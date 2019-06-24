Phụ nữ khổ bởi cố chấp yêu và ở bên một người đàn ông không dành trái tim cho mình

Đàn bà đừng ảo tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng, hy sinh, chân thành thì sẽ cảm hóa được đàn ông. Cố chấp yêu – chính là một thứ khiến đàn bà luôn gặp khổ đau, phiền muộn.

Phụ nữ giỏi giang, thông minh, bản lĩnh đến đâu rốt cuộc cũng không thắng nổi chữ Tình. Khác với đàn ông, khi phụ nữ yêu thật lòng thật dạ họ sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hy sinh. Điều họ mong mỏi nhất chính là được ở bên cạnh người đàn ông mà họ yêu thương. Họ tin rằng, tình yêu và lòng chân thành sẽ cảm hóa được trái tim một người đàn ông. Nhưng phụ nữ nên nhớ, đừng bao giờ cố chấp ôm lấy một người đàn ông khi lòng dạ họ không hướng về mình. Phụ nữ cố chấp yêu sẽ khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi ôm một mối tình đơn phương 5 năm. Lặng lẽ, quan tâm anh ta với tư cách một người bạn. Bạn đau khổ âm thầm khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc với một cô gái khác. Tôi bao nhiêu lần khuyên bạn rằng phụ nữ cố chấp yêu khổ lắm. Bạn nên quên chàng trai này đi và tìm kiếm một hạnh phúc khác. Nhưng bạn tôi vẫn gan lì ở bên cạnh. Bạn bảo rằng chỉ cần ở bên, bạn sẽ khiến anh ta rung động.

Rồi anh ta chia tay bạn gái. Bạn thân của tôi ở bên an ủi, động viên. Ngay lúc anh ta khổ sở nhất bạn làm điểm tựa để anh ta vượt qua nỗi buồn. Nhận ra tình yêu của bạn, anh ta cảm động rồi đồng ý làm bạn trai. Chỉ 6 tháng sau bạn cưới. Tôi mừng vô cùng cho hạnh phúc của bạn. Rốt cuộc sự chân thành và tình yêu của bạn tôi đã cảm hóa được người đàn ông đó. Đàn ông có thể sống với bạn vì bổn phận nhưng khi tình yêu lên tiếng, họ sẵn sàng rời bỏ bạn - Ảnh minh họa: Internet Nhưng bước vào hôn nhân, bạn dần dần nhận ra rằng lí do để anh ta cưới bạn là vì lòng biết ơn và cảm kích chứ không hề có tình yêu. Sống với một người chồng mà trái tim của anh ta lúc nào cũng nhung nhớ về người khác thì khổ tâm vô cùng. 5 năm làm chồng, anh ta đối xử tốt với bạn. Làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người cha. Anh ta tử tế, luôn giúp đỡ bạn việc nhà, yêu thương 2 đứa con. Nhưng bạn hiểu rằng, tất cả những gì chồng mình làm là vì bổn phận chứ không hề có tình yêu.

Mọi việc sẽ mãi như thế cho đến một ngày anh ta gặp lại người yêu cũ. Tình yêu sống dậy, anh ta gạt tất cả để đến bên người phụ nữ từng bỏ anh ta mà đi. Đàn ông là vậy. Anh ta có thể tử tế, có thể sống vì con cái và trách nhiệm nhưng khi gặp người mà mình yêu thương anh ta sẽ sống chết vì tình yêu đó. Bạn tôi khổ sở, đau đớn, dằn vặt. Bạn tự hỏi: 5 năm yêu đơn phương, 5 năm làm vợ mà trong trái tim anh ta không hề có bạn hay sao? Tình yêu là thứ khó lí giải nhất trong cuộc đời. Là thứ không thể cưỡng cầu, không thể đổi lấy bằng hy sinh. Phụ nữ cố chấp yêu thì sẽ nhận lấy khổ đau. Phụ nữ đôi khi phải học cách chấp nhận và buông tay, đừng cố chấp yêu một người - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng nên cố chấp yêu và cưới một người đàn ông không yêu mình. Đàn bà đừng ảo tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng, hy sinh, chân thành thì sẽ cảm hóa được đàn ông. Phụ nữ cố chấp yêu sẽ luôn gặp khổ đau, phiền muộn. Chấp nhận và buông tay đúng lúc, điều đó sẽ khiến đàn bà yên ổn hơn.

Phụ nữ có nên yêu và lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình? Nên nhớ, một người đàn ông ra đời sớm hơn không có nghĩa anh ta chín chắn và đủ trưởng thành. Hãy yêu và cưới một người đàn ông yêu bạn, thật sự cần và trân trọng bạn. Hãy quên tuổi tác đi vì chỉ cần mình hạnh phúc, thế là đủ.

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