Phụ nữ làm được điều này thì ông chồng nào mà chẳng lo sốt vó 'sợ mất' như chơi

Và chính điều này khiến tôi và mọi phụ nữ đều nghĩ rằng mình mãi chiếm lĩnh vị trí số một ấy mãi mãi. Chỉ đến khi trở thành vợ, là mẹ thì mới hiểu hóa ra cái vị trí ấy chẳng phải là duy nhất như mình nghĩ. Nó luôn có thể thay đổi một ngày nào đó.

Ngày yêu nhau, chẳng khó khăn gì để người đàn ông của bạn nói rằng anh ta sợ mất bạn. Bạn luôn biết mình quý giá như thế nào trong mắt anh ta.

Tôi có quen một chị. Tôi là người đã luôn chứng kiến từ khi chị biết yêu cho đến lúc trở thành vợ, làm mẹ. Tôi còn nhớ cái thuở sinh viên, chị là hoa khôi của trường tôi, xinh đẹp và giỏi giang lắm. Anh cũng không kém cạnh gì mấy, cũng điển trai, nhà khá giả. Anh thương chị, theo đuổi chị quyết liệt suốt 3 tháng ròng. Nào là gửi hoa mỗi ngày, chiều ý bạn bè của chị, tìm hiểu tất tần tật mọi điều về chị. Như thể thế giới của anh bây giờ, chỉ cần có chị mà thôi. Thế thì có cô gái nào mà không đổ cho được? Chị tôi cũng thế, chị gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh.

Tôi muốn kể một câu chuyện, chẳng phải là của tôi, nhưng hầu như lại là của nhiều người phụ nữ trong chúng ta.

Lúc cưa cẩm đã thế, khi yêu nhau anh còn yêu chiều chị hết mực. Tính chị tôi vốn thất thường. Vậy mà có khi đến cả tôi còn thấy khó chịu với cái tính đó của chị, mà anh lại xem như chẳng có gì. Rồi nhiều hôm chị than đói bụng, chưa gì đã thấy anh đứng dưới ký túc xá với bịch cháo nóng hổi. Anh luôn quan tâm chị từ những điều nhỏ nhất. Tôi hay bảo với anh là đừng chiều quá chị hư, anh cũng chỉ cười trừ chẳng nói gì.

Tôi đã nghĩ, chị còn đợi chờ một người nào có thể yêu chị như anh nữa đây? Anh thương chị nhiều thế mà...

Chị cũng không còn đắn đo nữa, đồng ý làm vợ anh sau hai năm ra trường. Đám cưới của chị như cái kết của một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Nhưng cuộc hôn nhân của chị lại không thể như lời kết của mọi câu chuyện cổ tích , rằng “họ mãi mãi hạnh phúc về sau”. Cưới nhau được một năm thì chị có thai. Đứa con đầu lòng chào đời đã khiến chị phải từ bỏ công việc mà bản thân đam mê. Vì con chị cứ hay bệnh tật liên miên nên chị phải nghỉ một năm dài bên con. Cũng chính thời gian này, cuộc hôn nhân của chị bắt đầu rạn vỡ, chị bảo rằng chính bản thân cũng chưa khi nào nghĩ đến.

Chỉ đến khi con đã cứng cáp hơn, chị mới giật mình khi phát hiện những thay đổi của anh. Những hôm chăm con đến quên mình, bao ngày lo sốt vó đưa con vào viện một mình, chị không để ý rằng anh tự lúc nào đã không còn bên chị như ngày trước. Anh đi sớm về khuya, chăm chút bề ngoài tự lúc nào. Anh điển trai giờ lại bảnh bao hơn, chị nhìn vào gương thấy mình tiều tụy đến héo mòn.

Chị bắt đầu lo sợ, chị sợ mất chồng. Chị tra hỏi anh, chị nóng cả lòng không yên xem chồng đang ở đâu. Không ít lần chị bảo tôi đi với chị, phải đi với chị đến một nơi. Tôi chưa kịp nói gì thì chị đã hùng hùng hổ hổ chở tôi đi cho bằng được. Để đến căn phòng khách sạn ấy, tôi thấy chị gục mặt khóc nức nở.

Tôi hỏi sao chị đã tốn công đến tận đây, lại không vào? Chị chỉ khóc, như cho hả hê rồi lại thất thần ra về. Từ hôm đó, tôi đã không còn thấy khuôn mặt đau lòng đó của chị

Chị không còn khóc nữa, chị quyết định đi làm lại. Chị làm đẹp, đi spa, học khiêu vũ, hội họp bạn bè thường xuyên hơn. Tôi ngẩn người nhìn sự thay đổi của chị mỗi ngày. Chị từ một mẹ một con sồ sề, dần khôi phục vị trí một người đẹp như thuở con gái. Tôi hỏi chị:

- Sao chị không lo mà giải quyết chuyện anh ngoại tình, mà giờ lại thế này?

- Chị vẫn đang giải quyết đây.

Tôi vẫn chưa hiểu câu trả lời của chị. Vừa lúc đó thì chị giơ điện thoại lên tôi xem, là anh đang gọi cho chị

- Đã là cuộc gọi thứ 10 trong tối nay. Vì khi đi ra khỏi nhà chị đã rất xinh đẹp và chỉ cười bí ẩn chẳng trả lời câu hỏi rằng chị đi đâu của anh ấy. Chị muốn anh ấy phải đi tìm chị, anh ấy phải nao núng giữ lấy chị mỗi ngày. Hơn là chị phải làm điều đó. Suy cho cùng, vẫn là phải để đàn ông giữ lấy mình em à. Phụ nữ tay yếu chân mềm, sức đâu giữ họ cả đời?

Chị bảo với tôi phụ nữ phải xinh đẹp. Xinh đẹp như thuở con gái là bà hoàng của chồng. Xinh đẹp ngay cả khi lòng có nát tan thế nào đi nữa. Và xinh đẹp để thương lấy mình, để chồng biết mình không chết dần trong vai trò làm vợ làm mẹ.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi có 1 lần đưa chị về vì chị uống say trong tiệc sinh nhật của một chị bạn. Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, vừa tới cửa tôi đã thấy vẻ mặt lo lắng của anh. Sau hơn 5 năm, cuối cùng tôi đã có thể thấy lại dáng vẻ lo lắng của anh dành cho chị. Chính là cái thuở chị như cả thế giới của anh ấy. Tôi mỉm cười khi thấy chị đã “trả đũa” trò ngoại tình của anh quá tài tình, hơn cả đánh đấm ghen tuông.

Chị khiến tôi hiểu rằng, cách duy nhất để chồng giữ lấy mình phải là chính mình thuở ban đầu trước đã. Xinh đẹp, biết yêu thương bản thân, biết theo đuổi đam mê của mình. Đừng để chồng chỉ thấy ta là một người vợ, hơn là đã từng là một người tình tuyệt vời. Và phải để anh ấy thấy rằng ngay cả khi anh ấy có đang nhởn nhơ với hàng tá cô bồ xinh đẹp ngoài kia, ta vẫn xinh đẹp quyến rũ sống từng ngày ý nghĩa. Để anh ấy phải ngoái nhìn hỏi sao ta không đau buồn bi lụy, để anh ấy phải chạy theo giữ lấy ta.

Đó mới là cách trả thù chồng ngoại tình hay ho nhất mà mọi phụ nữ biết để nắm giữ trái tim đàn ông cả đời...

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