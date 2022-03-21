SỐC: 'Bạn trai hiện tại có sở thích 'quái dị', còn được chồng cũ của tôi tán tỉnh'

Một người phụ nữ lo lắng về việc chồng cũ phải lòng bạn trai hiện tại. Càng sốc hơn khi bạn tải của cô ấy lại có sở thích ăn mặc như phụ nữ.

Chồng của Aarin khi cosplay thành nữ / Twitter '02nagoya'

Vào ngày 20/3 (theo giờ địa phương), các phương tiện truyền thông trực tuyến 'Tiin' đưa tin về câu chuyện của một phụ nữ Nhật Bản tên là Aarin.

Arin đã ly hôn, nhưng vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp với chồng cũ.

Được biết cô gái gặp được bạn trai hiện tại nhờ sở thích cosplay. Sở thích và tính cách của họ đều hợp với nhau và lan toả tình yêu đích thực.

Arin và chồng của Arin trong hình tượng cosplay nữ giới / Twitter '02nagoya'

Sau đó, tình cờ chồng cũ của Arin nhìn thấy hình ảnh bạn trai hiện tại của cô đang cosplay thành phụ nữ.

Chồng cũ của Arin đã phải lòng bạn trai của Arin khi nhìn thấy chàng trai đó hóa thân thành một cô bé dễ thương.

Sau đó, người chồng cũ bắt đầu quyến rũ bạn trai hiện tại của cô ấy bằng cách tặng rượu sâm panh, mỹ phẩm và quần áo đắt tiền cho chàng trai đó.

Aarin nói rằng anh ta đã không ngừng tán tỉnh chồng hiện tại của mình ngay cả khi biết rằng họ đã hứa hôn. Cô ấy còn nói rằng cả ba thậm chí đã từng đi du lịch cùng nhau sau khi kết hôn.

Chồng của Aarin cosplay thành nữ / Twitter '02nagoya'

Người chồng hiện tại của Aarin nói rằng không thể chịu được sự cám dỗ của chồng cũ Arin khi cứ tiếp diễn ngay cả sau khi chúng tôi kết hôn và đã nhắn tin yêu cầu anh ta đừng liên lạc và chấm dứt mối quan hệ.

Được biết Aarin chia sẻ câu chuyện này trên Twitter của mình vào cuối tháng 1.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ban-trai-hien-tai-co-so-thich-quai-di-con-duoc-chong-cu-cua-toi-tan-tinh-457181.html