Tâm sự người thứ ba: Trái tim đặt nhầm chỗ thì cả đời chẳng bình yên

Tâm sự gia đình 01/04/2020 10:44

Tôi biết bản thân sai lầm khi vội yêu, vội về sống chung nhà khi chưa tìm hiểu kĩ để rồi phải mang danh người thứ ba. Đàn bà trái tim đặt nhầm chỗ, cuộc đời khổ sở vô cùng.

Không một người đàn bà nào lại chẳng muốn có một tình yêu đẹp, một người đàn ông đủ tin tưởng cho mình dựa vào. Thật tâm chẳng có ai lại muốn chia sẻ người đàn ông mình yêu với người phụ nữ khác cả. Tôi cũng từng nghĩ như thế nhưng oái ăm thay, cuộc đời xô đẩy tôi trở thành người thứ ba, là kẻ giẫm đạp lên hạnh phúc của một người đàn bà khác

Tôi là người đàn bà từng ly hôn đang sống với một đứa con trai 10 tuổi. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc bởi chúng tôi cưới nhau không có tình yêu. Tôi cũng không oán giận gì chồng. Tôi có một công việc, thu nhập ổn định đủ lo cho hai mẹ con. Ngày đi làm, chiều tối về với con. Cuộc sống của tôi bình yên trôi qua như vậy.

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Tôi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ở công ty có một đồng nghiệp luôn quan tâm đến tôi. Phụ nữ rất nhạy cảm nên không khó để nhận ra ai đang có tình cảm với mình. Tôi rất mến anh bởi tính tình hiền lành lại làm việc chăm chỉ. Anh nói với tôi mải lo làm ăn, kiếm tiền nuôi các em ăn học và phụng dưỡng cha mẹ nên chưa dám có vợ. Những bữa trưa chúng tôi hay ngồi ăn cơm, uống nước trò chuyện. Anh và tôi rất hợp nhau.

Anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi không giấu giếm với anh rằng mình đã từng có chồng, có con. Anh bảo anh không hề quan tâm đến quá khứ. Anh yêu và trân trọng một người phụ nữ sâu sắc và hiểu chuyện như tôi. Anh ngỏ ý muốn cùng tôi xây dựng tương lai. Anh bảo sẽ dẫn tôi về ra mắt ba mẹ, rồi xin ba mẹ cho chúng tôi làm đám cưới.

Với cuộc hôn nhân không hạnh phúc lần trước, tôi ngỡ như mình được bù đắp bởi người đàn ông này. Tôi không hề nghi ngờ mà ngã vào vòng tay anh. Anh dọn đến ở cùng mẹ con tôi. Những buổi chiều anh đón con, chở con ra công viên gần nhà chơi. Nhìn thấy con trai cũng yêu mến anh, tôi trào nước mắt vì hạnh phúc. Chúng tôi giống như một gia đình vậy. Đây là mái ấm, là hạnh phúc mà tôi luôn khao khát có được. Tôi cũng kỳ vọng rằng anh có thể thay thế được vị trí của người cha đã vắng bóng rất lâu rồi.

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Tôi thậm chí đã mong rằng anh có thể làm cha của con mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đâu ai đoán được chữ ngờ. Một người đồng nghiệp đã nói với tôi rằng đừng tin một người đàn ông như anh ta. Anh đã có vợ, có con rồi. Vợ anh đang ở quê còn anh một mình ở thành phố kiếm sống. Tôi như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Cô bạn đồng nghiệp lấy điện thoài, dò tìm Facebook của người vợ và đưa tôi xem. Ảnh đại diện là ảnh cưới của hai người, ảnh bìa là vợ chồng con cái họ tay trong tay hạnh phúc. Trên dòng thời gian, chị vợ liên tục đưa những hình ảnh hạnh phúc mỗi khi anh về quê thăm mấy mẹ con. Tôi trào nước mắt, biết mình đã bị anh qua mặt.

Tôi và anh chia tay êm đẹp hơn tôi tưởng. Khi tôi gào khóc, anh chỉ nói đúng một câu: “Em biết hết rồi à?”. Biết không thể năn nỉ tôi tiếp tục cuộc tình sai trái, anh gom đồ dọn ra ngoài. Nhục nhã, cảm giác đắng chát ê chề tràn ngập trong tôi. Những hy vọng, những dự định cho tương lai của tôi bỗng chốc vỡ tan như bọt xà phòng.

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Tôi dằn vặt khi biết mình là kẻ chen chân vào gia đình người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết bản thân sai lầm khi vội yêu, vội về sống chung nhà khi chưa tìm hiểu kĩ. Trái tim tôi đã đặt nhầm chỗ cho một kẻ chẳng ra gì. Ngoài khổ đau, tôi còn dằn vặt vô cùng thì chính mình lại trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể tìm thấy được bình yên cho cuộc đời mình.

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