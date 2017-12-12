Đi khám thì bác sĩ báo cả hai đều khỏe mạnh nhưng cưới về 6 năm chưa có con, đi xem thầy thì nghe phán...

Sợ mắc bệnh này kia nên không thể có con cái được. Vợ chồng nhà anh Thắm dắt díu nhau đi khám. Đến viện khám bác sĩ báo tin rằng:

Đi coi thầy cũng chỉ vì quá bất đắc dĩ. Anh chị quen với nhau và yêu nhau được 5 năm, kết hôn đến nay đã 6 năm rồi mòn mỏi chờ đợi có một đứa con mà mãi vẫn chưa có duyên với con cái.

- Cảm ơn bác sĩ. Nhưng tôi có thể hỏi thêm được không ạ?

- Anh chị đều rất khỏe mạnh, theo xét nghiệm thì mọi chức năng sinh sản đều bình thường nhé.

- Cô cứ hỏi.

- Dạ là vì vợ chồng tôi kết hôn cũng đã 6 năm rồi nhưng tôi chưa từng một lần có bầu. Vì thế mà...

- Đừng lo lắng quá, có thể do chị chịu nhiều áp lực tâm lý quá nên mới khó có thai thôi. Chuyện con cái đôi khi nó còn là cái duyên chị ạ.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

- Chúc vợ chồng anh chị sớm có con.

Gật đầu rối rít cảm ơn bác sĩ vì thông báo cho mình tin mừng. Đi khám về cả hai an tâm hơn khi mọi chuyện vẫn bình thường không có vấn đề gì xảy ra. Ít nhất thì cũng chỉ là chưa có duyên với con cái thôi chứ hiếm muộn hay vô sinh thì không biết sẽ thế nào.

Đau đầu về chuyện con cái mà vẫn phải thoải mái tư tưởng để sớm có thai. Nửa năm sau mọi chuyện vẫn như vậy xảy ra. Thật sự đến lúc này cô không còn chịu nổi nữa mới tìm đến chỗ thầy để xem. Nào ngờ vừa ngồi xuống thì thầy đã phán:

- Cô này có vong theo nặng quá. – Thắm hoảng hốt, mặt chồng cô thì tái lại. Ngồi xuống cẩn thận thầy mới phán tiếp:

- Cô cậu đến cầu con đúng không? – đúng luôn ý mình cả hai cúi lạy liên tục thì thầy lắc đầu:

- Phải giải nghiệp đi cậu ơi. Cậu làm con gái nhà người ta chửa rồi bắt người ta phá đi giờ đứa bé đấy ám vợ cậu không cho con đầu thai được.

- Tôi...

Nhìn sang chồng Thắm sốc vô cùng. Thật không thể ngờ rằng chồng mình đã từng làm điều tồi tệ đến vậy. Chị như ngẩn người trước những gì thầy phán. Thầy chỉ mặt anh nói tiếp:

- Cậu quỳ xuống xin lỗi thằng bé đi, thằng bé mất cũng đã 5 năm rồi còn gì.

- Bố, bố xin lỗi con.

Nước mắt anh rơi xuống, gương mặt vô cùng hoảng loạn. Còn chị vừa phát hiện thêm một việc sốc hơn thế đó là vừa mới kết hôn mà anh đã ngoại tình. Đứa bé đó mất 5 năm trong khi anh chị đã cưới 6 năm rồi. Càng nhìn vào mọi chuyện lúc này chị càng thấy rối tung hết cả lên.

Giờ thì phải làm sao đây khi biết chồng mình phản bội có con riêng bên ngoài rồi ép người con gái khác phá thai nên giờ đứa trẻ đó mới quấy không cho mình có thai được. Trách đứa bé 1 phần thì chị trách chồng đến 10 phần. Tại sao anh có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình. Tại sao vừa mới kết hôn anh đã ngoại tình càng khiến chị mơ hồ. Giờ phút này khi phát hiện mọi chuyện, thật sự chị không biết phải đối xử với người chồng của mình ra sao, tha thứ thế nào hay ly hôn sau ngần ấy năm bị lừa dối?