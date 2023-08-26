Phụ nữ khôn ngoan phớt lờ lời đề nghị ‘ở nhà anh nuôi’, tự chủ tài chính, làm chủ cuộc đời

Thời buổi bây giờ, đàn bà không có tiền mới khổ chứ không chồng vẫn còn vui lắm. Vì vậy đừng bao giờ đặt cược đời mình hoàn toàn vào một người đàn ông. Đừng nghĩ lấy chồng là để chồng nuôi, để có người cung phụng, nửa đời còn lại không cần phải lo nghĩ. Bởi có mấy người lấy chồng được sung sướng, an nhờ tấm thân?

Người phụ nữ của thời đại mới hãy biết từ chối lời đề nghị “ở nhà anh nuôi” của chồng hay bạn trai. Bởi chẳng ai có thể nuôi mình cả đời ngoài chính bản thân. Hãy tự kiếm tiền, tiêu tiền do mình làm ra và tận hưởng nó, không phải lo nhìn vào sắc mặt của ai khác.

Tuy nhiên chẳng ai nuôi ai cả đời, xài tiền của đàn ông thì đến một ngày nào đó, họ cũng lấy lại hoặc buông lời phỉ báng bạn mà thôi. Vì vậy cuộc đời đàn bà đừng mãi dựa vào túi tiền của đàn ông. Bạn cũng phải biết lựa chọn cho mình một công việc tốt, kiếm tiền và tự làm chủ cuộc sống của mình.

Có bao nhiêu người lấy chồng rồi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày? Cuộc sống hôn nhân vốn chẳng hề dễ dàng như những gì chị em thường nghĩ. Ai cũng than độc thân khổ quá, đi làm khổ quá, lấy chồng để chồng nuôi cho khỏe.

Dù lấy chồng hay còn độc thân, phụ nữ cũng phải chăm chỉ làm việc và tự chủ tài chính. Ảnh minh họa: Internet.

Dù đã lấy chồng hay còn độc thân, bạn cũng phải chăm chỉ làm việc, đừng từ bỏ những mục tiêu mà mình đặt ra. Nhìn chồng chán quá, nhìn cảnh tượng gia đình luôn thở dài thì hãy nhìn con số trong ngân hàng cứ tăng lên đều đặn. Biết đâu đó lại là nguồn động lực, thú vui của bạn trong cuộc sống.

Không phải thực dụng nhưng thực sự không có tiền, bạn chẳng thể làm gì. Đến việc mua cho mình một chiếc áo đàng hoàng cũng khó khăn, huống hồ chi là có tiếng nói trong gia đình. Vì vậy dù kiếm tiền nhiều hay ít, cũng hãy chăm chỉ đi làm.

Phụ nữ thông minh là người không chịu quẩn quanh trong bếp, không chịu sống cuộc đời an phận. Họ luôn tìm cách thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và tự mình đặt ra mục tiêu cho bản thân.

Độc lập tài chính, làm chủ cuộc đời... phụ nữ mới thật sự hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet.

Người khôn ngoan sẽ biết từ chối và phớt lờ lời đề nghị “ở nhà anh nuôi” của chồng. Bởi họ luôn ý thức được rằng, chỉ khi cầm tiền của mình trong tay, khi đó mới thật sự hạnh phúc. Còn khi dùng tiền của người khác phải nhìn vào sắc mặt của đối phương mà sống.

Phụ nữ hãy mạnh mẽ sống cuộc đời mình mong muốn. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi đi mua sắm, bạn có thể tự tin lựa chọn những thứ mình thích. Khi có ai đó nói “sao không chọn cái rẻ hơn, đua đòi chi hàng hiệu”, bạn cũng có thể tự tin đáp trả rằng “tôi có tiền, tôi có thể tự mua được”.

Cuộc đời phụ nữ đừng cúi đầu trước bất cứ ai, cũng đừng để ai có cơ hội mạt sát, khinh thường mình. Muốn làm được điều đó, chí ít bạn phải có một công việc đàng hoàng. Đừng chọn công việc nội trợ, đừng trở thành kiểu người chuẩn mực của gia đình.

Hãy thoát khỏi những quan niệm cổ hủ vẫn đè lên vai phụ nữ để sống cuộc đời mình thích. Ảnh minh họa. Internet.

Hãy thoát khỏi những quan niệm cổ hủ vẫn đè lên vai phụ nữ để sống cuộc đời mình thích. Đồng thời, kiếm được tiền thì phải biết cách tiêu tiền khôn khéo, đừng quá hà tiện với bản thân, cũng đừng quá keo kiệt với người khác.