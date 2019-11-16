Muốn hôn nhân hạnh phúc, khó mà dễ lắm thay!

Phụ nữ yêu 16/11/2019 09:24

Muốn hôn nhân hạnh phúc rất khó nhưng chỉ cần chúng ta trân trọng gia đình, trân trọng người bạn đời, biết điều gì quan trọng nhất trong đời thì mọi chuyện sẽ hóa ra đơn giản.

Khi quyết định tiến đến hôn nhân, có ai không mong hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Vợ chồng sẽ cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng cuộc đời. Đồng hành với nhau thuở thanh xuân cũng như đến đầu bạc. Nhưng kết hôn rồi mới biết rằng hôn nhân không chỉ là màu hồng như mình nghĩ. Mà trái lại nó là một “cuộc chiến” vô cùng khốc liệt.

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Hôn nhân không chỉ có màu hồng mà còn là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt - Ảnh minh họa: Internet

Kết hôn đơn giản lắm. Nếu có điều kiện thì mâm cao cỗ đầy, còn không có nhiều tiền thì một bữa tiệc ấm áp, giản đơn là đủ. Ngày cưới chính là mở ra một trang mới cho cuộc đời với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Sống với nhau, không chỉ cần tình yêu mà còn là bổn phận và trách nhiệm. Hôn nhân là hạnh phúc nhưng còn là nước mắt, còn là những tổn thương, những gánh nặng của mưu sinh, những giây phút cám dỗ ngoài vợ ngoài chồng. Mái ấm nhỏ tựa như con thuyền giữa dòng nước, nếu cả hai vợ chồng không đồng tâm, đồng lòng thì con thuyền ấy sẽ chìm nghỉm.

Hôn nhân, buộc con người ta phải sống khác đi, dẹp bỏ cái tôi ích kỉ và to lớn của mình. Lắng nghe tiếng nói của người bạn đời, học cách chấp nhận và yêu thương nhiều hơn. Hôn nhân cũng khiến con người ta bớt mơ mộng và sống thực tế đi rất nhiều. Cả vợ và chồng sẽ không còn là hình bóng hoàn hảo của những ngày yêu nhau. Mà thay vào đó là người bạn đời với muôn vàn thói hư tật xấu. Hôn nhân giúp con người ta trưởng thành lên từng ngày.

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Muốn hạnh phúc, con người ta buộc lòng phải sống khác đi, dẹp bỏ cái tôi ích kỷ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những giai đoạn mà hôn nhân dễ đổ vỡ nhất: Lúc vợ mang thai chồng không được giải tỏa sinh lý, khi sinh con đầu lòng, khi thiếu thốn tiền bạc, khi có sự xuất hiện của người thứ ba… Bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu tổn thương cũng khiến người trong cuộc hoài nghi về người bạn đời của mình. Hôn nhân đâu phải chỉ có ấm êm, có những buổi tối màu hồng mà còn là sự dằn vặt và day dứt giữa việc nên ở hay nên đi, nên tha thứ hay là buông bỏ.

Nhiều người vì cái tôi quá lớn, những chuyện nhỏ nhặt mà xé ra to để vợ chồng chia ly, hôn nhân đổ vỡ. Ly hôn rồi mới hối hận bởi bản thân mình cố gắng chưa đủ, nỗ lực chưa đủ. Nhận ra mình sống quá hời hợt và vô tâm với người bạn đời. Nhưng bát nước đã đổ đi, tấm gương đã vỡ thì có cách nào lành lại được? Hôn nhân “sai một ly là đi một dặm”, từng quyết định phải suy nghĩ thật kĩ, thật chậm, thật chín chắn và trưởng thành.

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Tin tưởng và yêu thương - đó chính là chìa khóa của một cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời ngoài kia có muôn vạn điều có thể làm tổn thương gia đình nhỏ bé của chúng ta. Chính vợ và chồng, cần có bản lĩnh, cần đủ tin tưởng, đủ bao dung để đi qua năm dài tháng hạn cùng nhau. Cái nắm tay của tuổi già, cái ngả đầu bình yên khi tóc bạc chính là món quà cho những năm tháng giông bão đã đi qua cùng nhau.

Hôn nhân muốn hạnh phúc rất khó nhưng chỉ cần chúng ta trân trọng gia đình, trân trọng người bạn đời, biết điều gì quan trọng nhất trong đời thì mọi chuyện sẽ hóa ra đơn giản. Tin tưởng và yêu thương nhau thật nhiều – đó chính là bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc.

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