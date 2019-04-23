Phụ nữ lấy chồng: Tưởng đã bình yên nào ngờ giông bão lại xuất phát từ ngực trái của người đàn ông

Tâm sự gia đình 23/04/2019 16:21

Phụ nữ lấy chồng, tưởng đã bình yên, nhưng nào ngờ sóng gió lại xuất phát từ trái tim của người đàn ông. Khi trái tim của người đàn ông đã có biến động thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Anh hứa sẽ không yêu ai ngoài tôi, anh cũng hứa sau này sẽ không lớn tiếng, không cau có, không bỏ mặc tôi. Khi đó anh nắm tay tôi và nói rất nhiều lời ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người. 

Phụ nữ lấy chồng: Tưởng đã bình yên nào ngờ giông bão lại xuất phát từ ngực trái của người đàn ông - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng chỉ mong một đời bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đến được với nhau. Vì vậy mà cả hai không kiềm chế được nước mắt và cảm xúc của mình trong hôn lễ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều đến vậy. Khoảnh khắc đó, tôi biết đây chính là người đàn ông mà suốt đời này mình sẽ tận tụy.

Vợ chồng tôi có hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Hiện tại, vấn đề tài chính đã không còn là điều lo lắng của tôi mà là lòng dạ của anh. Anh không còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước. Từ khi cưới nhau, anh cứ đi công tác suốt.

Phụ nữ lấy chồng: Tưởng đã bình yên nào ngờ giông bão lại xuất phát từ ngực trái của người đàn ông - Ảnh 2
Ai cũng mong mình có được hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày dường như vợ chồng tôi chỉ gặp mặt nhau được vài tiếng đồng hồ. Có khi cả tuần mới có thể ngồi xuống cùng nhau ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Những sự quan tâm, dịu dàng ngày trước của anh cũng dần biến mất.

Thay vào đó là sự cau có mỗi khi tôi hỏi về công việc của anh. Anh dường như đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của mình từ lúc nào. Tôi hoàn toàn không biết gì về những việc làm mỗi ngày của anh. Và rồi đến một ngày, anh chủ động muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi.

Phụ nữ lấy chồng: Tưởng đã bình yên nào ngờ giông bão lại xuất phát từ ngực trái của người đàn ông - Ảnh 3
Đàn bà thương hết lòng nhưng có lẽ cũng không thể nào giữ được trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Anh nói anh và tôi không hợp nhau nên muốn ly hôn. Và anh cũng đã viết đơn sẵn chỉ chờ tôi ký nữa là xong. Nghe điều này, tôi như chết lặng. Tình cảm bấy lâu nay của chúng tôi chỉ đổi lại hai chữ không hợp là xong sao? Những gì tôi trải qua với anh chưa đủ hay sao mà dùng hai chữ không hợp để bao biện cho việc này? 

Phụ nữ lấy chồng: Tưởng đã bình yên nào ngờ giông bão lại xuất phát từ ngực trái của người đàn ông - Ảnh 4
Cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt chỉ vì anh bảo không hợp - Ảnh minh họa: Internet

Rồi anh nói anh đã có người mới. Người ấy rất hợp với anh. Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ này hơn một năm nay. Mọi sự tin yêu trong tôi sụp đổ, hóa ra thời gian qua anh đã xem tôi như con rối muốn xoay như thế nào cũng được.

Phụ nữ lấy chồng, tưởng đã bình yên, nào ngờ sóng gió lại xuất phát từ trái tim của người đàn ông. Khi trái tim của người đàn ông đã có biến động thì mọi thứ thay đổi. Chúng tôi đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều nhưng tất cả chỉ là hư vô.

Phụ nữ lấy chồng: Tưởng đã bình yên nào ngờ giông bão lại xuất phát từ ngực trái của người đàn ông - Ảnh 5
Anh đã có người mới và tôi đã bị bỏ rơi trong mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Ai nói lấy chồng rồi cuộc sống sẽ thoải mái hơn? Ai nói lấy chồng rồi sẽ có những chuỗi ngày bình yên không lo nghĩ? Theo tôi, lấy chồng rồi thì bạn phải đối mặt với trận chiến đầy cam go hơn. Nhất là trận chiến với trái tim của người đàn ông.

Một khi trái tim đã lệch nhịp, họ có thể rời đi và gây đau thương cho người phụ nữ. Cơn sóng ngầm dữ dội và đáng sợ nhất không phải ở ngoài kia mà nằm ở ngực trái của người đàn ông mà đàn bà từng thương nhất.

Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao!

Viết cho những người phụ nữ còn loay hoay trong hôn nhân: Thử một lần dứt khoát xem sao!

Thử một lần dứt khoát xem, biết đâu mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Biết đâu khi bắt đầu một cuộc sống mới, đời bạn sẽ bớt đi sóng gió, bớt đi những gian truân và khổ cực.

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Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng đàn bà lấy chồng

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