Trong các mối quan hệ, cả hai rất ít khi can thiệp quá sâu. Nếu có cũng chỉ là những câu bông đùa, rất ít khi chúng tôi nói về những quan hệ bên ngoài. Kể cả đồng nghiệp khác giới của nhau, chúng tôi cũng ít khi nhắc đến. Với chúng tôi đó là cách để tôn trọng bạn đời của mình.

Tôi là một người khá dễ dãi với vợ trong các mối quan hệ bên ngoài. Đơn giản tôi nghĩ rằng hạnh phúc bền vững chỉ có được khi cả hai cùng cảm thông và chia sẻ cho nhau. Tôi muốn vợ mình được tự do, thoải mái với những mối quan hệ bên ngoài của mình. Và vợ tôi cũng làm thế với tôi.

Thực tế công việc bên ngoài chiếm khá nhiều tâm trí của tôi, nên cũng không mấy khi để ý vợ đi với ai, quan hệ với những người nào và trong quá khứ có bao nhiêu mối tình nữa. Nói tôi thờ ơ cũng không hẳn là sai. Tôi cứ nghĩ đó là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ vợ chồng bền chặt.

Tôi lấy vợ tôi được sáu năm nay. Trong sáu năm ấy, chưa một lần nào chúng tôi chia sẻ về những mối tình trong quá khứ của nhau. Nhắc lại thì càng làm cho nhau buồn, tôi nghĩ vậy. Nên tôi luôn lảng tránh hoặc tỏ thái độ không quan tâm khi vợ tôi nhắc về tình cũ của mình.

Những thực tế không phải vậy…

Để cho nhau thoải mái cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng có những mối quan hệ bên ngoài mà không sợ hãi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Chúng tôi yêu nhau ba năm trước khi cưới.

Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã đủ hiểu nhau đến mức sẵn sàng tin mọi thứ mà người kia chia sẻ. Chín năm sống cùng nhau, tôi tin tưởng vợ tôi tuyệt đối. Việc của tôi là lo làm việc thật tốt để gia đình có cuộc sống đầy đủ nhất. Ấy vậy mà, có những chuyện tôi không thể tưởng tượng được lại xảy ra…

Có một lần, tôi thấy vợ mình mỉm cười hạnh phúc khi nhắn tin cho một ai đó. Tôi không để ý lắm và cho rằng đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân thiết. Thời gian sau đó, tôi thấy vợ về muộn hơn vào một số ngày trong tuần. Điều này cũng dễ phát hiện ra thôi, bởi vợ tôi là người cực kỳ nguyên tắc. Cô ấy sẽ về nhà ngay sau khi tan làm.

Tôi phát hiện ra vợ ngoại tình với bạn học cũ sau lần họp lớp - Ảnh minh họa: Internet

Thế giới quay cuồng, mọi thứ sụp đổ trong tâm trí khi tôi nhìn thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông khác vui vẻ đi vào khách sạn. Lúc đó tôi không tin nổi vào mắt mình. Mọi chuyện vỡ lở, cô ấy thú nhận với tôi rằng sau một lần họp lớp, hai người đã tiến đến với nhau, mặc dù biết đó là một sai lầm.

Liệu có tha thứ được không?

Tôi luôn dằn vặt, liệu mình có tha thứ được cho điều đó không? Bởi lẽ tôi từng là một người có suy nghĩ thoáng về chuyện tình yêu và hôn nhân. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng dần dà, tôi nhận ra mình thật khó để mở lòng tha thứ cho điều đó.

Tôi nhận ra mình muốn giữ cô ấy ở bên mình, không muốn cô ấy đi cùng ai khác giới. Nỗi lo sợ bủa vây. Tôi không muốn bất cứ một buổi họp lớp hay lần liên hoan nào diễn ra nữa để tôi không phải nơm nớp lo sợ về việc vợ mình sẽ đi cùng một người đàn ông khác.

Luôn có một cách giải quyết tối ưu mà tôi phải lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện sẽ thật đơn giản nếu như tôi tha thứ. Nhưng rồi, nếu tôi dễ dãi và phóng khoáng quá trong chuyện tình cảm, liệu có khiến cho vợ dễ dàng tìm kiếm những tình yêu mới bên ngoài hay không?