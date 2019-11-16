Tâm sự người đàn bà không cần chồng: Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn

Tâm sự gia đình 16/11/2019 09:27

Đàn bà không cần chồng như tôi, chọn cách buông xuôi, bàng quang với mọi thứ để đối diện. Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ.

Tôi là người đàn bà sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Từ lâu lắm rồi, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là trên giấy tờ. Gia đình tôi không hạnh phúc, mối quan hệ vợ chồng lạnh lẽo, chán chường. Tôi là người đàn bà không cần chồng. Bởi 10 năm trong cuộc hôn nhân này, tất cả những gì tôi mong chồng đều không cho tôi được.

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Mối quan hệ của vợ chồng tôi lạnh lẽo, chán chường - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ vợ chồng chúng tôi đầm ấm, hạnh phúc. Bởi chúng tôi không có xung đột, không cãi vã nhau bao giờ. Bề ngoài thế thôi nhưng thử sống trong căn nhà của tôi mới thấy không phải chúng tôi đầm ấm mà ngay cả đến nói chuyện chúng tôi cũng thấy chán. Mỗi ngày, tôi đến công ty của tôi, chồng đến cơ quan của chồng. Chiều về anh ấy đi nhậu nhẹt, ăn chơi ở đâu tôi không quan tâm. Còn tôi nấu nướng, dọn dẹp, ăn cơm với con. Buổi tối, chồng về và ngủ ngoài phòng khách. Để ngày hôm sau mọi chuyện lặp lại như thế.

Có việc gì liên quan đến con tôi mới nói cho chồng biết. Còn những việc còn lại tôi đều tự giải quyết mà không cần đến chồng. Bóng đèn, ống nước, bàn ghế hư tôi đều tự sửa, sửa không được thì tôi gọi thợ. Hàng tháng, tôi chỉ yêu cầu chồng đưa 1 khoản nhất định cho con ăn học, phần còn lại tôi tự lo. Từ lâu, những chuyện vui buồn, những khó khăn, khúc mắc của bản thân tôi không còn chia sẻ với chồng nữa. Buồn thì tôi tìm đến bạn, không thì khóc rồi tự lau nước mắt. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác gì những người dưng ở chung nhà. Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn nữa thôi.

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Tôi quá mệt mỏi, chấp nhận buông xuôi mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ khi nghe câu chuyện của tôi sẽ có người chê cười, trách móc tôi là phụ nữ mà sống vô tâm, không biết vun vén, không biết tạo hạnh phúc cho gia đình. Nhưng mọi sự đều có nguồn cơn của nó. Tôi làm vợ, làm mẹ, còn mong muốn nào hơn là gia đình của mình đầm ấm, hạnh phúc? Nhưng 10 năm làm vợ, tôi đã chịu biết bao cay đắng, khổ sở từ người chồng vô tâm, còn mắc thói trăng hoa của mình.

Không biết bao nhiêu lần, tôi cố gắng để thay đổi mọi thứ, để cho chồng thấy rằng căn nhà này mới quan trọng, tôi mới là người phụ nữ yêu thương và quan tâm anh nhất. Chồng vô tâm, anh sa vào những cuộc chơi, thậm chí có nhân tình bên ngoài tôi vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng. Tôi nấu những bữa cơm ngon, nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh. Tôi chăm sóc gia đình của mình chu đáo. Nhưng rồi, tôi nhận ra tất cả những việc làm của mình thật vô nghĩa. Tôi càng nhẫn nhịn chịu đựng thì chồng càng đối xử với gia đình tệ bạc. Anh vẫn chìm đắm triền miên trong những cuộc chơi, vẫn qua lại với người này người khác.

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Chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ly hôn vì nghĩ cho 2 đứa con đang tuổi lớn khôn của mình. Tôi chấp nhận ở lại là vì con chứ tôi không cần một người chồng vô tâm và bạc bẽo. Những người đàn bà cam chịu như tôi, chọn cách buông xuôi, bàng quang với mọi thứ để đối diện. Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ.

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Từ khóa:   hôn nhân bất hạnh chồng vô tâm đàn bà cam chịu

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