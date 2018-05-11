Khi đàn ông có người đàn bà khác, để nói được lời tha thứ người vợ phải trải qua sự dằn vặt và khổ tâm cực kì lớn. “Bỏ thì thương, vương thì tội”, ôm lại người đàn ông từng phản bội, càng ôm càng lạnh thấu tim.

Chị gầy rộc người, bao đêm thức trắng từ khi biết chồng có người phụ nữ khác. Chưa bao giờ chị có thể tin được rằng anh lại phản bội. Nếu như không có lần vô tình cầm điện thoại chồng thì mãi mãi chị vẫn là người đàn bà ngu si tin chồng đến mù quáng. Những tin nhắn yêu đương cùng những hình ảnh tươi mát ập vào mắt chị. Chị không thở nổi, chưa thể tin đó là sự thật. Biết chồng ngoại tình, chị vô cùng đau đớn - Ảnh minh họa: Internet Âm thầm điều tra, chị biết người đàn bà của anh chỉ là một ả bán bia trong quán nhậu. Chị biết, anh đến với ả kia vì điều gì. Một người đàn ông được mọi người trọng vọng như anh chẳng thể có tình cảm yêu đương với một ả đàn bà bán bia. Dù biết chồng đơn thuần vì thể xác nhưng chị vẫn không thể hình dung nổi, người chồng luôn tỏ ra hết mực đạo đức kia sau lưng lại đâm chị một nhát quá đau.

Chị gục ngã hoàn toàn, lòng chị như có vạn mũi kim đâm đau nhói. Đang nấu cơm, nước mắt cứ như thế mà chảy ra. Tại sao anh có thể phản bội chị? Chẳng phải họ đang có tất cả mọi thứ mà người đời ao ước sao? Chị cũng đâu thua kém bất kì người phụ nữ nào nhưng anh vẫn thấy những gì đang có chưa đủ sao? Khi cơn hờn ghen dâng lên nghẹn ứ trong lòng chị đã muốn quậy tung một trận rồi đường ai nấy đi. Nhưng tự sâu trong lòng có điều gì đó kiềm chị lại: Là hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị dằn vặt bao đêm với câu hỏi con mình sẽ ra sao nếu cha mẹ ly hôn? Chị ngẫm lại thời gian mười năm hai vợ chồng ở với nhau đâu phải ngắn. Bao vui buồn, bao khó khăn gian khổ. Hết tình thì còn nghĩa, đàn bà đâu phải nói bỏ là có thể dứt áo mà ra đi được.

Tình nghĩa vợ chồng bao năm, không dễ dứt bỏ trong một sớm một chiều - Ảnh minh họa: Internet Rồi khi không có mặt hai con, chị ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng. Khi chị đưa ra những tin nhắn và hình ảnh của anh với nhân tình, mặt anh biến sắc. Anh hối lỗi và cầu xin chị tha thứ. Chị nghẹn ứ trong lòng. Chị bảo, một lần duy nhất trong đời chị có thể bao dung nhưng nếu có lần thứ hai, chị vĩnh viễn bước chân ra khỏi cuộc đời anh. Chồng chị quay về và làm tốt bổn phận của người chồng, người cha. Anh tỏ ra hối lỗi, những buổi chiều thường về nhà phụ giúp việc nhà và nấu ăn giúp chị. Những việc đó trước đây anh chưa từng làm. Chị không tin, âm thầm điều tra và biết anh đã cắt đứt với nhân tình thật sự. Chị tưởng gia đình chị sẽ trở lại những ngày tháng như trước kia. Sẽ hạnh phúc, sẽ có những bữa cơm đầy đủ thành viên tràn ngập tiếng cười nhưng chỉ có chị mới biết lòng mình dậy sóng như thế nào. Đàn bà miệng nói tha thứ nhưng những vết thương trong lòng vẫn ngày ngày hành hạ chị. Đêm đêm, nhắm mắt lại những hình ảnh của chồng và nhân tình quấn lấy nhau cứ lởn vởn trong đầu chị. Nằm bên chồng, chị không còn cảm giác yêu thương, ấm áp như trước kia. Khi anh vòng tay ôm, chị chẳng còn cảm giác. Vòng tay của anh từng ôm ghì người đàn bà khác trên giường. Với một người vợ, còn điều gì ám ảnh hơn thế? Một lần chồng phản bội, niềm tin của chị đã chết - Ảnh minh họa: Internet Anh miệng vẫn nói yêu chị, ngày ngày vẫn chứng minh cho chị thấy sự hối lỗi của mình. Nhưng, chị biết trọn đời này chị không thể tin anh thêm một lần nào nữa. Chị chấp nhận ở bên chồng cho con một mái ấm đủ đầy, nhưng sau lần chồng phản bội lòng tin của chị đã chết.

Khi một người đàn ông tham lam đi kèm một ả đàn bà lẳng lơ thì tan cửa nát nhà Đàn ông không tham lam thì sẽ không ngoại tình. Đàn bà không lẳng lơ sẽ không ngã vào lòng đàn ông khi biết rằng họ đã có vợ. Khi hai người có tính cách như vậy gặp nhau hậu quả sẽ là tan cửa nát nhà, mang đau khổ đến cho biết bao nhiêu con người.

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