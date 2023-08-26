Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’, tự chủ tài chính, làm chủ cuộc đời

Tâm sự gia đình 26/08/2023 06:24

Người phụ nữ của thời đại mới hãy biết từ chối lời đề nghị “ở nhà anh nuôi” của chồng hay bạn trai. Bởi chẳng ai có thể nuôi mình cả đời ngoài chính bản thân. Hãy tự kiếm tiền, tiêu tiền do mình làm ra và tận hưởng nó, không phải lo nhìn vào sắc mặt của ai khác.

Người phụ nữ của thời đại mới hãy biết từ chối lời đề nghị “ở nhà anh nuôi” của chồng hay bạn trai. Bởi chẳng ai có thể nuôi mình cả đời ngoài chính bản thân. Hãy tự kiếm tiền, tiêu tiền do mình làm ra và tận hưởng nó, không phải lo nhìn vào sắc mặt của ai khác.

Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’, tự chủ tài chính, làm chủ cuộc đời - Ảnh 1
 Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’. Ảnh minh họa: Internet. 

Thời buổi bây giờ, đàn bà không có tiền mới khổ chứ không chồng vẫn còn vui lắm. Vì vậy đừng bao giờ đặt cược đời mình hoàn toàn vào một người đàn ông. Đừng nghĩ lấy chồng là để chồng nuôi, để có người cung phụng, nửa đời còn lại không cần phải lo nghĩ. Bởi có mấy người lấy chồng được sung sướng, an nhờ tấm thân?

Có bao nhiêu người lấy chồng rồi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày? Cuộc sống hôn nhân vốn chẳng hề dễ dàng như những gì chị em thường nghĩ. Ai cũng than độc thân khổ quá, đi làm khổ quá, lấy chồng để chồng nuôi cho khỏe.

Tuy nhiên chẳng ai nuôi ai cả đời, xài tiền của đàn ông thì đến một ngày nào đó, họ cũng lấy lại hoặc buông lời phỉ báng bạn mà thôi. Vì vậy cuộc đời đàn bà đừng mãi dựa vào túi tiền của đàn ông. Bạn cũng phải biết lựa chọn cho mình một công việc tốt, kiếm tiền và tự làm chủ cuộc sống của mình.

Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’, tự chủ tài chính, làm chủ cuộc đời - Ảnh 2
Dù lấy chồng hay còn độc thân, phụ nữ cũng phải chăm chỉ làm việc và tự chủ tài chính. Ảnh minh họa: Internet. 

Dù đã lấy chồng hay còn độc thân, bạn cũng phải chăm chỉ làm việc, đừng từ bỏ những mục tiêu mà mình đặt ra. Nhìn chồng chán quá, nhìn cảnh tượng gia đình luôn thở dài thì hãy nhìn con số trong ngân hàng cứ tăng lên đều đặn. Biết đâu đó lại là nguồn động lực, thú vui của bạn trong cuộc sống.

Không phải thực dụng nhưng thực sự không có tiền, bạn chẳng thể làm gì. Đến việc mua cho mình một chiếc áo đàng hoàng cũng khó khăn, huống hồ chi là có tiếng nói trong gia đình. Vì vậy dù kiếm tiền nhiều hay ít, cũng hãy chăm chỉ đi làm.

Phụ nữ thông minh là người không chịu quẩn quanh trong bếp, không chịu sống cuộc đời an phận. Họ luôn tìm cách thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và tự mình đặt ra mục tiêu cho bản thân.

Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’, tự chủ tài chính, làm chủ cuộc đời - Ảnh 3
 Độc lập tài chính, làm chủ cuộc đời... phụ nữ mới thật sự hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet. 

Người khôn ngoan sẽ biết từ chối và phớt lờ lời đề nghị “ở nhà anh nuôi” của chồng. Bởi họ luôn ý thức được rằng, chỉ khi cầm tiền của mình trong tay, khi đó mới thật sự hạnh phúc. Còn khi dùng tiền của người khác phải nhìn vào sắc mặt của đối phương mà sống.

Phụ nữ hãy mạnh mẽ sống cuộc đời mình mong muốn. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi đi mua sắm, bạn có thể tự tin lựa chọn những thứ mình thích. Khi có ai đó nói “sao không chọn cái rẻ hơn, đua đòi chi hàng hiệu”, bạn cũng có thể tự tin đáp trả rằng “tôi có tiền, tôi có thể tự mua được”.

Cuộc đời phụ nữ đừng cúi đầu trước bất cứ ai, cũng đừng để ai có cơ hội mạt sát, khinh thường mình. Muốn làm được điều đó, chí ít bạn phải có một công việc đàng hoàng. Đừng chọn công việc nội trợ, đừng trở thành kiểu người chuẩn mực của gia đình.

Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’, tự chủ tài chính, làm chủ cuộc đời - Ảnh 4
Hãy thoát khỏi những quan niệm cổ hủ vẫn đè lên vai phụ nữ để sống cuộc đời mình thích. Ảnh minh họa. Internet.  

Hãy thoát khỏi những quan niệm cổ hủ vẫn đè lên vai phụ nữ để sống cuộc đời mình thích. Đồng thời, kiếm được tiền thì phải biết cách tiêu tiền khôn khéo, đừng quá hà tiện với bản thân, cũng đừng quá keo kiệt với người khác.

Đọc được tin nhắn này của bà sếp độc thân khiến tôi đứng tim, chết lặng, cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân

Đọc được tin nhắn này của bà sếp độc thân khiến tôi đứng tim, chết lặng, cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân

Chỉ mấy tháng ở nhà với con mà tôi nhận được từ chồng khá nhiều tiền, lại thấy Quân ăn diện, tiêu xài xông xênh và luôn vắng nhà khi còn qua đêm ở đâu đó.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hiện đại phụ nữ tư tưởng tiến bộ độc lập tài chính

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp