 28 tuổi. Vài lần cô nói muốn về quê, hay là anh về cùng cô. Anh lại từ chối, vì có dự án mới, vì không thể. Vài bận, cô vu vơ kể chuyện bạn mình lấy chồng, những đứa trẻ chào đời rất đáng yêu. Anh không kịp nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô, cả vẻ thất vọng cô vội giấu đi. Vài hôm, cô lại nói về những vết nhăn tuổi tác, về tuổi trẻ hình như đang dần bỏ cô đi. Anh chẳng màng vài giây nhìn lại cô. Và dần dần, anh cũng không biết, những bát canh trứng cô nấu rồi lại phải đổ đi ngày một nhiều, vì anh không về, vì anh quên ăn…

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông thành công... - Ảnh 2
Sự nghiệp và tham vọng đang đợi anh, càng khiến anh quên rằng cũng có một người đang chờ anh, là cô - Ảnh minh họa: Internet

Để đến khi anh giành được hợp đồng lớn, chính thức được thăng chức, năm đó anh 32, cô 29. Anh đổ bệnh. Sài Gòn hôm đó trời mưa dữ dội. Anh tỉnh dậy, vẫn bát canh trứng cô nấu, thơm lừng và nóng hổi. Nhưng anh không thấy cô đâu nữa. Chỉ còn dòng chữ để lại khiến anh nhớ suốt đời: “Anh dậy đi, em còn phải đi lấy chồng…”.

Sau hôm ấy, cô đã là vợ của người đàn ông khác.

Suốt bao năm sau đó, anh nói mình đã dậy từ lâu, vậy mà hình như vẫn chưa chịu tỉnh. Khi công danh sự nghiệp, tiền tài, nhà cửa đều có, anh lại không tìm được bóng lưng cô đổ mồ hôi nấu canh mỗi chiều. Mà đúng hơn chắc là anh không quên được. Anh cứ nhớ hoài kỷ niệm của hai người. Phụ nữ ngoài kia không ít nhưng lại không cưới được người phụ nữ cùng anh qua tháng năm gian khổ ấy. Không có người phụ nữ nào từng khiến anh trở nên tốt đẹp hơn như cô. 

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông thành công... - Ảnh 3
Không có người phụ nữ nào từng khiến anh trở nên tốt đẹp hơn như cô - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường hỏi anh, anh đã phải đánh đổi, hy sinh những gì cho thành công của hôm nay. Anh có thể nói mình đánh đổi tuổi trẻ, thời gian, công sức để có địa vị và thứ anh muốn. Nhưng điều anh chưa bao giờ dám thừa nhận chính là anh đã từng gộp cả tuổi xuân người phụ nữ anh yêu vào những thứ phải hy sinh để thành công đó. Và đến cùng, thất bại lớn nhất của một người đàn ông thành công như anh lại là đánh mất người phụ nữ của đời mình...

Khi chưa có gì, thứ người ta có nhiều nhất là tình yêu. Nhưng khi đã có gì đó trong tay rồi thì tình yêu lại là thứ dễ hy sinh nhất. Người ta thường nghĩ, thời gian không thể đợi mình, nhưng người ta lại quên cũng sẽ có những người không thể đợi mình.

Thất bại lớn nhất của một người đàn ông thành công... - Ảnh 4
Nhưng khi đã có gì đó trong tay rồi thì tình yêu lại là thứ dễ hy sinh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, phụ nữ ngoài kia không thiếu, duy chỉ có người hiểu mình nhất, hy sinh vì mình nhất mới là người quý giá nhất. Đừng bỏ quên họ, đừng để họ sau những hào quang diễm lệ. Vì họ có thể đợi ta bao năm, cũng không thể đợi ta cả đời...

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Từ khóa:   đàn ông đàn bà tình yêu

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