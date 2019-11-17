Tâm sự đàn bà một đời chồng: Độc thân sướng gấp vạn lần có chồng!

Tâm sự gia đình 17/11/2019 09:59

Đàn bà sau ly hôn thường đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Nhưng với tôi đó là một sự giải thoát. Tôi thấy mình đã lựa chọn sáng suốt khi rời xa người đàn ông đó.

Tôi cũng từng là một cô gái ngây thơ, đầy mơ mộng trước khi lấy chồng. Cứ tưởng tượng, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi ở công ty, chiều tối về nhà được ăn cơm, được ngủ chung giường với người mình thương yêu thì còn gì sung sướng bằng. Tôi cũng nghĩ ra viễn cảnh chúng tôi cùng nhau nằm ườn xem phim, đọc sách, rồi chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Cuộc hôn nhân của tôi sẽ vô cùng viên mãn và hạnh phúc.

Thế nhưng, phụ nữ sẽ mãi nghĩ hôn nhân là màu hồng cho đến khi họ lấy chồng. Cuộc hôn nhân của tôi đầy bi kịch, nước mắt, tổn thương. 35 tuổi, tôi ly hôn và trở thành đàn bà một đời chồng.

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Cuộc hôn nhân của tôi đầy bi kịch và nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, tôi cũng ít khi kể về riêng tư của mình cho nhiều người biết. Chỉ những người thật thân thiết tôi mới dám thổ lộ về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tôi chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả chồng cũ của mình cho đúng: Vô tâm, tệ bạc hay sống mà chẳng có trái tim dành cho người phụ nữ của mình. Chỉ biết rằng 5 năm làm vợ, tôi khóc nhiều hơn cười, đau khổ và dằn vặt nhiều hơn những khoảnh khắc hạnh phúc. Chồng tôi không tôn trọng vợ, anh tùy ý đối xử và thậm chí chỉ xem tôi như một người giúp việc không công cho gia đình.

Tôi vốn dĩ là một người năng động, hay cười. Cuộc hôn nhân ấy đã lấy đi nụ cười của tôi. Bạn bè hỏi tôi sao không thấy tôi hay cười như thuở trước. Tôi giật mình nhận ra, mình đã thay đổi và mất rất nhiều thứ cho cuộc hôn nhân này. Cố gắng đến mòn mỏi mà có nhận được gì đâu. Càng nhẫn nhịn, người ta lại thấy mình hiền lành mà bắt nạt, lấn lướt. Tôi không cam chịu nữa, tôi sẽ chọn ly hôn và sống cho bản thân mình.

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Tôi chọn ly hôn và sống cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn thường đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Nhưng với tôi đó là một sự giải thoát. Tôi thấy mình đã lựa chọn sáng suốt khi rời xa người đàn ông đó. Tôi trở về cuộc sống đầy thoải mái và tự do như thuở độc thân. Tôi muốn làm gì thì làm, không bị những ánh mắt dò hỏi, phán xét sau lưng. Tôi muốn đi đâu, mua gì tùy thích mà không bị những tiếng càm ràm, chỉ trích. Và quan trọng nhất, tôi được là chính mình mà chẳng phải mang một cái mặt nạ cười nói cho yên cửa yên nhà dù lòng đau như dao cứa.

Chồng cũ tôi từng tuyên bố rằng tôi sẽ hối hận khi rời khỏi căn nhà này. May sao, tôi không hề thấy hối hận mà càng ngày càng thấy mình xinh đẹp, rực rỡ, trẻ trung. Những giấc ngủ ngon đã giúp tôi lấy lại sắc diện tươi tắn ngày nào. Đồng nghiệp, những người đàn ông khác vây xung quanh, tán tỉnh.

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Với tôi, cuộc sống độc thân hiện tại sung sướng gấp vạn lần có chồng - Ảnh minh họa: Internet

Và một việc tôi không ngờ đến là chồng cũ của tôi lại tỏ ra ăn năn, hối lỗi.  Anh ta nhắn tin cho tôi rằng: “Sau ly hôn anh mới nhận ra mình đã đối xử vô cùng tệ với em. Vợ chồng mình cho nhau một cơ hội để quay trở lại nhé”. Tôi ném điện thoại lên bàn mà chẳng buồn trả lời. Bây giờ cuộc sống của người đàn bà ly hôn như tôi đang rất ổn, rất vui vẻ và thoải mái. Tôi chẳng dại gì mà chui đầu vào cái lồng chật hẹp đó. Với tôi, độc thân sướng gấp vạn lần có chồng!

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Đàn bà không cần chồng như tôi, chọn cách buông xuôi, bàng quang với mọi thứ để đối diện. Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ.

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