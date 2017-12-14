Sự thật đằng sau mỗi lần chồng đi tắm đều mở nhạc inh ỏi khiến vợ chết đứng...

Tâm sự gia đình 14/12/2017 11:53

Vì nhà nghèo, sau khi cưới, vợ chồng Linh phải sống trong khu trọ cũ kỹ như khu ổ chuột. Cũng chính vì thế, 2 vợ chồng đều nai lưng ra kiếm tiền chưa dám sinh con cái gì.

Dạo gần đây, chồng Linh bỗng nhiên rất vui vẻ, anh thường sang nhà mấy người hàng xóm xung quanh để nói chuyện.

Lúc trước tính anh trầm lặng, giờ đột nhiên trở nên như vậy, mặc dù thấy có chút lạ lùng nhưng Linh lại cảm thấy rất mừng.

Không những thế, cứ tối đến đi tắm anh lại hát hò inh ỏi, vừa bật nhạc rất to vừa lẩm bẩm theo lời bài hát rất lâu. Ban đầu nghĩ chồng yêu đời, nhưng sau đó Linh mới phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô từng nghĩ.

Hôm đó, Linh nấu cơm xong xuôi thì gọi chồng:

- Anh ơi em đói quá vào ăn cơm đi.

Chồng cô đang lấy quần áo liền nói:

- Em ăn trước đi anh đi tắm đã, người ngợm bẩn thỉu lắm. Ăn trước đi nhé.

Linh thắc mắc:

- Sao dạo này anh có vẻ thích tắm vậy? Ngày xưa anh ở bẩn lắm mà. Nhưng thôi tắm nhanh lên em chờ cơm.

Chồng Linh xua tay:

- Không phải chờ đâu, anh ra ăn sau, anh ăn vèo 1 cái là xong ấy mà . Em ăn sớm còn đi nghỉ.

Nói rồi anh vác quần áo ra nhà tắm tận phía sau, cũng như mọi khi, chồng Linh tiếp tục bật nhạc inh ỏi.

Mới đầu anh còn lẩm bẩm hát theo nhưng sau đó chỉ còn tiếng nhạc hát rất to. Khi ấy, Linh bỗng có điện thoại cô gọi:

- Chồng ơi nhỏ nhạc đi.

Sự thật đằng sau mỗi lần chồng đi tắm đều mở nhạc inh ỏi khiến vợ chết đứng... - Ảnh 1
Sao dạo này anh có vẻ thích tắm vậy? - Ảnh Internet

Không thấy anh trả lời, Linh tức quá bèn đạp cửa xông vào nhà tắm thì chết điếng trước cảnh tượng đó.

Linh ú ớ:

- Anh...anh....anh

Thấy vợ, Chồng Linh và cô hàng xóm đang trần truồng bên trong nhà tắm hoảng hốt bật dậy rồi vớ chiếc khăn tắm quấn vội. Linh trợn ngược mắt còn cô gái kia thản nhiên như không có chuyện gì.

Cô ta nói:

- Thôi em về đây. Anh tự giải quyết đi nhá

Linh kéo cô ta lại nhìn chằm chằm và nói:

- Trơ tráo.

Cô ta bĩu môi:

- Nhìn lại bản thân cô đi, suốt ngày chỉ làm làm làm mà cũng có tiền đâu, người thì xấu xí, gây guộc, anh ấy chán cô là đúng rồi.

Linh định dơ tay tát thì cô ta đã nhanh chóng bỏ chạy. Chồng Linh cúi gằm mặt, Linh hất cằm anh ta lên nói:

- Đồ khốn. Anh và cô ả hú hí từ bao giờ? Thật trơn trẽn.

Linh như sụp đổ chồng cô vội vàng giải thích:

- Anh...mới hơn 1 tuần nay thôi. Đó là cách cô ấy dạy anh để qua mặt em. Cô ấy nói chồng đi làm xa buồn quá nên mới nhờ anh giải khuây. Anh...anh...

Linh dơ tay cho chồng 1 cái tát trời giáng rồi nói:

- Cút, anh cút khỏi đây cho khuất mắt tôi.

Chồng Linh vội vã kéo tay vợ cầu xin cô tha thứ nhưng Linh cương quyét không chấp nhận. Cô túm chiếc điện thoại của chồng đập nát.

Thì ra dãy trọ này đằng sau đều thông nhau hết nên cô ả dễ dàng chui vào nhà tắm của phòng Linh. Đến tận hôm nay Linh mới tá hỏa phát hiện ra điều này. Cô uất ức không chịu nổi chỉ muốn giết luôn ông chồng bỉ ổi và cô ả lăng loàn. Linh phải làm sao đây? Có nên ly dị không?

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