Cả mẹ và tôi từ xưa đến nay đều nghĩ ba là người đàn ông thương yêu vợ con hết lòng. Tôi luôn tôn sùng ba. Vậy mà sau lưng, ba nỡ lòng nào chà đạp lên niềm tin của vợ con để đi ngoại tình.

Tôi luôn tự hào về gia đình của mình. Tuy không có xe hơi, nhà lầu như nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc. Từ nhỏ đến bây giờ, tôi lớn lên trong sự quan tâm, thương yêu của ba mẹ. Ba luôn theo sát việc học của tôi. Còn mẹ luôn hỏi han quan tâm, nấu cho tôi những món ăn thật ngon lành bổ dưỡng. Với tôi, ba là người đàn ông thương yêu vợ con hết mực - Ảnh minh họa: Internet Tôi vừa mới bước vào năm đầu đại học. Tôi có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ. Một vài trong số đó có cuộc sống gia đình bất hạnh. Đứa thì cha mẹ ly hôn, đứa thì cha ngoại tình hoặc mẹ có người đàn ông khác. Chúng thích đến nhà tôi chơi bởi muốn được sống trong cảm giác ấm áp của gia đình. Mẹ tôi cũng thương bạn nên mỗi lần chúng nó đến chơi mẹ đều nấu những món ngon để đãi. Bạn bè có phần ngưỡng mộ tôi bởi vì có một gia đình yên ấm.

Ba tôi làm nhân viên văn phòng một công ty nhỏ. Từ nhỏ tôi đã thần tượng ba mình. Dù công việc bận rộn đến đâu, ba cũng dành thời gian để hỏi han việc học của tôi. Ba dạy tôi sống ở trên đời phải tử tế, thương yêu giúp đỡ mọi người. Ba tôi cũng ít khi nhậu nhẹt, hút thuốc. Thỉnh thoảng về sớm, ba cũng hay phụ mẹ dọn nhà, nấu ăn. Với tôi, ba là một người đàn ông gần như hoàn hảo. Thế nhưng, hình tượng về ba đã sụp đổ khi tôi vô tình biết được ba có người đàn bà khác bên ngoài. Hôm đó, mấy đứa bạn rủ nhau tới một quán cà phê mới mở vì nghe nói nơi này bài trí rất đẹp. Đang ngồi tám chuyện với bạn, tôi tình cờ thấy ba đang ngồi phía bàn trong góc với một phụ nữ lạ. Tôi cũng nghĩ bình thường là ba đi uống cà phê với bạn hay đồng nghiệp. Ngồi phía xa, ba không hề biết tôi có mặt trong quán. Ba ngồi sát lại người đàn bà ấy. Thỉnh thoảng nắm tay, vòng tay ôm eo, còn hôn lên má người đó. Tôi điếng người, mồ hôi cứ vã ra như tắm.

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh cha hôn người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Tôi lật đật chạy về mặc chúng bạn cứ trố mắt ngạc nhiên. Trong đầu tôi bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng. Người đàn bà đó là ai? Nếu chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp thì làm sao có thể thân mật ôm eo rồi hôn má? Tôi chắc chắn ba tôi đã phản bội mẹ mà ngoại tình. Tại sao ba tôi có thể đối xử với mẹ như thế? Ba luôn dạy tôi phải sống thật thà, từ tế mà ba lại sống như thế sao? Tất cả chỉ là giả dối hay sao? Hôm đó về, tôi vờ mượn điện thoại ba để gọi cho đứa bạn gấp vì máy của tôi đang hết pin. Trước đây, mẹ hay cả tôi chưa bao giờ lấy điện thoại ba để xem vì chúng tôi tôn trọng nhau. Tôi lướt điện thoại, mở ra xem tin nhắn, hình ảnh gần nhất. Hình ảnh thì tuyệt nhiên không có nhưng vài tin nhắn cách đây vài giờ thì còn lưu: “Hẹn gặp anh ở quán cà phê. Yêu và nhớ anh nhiều”. Có lẽ ba chưa kịp xóa. Tôi trả điện thoại cho ba mà lòng nặng trĩu. Tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Ba tưởng tôi ốm nên vào phòng hỏi thăm. Tôi cố ghìm cơn xúc động đang trào lên mà nói: “Ba còn sống giả tạo, dối trá đến bao giờ nữa? Hôm nay con đã thấy ba ôm người đàn bà khác trong quán rồi”. Ba sững người nhìn tôi. Sau một hồi im lặng không biết nói gì, ba mới nói: “Ba xin con đừng nói cho mẹ biết. Cho ba thời gian để ba cắt đứt với người đàn bà kia”. Ba xin tôi đừng nói cho mẹ biết chuyện ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Cả mẹ và tôi từ xưa đến nay đều nghĩ ba là người đàn ông thương yêu vợ con hết lòng. Tôi luôn thầm tôn sùng ba. Vậy mà sau lưng ba nỡ lòng nào chà đạp lên niềm tin của vợ con để đi ngoại tình. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Có nên nói cho mẹ biết sự thật về ba? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

Lời cha vợ gửi con rể: Nếu một ngày không còn yêu con gái tôi hãy để nó về nhà Nếu một ngày cậu không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên tôi. Tôi sẽ yêu thương nó đến hơi thở cuối cùng của đời mình.

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