Chị đã mang một trái tim tổn thương, vậy là quá đủ rồi, đừng tàn nhẫn với chính mình bằng hận thù nữa. Người tổn thương nhất ngay từ ban đầu đã là chị. Hận thù chỉ càng khiến mình bất hạnh hơn, còn người bị hận vốn dĩ vẫn bình yên…

Chị bế con tới nhà tôi vào một chiều tối muộn. Chị vội vội vàng vàng lấy một xấp ảnh trong túi đưa ra trước mặt tôi. Chị nói, chị nhất định phải trả thù, chị không cam lòng. Đứa trẻ trên tay chị bắt đầu khóc, mà hình như cũng không làm dịu đi đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn uất của chị. Chị và chồng yêu nhau từ thời khó khăn, tới giờ đã có con trai 4 tuổi. Đến hôm nay khi đã có chút của cải, chồng chị lại dở chứng ngoại tình. Anh ta ban đầu còn giấu diếm, đến khi vợ bắt tại trận lại thay tính đổi nét. Chị chịu không ít đòn đau từ chồng, còn cô nhân tình thì lại hất mặt ngang nhiên đi với chồng chị. Ai có khuyên thế nào chị cũng chỉ bảo mình ráng vì con. Đến khi gần đây phải nhập viện vì chồng đánh, chị quyết định ly hôn. Nhưng chị hết lần này đến lần khác muốn trả thù chồng. Chị muốn cho cả thiên hạ biết những bằng chứng ngoại tình của hai người kia. Chị muốn gia đình ả nhân tình kia biết, để chồng cô ta cho cô ta một trận.

Chị hết lần này đến lần khác muốn trả thù chồng - Ảnh minh họa: Internet Thật ra tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này không có gì là quá đáng. Vì đàn bà dù có hiền lành đến mức nào cũng không đủ bao dung cho kẻ phá hoại hạnh phúc đời mình, càng không đủ thánh thiện chúc cho người bạn đời phản bội mình hạnh phúc. Chị hận, không có gì lạ hết. Vì chị từng là vợ, từng yêu thương hy sinh cho gia đình thì khi bị phản bội nỗi đau càng sâu càng khó chấp nhận. Nhưng tôi nói với chị rằng, buông đi để còn sống tiếp. Tôi không mong chị có thể chúc phúc cho kẻ từng đánh đấm vào trái tim mình, cũng không muốn chị xem họ vô tội. Nhưng chị hãy bao dung cho chính cuộc đời của mình. Chị đã ly hôn chính là hiểu rằng người đàn ông này không còn giá trị trong đời mình, hay mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù rằng mình có còn thương, có khó khăn quên thế nào thì cũng buông đi.

Dù rằng mình có còn thương, có khó khăn quên thế nào thì cũng buông đi - Ảnh minh họa: Internet Chị đã mang một trái tim tổn thương, vậy là quá đủ rồi, đừng tàn nhẫn với chính mình bằng hận thù nữa. Vì dù chị cố công trả thù họ thì có chắc gì họ đau như chị không, hay họ vẫn cứ hả hê hạnh phúc bên nhau. Người tổn thương nhất ngay từ ban đầu đã là chị. Hận thù chỉ càng khiến mình bất hạnh hơn, còn người bị hận vốn dĩ vẫn bình yên… Chị phải buông bỏ thôi, nếu chị còn muốn hạnh phúc, nếu chị còn nghĩ cho con mình. Thứ tha cho chính mình cũng là một bài học. Để mình hạnh phúc và rạng ngời hơn cũng là một cách trả thù. Những kẻ làm mình đau khổ, cứ kệ họ thôi, còn mình phải sống cho cuộc đời của mình. Nếu may mắn, mình sẽ có lúc được chứng kiến cái giá họ phải trả. Còn không, vẫn cứ hãy sống đẹp, sống vui vì mình, vì con mình. Chị đã mang một trái tim tổn thương, vậy là quá đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet Chị có thể khóc hôm nay hay vài hôm nữa nhưng hãy chọn một ngày để lại cười và hy vọng lại. Mình đừng cố làm xấu cuộc đời của mình vì một ai khác. Đau khổ hay tổn thương ở đời vốn không là cái cớ để mình hủy hoại chính mình. Đó chỉ là lúc mình phải mạnh mẽ hơn để sống cho mình. Tôi nói với chị, về đi, bỏ hết những tấm ảnh kia đi. Cột tóc lại, thoa chút phấn son, kiếm tiền nhiều vào, tìm thứ mình vui mà lao đầu vào. Rồi chị sẽ thấy kẻ bội bạc kia chẳng là gì nữa, vì chị đã có sẵn một cuộc đời đẹp đẽ trong tay. Trời cao luôn có an bài, việc của chị chỉ cần sống tốt, vậy thôi…

Cái giá phải trả cho bài học buông xuôi trước sự cám dỗ Cám dỗ có mặt mọi lúc mọi nơi xung quanh chúng ta, nó không loại trừ một ai. Làm thế nào để tự chủ tránh xa, kháng cự lại cám dỗ là do mình quyết định nhưng xem ra không phải ai cũng làm được

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