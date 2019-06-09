Phụ nữ mạnh mẽ: Khi lòng không vì ai, trái tim ắt sẽ kiên cường

Khi lòng không vì ai, trái tim ắt sẽ kiên cường. Phụ nữ yếu đuối đều là vì trái tim họ chứa quá nhiều yêu thương. Đến khi tim dần trống hoác, phụ nữ cũng mạnh mẽ hơn.

Không có người phụ nữ mạnh mẽ nào có một cuộc sống dễ dàng. Ở những năm tháng đầu đời, họ hẳn đều từng biết yếu đuối. Như một bản năng của phụ nữ, họ không sinh ra với một trái tim kiên cường như sỏi đá. Nguyên sơ trái tim của phụ nữ đều mỏng manh, nhiều mộng tưởng và dễ đổ vỡ. Nguyên sơ trái tim của phụ nữ đều mỏng manh, nhiều mộng tưởng và dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng nghe một người phụ nữ nói rằng: “Phụ nữ mạnh mẽ đều là để được trân trọng. Khi cuộc sống tước đi của họ quá nhiều ưu ái, nâng niu, họ đành phải kiên cường chỉ để chứng minh rằng mình có giá trị, mình xứng đáng”.

Có một người chị tìm đến tôi chỉ để xin một lời khuyên, rằng làm sao để người khác có thể quý trọng chị hơn? Làm sao để chồng chị không xem thường chị? Làm sao để chị không dễ dàng khóc khi bị chồng tổn thương? Và làm sao để chị có thể mạnh mẽ hơn? Tôi lúc ấy chỉ có thể khuyên rằng chị phải giành lấy cuộc sống của mình, đó mới là cách sống mạnh mẽ nhất. Phải giành lấy cuộc sống của mình, đó mới là cách sống mạnh mẽ nhất - Ảnh minh họa: Internet Rất lâu sau này, chị kể tôi nghe, tất nhiên làm sao dễ dàng để một người phụ nữ quá yếu đuối vùng dậy để có thể sống thật sự. Chị như một tấm vải bị hàng ngàn vết xé, te tua, nhếch nhác trong cuộc hôn nhân của mình. Cho đến tận cùng của khổ đau và tuyệt vọng, ở ranh giới chị yếu đuối và mong manh nhất, chị buông xuôi mọi thứ. Chị kiên quyết rời đi, không một lần quay đầu lại, mạnh mẽ làm lại cuộc đời mình.

Khi lòng không vì ai, trái tim ắt sẽ kiên cường. Phụ nữ yếu đuối đều là vì trái tim họ chứa quá nhiều yêu thương. Đến khi tim dần trống hoác, phụ nữ cũng mạnh mẽ hơn. Nếu ai biết chị của hôm nay thì chẳng thể tin rằng chị của ngày xưa từng chỉ biết khóc cười vì một câu nói của chồng. Sẽ chẳng ai tin rằng một người phụ nữ cá tính và thành công hôm nay lại từng yếu đuối vô cùng đến thế. Chị nói với tôi, phụ nữ nếu yếu đuối thì đừng sợ, cuộc đời ắt sẽ dạy ta mạnh mẽ nay mai. Bằng thương đau, bằng khổ sở, bằng đắng cay. Phụ nữ may mắn thì yếu đuối cả đời cũng là một phúc phận. Còn không, sự mạnh mẽ chính là vận may họ phải tự giành lấy. Phụ nữ may mắn thì yếu đuối cả đời cũng là một phúc phận. Còn không, sự mạnh mẽ chính là vận may họ phải tự giành lấy - Ảnh minh họa: Internet Có những người phụ nữ mạnh mẽ là vì đã có quá nhiều lần yếu đuối. Họ yếu đuối với những mong ước bình dị, những khát vọng thấp bé của một người phụ nữ bình thường nhất. Họ mong được yên bình, được chở che, được bình đạm sống một đời không sóng gió. Nhưng cuộc đời này càng mong cầu nhỏ bé, có khi lại càng nhận về khổ tâm. Phụ nữ ở đời này chính là như vậy. Họ mong là một kẻ bình thường, cuối cùng lại phải trở thành anh hùng cho cuộc đời của mình. Yếu đuối quá lâu, ấm ức quá nhiều, phụ nữ kiên cường như một lẽ sống. Trong trái tim mỗi người phụ nữ mạnh mẽ đều giam cầm những gì yếu đuối nhất. Họ không để ai thấy bản thân yếu đuối vì họ không được phép buông bỏ mạnh mẽ xuống. Họ không để trái tim lên tiếng đều là để không có lúc ngã quỵ. Thật ra, trên đời này, phụ nữ mạnh mẽ nhất một khi yếu đuối sẽ là người mang trái tim dễ đổ vỡ nhất. Nhưng chẳng dễ để họ buông hết phòng vệ để lại bị tổn thương, chẳng dễ dàng gì…

5 kiểu đàn ông phụ nữ mạnh mẽ một mực giữ lại trong đời cô ấy Phụ nữ mạnh mẽ cần một người thấu hiểu đằng sau những gai góc, dữ dội của họ đều có những lúc dễ gục ngã. Đằng sau mỗi người phụ nữ mạnh mẽ luôn là những người họ tin tưởng giữ lại trong đời. Đó có thể 5 kiểu đàn ông này…

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