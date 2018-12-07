Chồng tôi là một người đàn ông nhỏ hơn tôi 2 tuổi và đã có sự nghiệp ổn định. So với nhiều người đàn ông nhỏ tuổi hơn tôi, anh lại có những suy nghĩ chững chạc hơn, cũng có cách yêu thương tôi rất khác. Anh từng nói, anh yêu dáng vẻ khi say mê với một bản vẽ chưa hoàn thành của tôi. Dù anh không biết gì về kiến trúc, càng không hiểu tôi đang thiết kế những gì. Anh còn sẵn sàng chỉ tôi làm việc nhà, cùng tôi vào bếp, vì biết tôi chẳng mấy giỏi giang gì những chuyện này. Tôi đã nghĩ anh thật sự dành cho tôi, là một người biết tôi muốn và cần gì nhất.

Tôi lấy chồng khi 35, một độ tuổi khá muộn so với nhiều người. Suốt những năm 20 tôi đều dành thời gian để học, lấy bằng cấp và trải nghiệm. Tôi từng nghĩ thật uổng phí khi mình còn quá trẻ để chỉ yêu đương và kết hôn. Chỉ đến khi 30 tôi mới thật sự dừng việc học xa nhà và trở về đi làm. Đó là lý do tôi lấy chồng trễ.

Thời gian đó, tôi cố gắng tìm niềm vui ở những ngóc ngách trong nhà, từ việc nấu nướng đến trang trí đồ đạc. Chồng tôi thấy thế ban đầu có vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh nói, thật ra thấy tôi thế này cũng thật tốt, có thể đợi anh về nhà như những người vợ khác. Lúc đó, tôi thật sự chỉ đang muốn giúp mình thoải mái hơn, để cho gia đình mình điều tốt nhất.

Nhưng ở tuổi 36, tôi gặp khó khăn trong chuyện sinh nở. Khi mang thai đứa con đầu lòng, tôi từng bị dọa sẩy thai 2 lần chỉ vì quá tham công tiếc việc. Bác sĩ lúc đó chỉ cho tôi hai lựa chọn, một là dừng hẳn hết mọi việc để dưỡng thai ở nhà, hai là đừng mong có đứa trẻ này. Tôi buộc lòng phải buông hết mọi việc, chỉ ở nhà vì con. Tôi muốn có một gia đình đủ đầy, tôi phải biết đánh đổi. Vậy là, tôi bắt đầu những tháng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà để đợi chồng về.

Rồi con trai tôi chào đời, thằng bé khó nuôi hơn tôi nghĩ, dễ bệnh và bám hơi mẹ. Tôi thương con quá mà không đành lòng để ai khác chăm. Thế là, tôi lựa chọn dành thêm thời gian cho con, để công việc sang một bên. Mọi chuyện chắc cũng từ quyết định này của tôi mà ra.

Tôi muốn có một gia đình đủ đầy, tôi phải biết đánh đổi - Ảnh minh họa: Internet

Khi con tôi lên 3, chồng tôi ngoại tình. Tôi như một kẻ điên lao vào đánh anh ta. Tôi hỏi, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì, tôi đã cho anh ta thiếu điều gì? Chồng tôi khi ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi trả lời:

- Anh không còn thấy em của ngày trước nữa. Em từng thông minh, dí dỏm. Em từng nhiều hy vọng và niềm vui. Em từng đầy năng lượng và tham vọng. Em từng cho anh niềm tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Còn giờ, em không như vậy nữa. Em hay cằn nhằn chỉ vì anh lỡ về trễ. Em hay trách móc chỉ vì anh lỡ quên. Em cho anh thấy quá nhiều thứ mình làm không đúng. Và anh… anh cần một điểm tựa khác. Một người cho anh cảm giác như em ngày trước. Anh… thật sự không còn nhớ nổi người vợ mình từng yêu có dáng vẻ thế nào nữa…

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những gì chồng tôi đã nói. Tôi bắt đầu nhớ lại chính tôi của ngày trước. Tôi thật sự đã không còn nhớ mình từng là người phụ nữ thế nào. Tôi bỏ quên hết niềm vui và hăng say của mình. Cuộc sống của tôi hiện tại chỉ có con cái, bếp núc và những bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Tôi mang dáng vẻ một người vợ lắm lời và dễ nổi cáu nếu con bệnh. Tôi đã giật mình khi nhận ra điều đó...

Tôi thật sự đã không còn nhớ mình từng là người phụ nữ thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng, đó không phải là lý do để chồng tôi ngoại tình. Anh ta phải biết tôi đã hy sinh thế nào để có gia đình này. Chẳng người phụ nữ nào không yêu thương mà cam tâm đánh đổi sự nghiệp hay bản thân để cho chồng con điều tốt nhất. Thay vì trách tôi thay đổi, sao anh ta không giúp đỡ tôi thoát khỏi loay hoay không lối thoát. Anh ta có thể đề nghị tôi đi làm lại, cho tôi một kế hoạch khác, giúp tôi nguôi đi lo lắng về con. Nếu là một người chồng tốt, anh ta sẽ làm được điều đó. Nhưng đáng tiếc, anh ta đã là một kẻ tệ bạc.

Tôi quyết định ly hôn, dứt khoát và kiên định. Chồng tôi nói rằng tôi chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng thật sự, suốt 3 năm qua, người hối hận là anh ta. Khi tôi bắt đầu dành thời gian cho sự nghiệp và bản thân nhiều hơn, anh ta đã muốn quay về. Tôi chỉ nói với anh ta, nếu lúc tôi xấu xí và vô dụng nhất, anh ta không dám ở bên thì khi tôi trở lại xinh đẹp và giỏi giang nhất, anh ta cũng đừng mong đứng cạnh.

Nếu lúc tôi xấu xí và vô dụng nhất, anh ta không dám ở bên thì khi tôi trở lại xinh đẹp và giỏi giang nhất, anh ta cũng đừng mong đứng cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Điều tôi muốn nói chính là phụ nữ tuyệt đối đừng bao giờ quên đi chính mình, vì đàn ông sẽ quên đi chúng ta ngay thôi. Ta hy sinh bao nhiêu, chịu đựng thế nào, cũng chỉ ta biết. Còn đàn ông, họ lại chỉ thấy liệu họ có được đáp ứng hết những nhu cầu của bản thân hay không. Một người cho không tiếc, một kẻ chỉ so đo mình có gì, sẽ không bao giờ có kết quả. Đàn ông tốt, không để ta phải hy sinh vô ích. Bản thân ta khôn ngoan, không ở cạnh người không đáng, nhớ nhé!