Bạn có phải là người nóng tính không? Nếu có, hãy cố gắng thay đổi nếu không muốn con đường công danh của chồng ngày càng xuống dốc.

Người ta so sánh phụ nữ nóng tính như ly rượu mạnh, uống vài ngụm thì say, uống hết thì say nghiêng ngả.

Theo nghiên cứu, phụ nữ nóng tính có tính cách muốn làm chủ gia đình và có năng lực quán xuyến cho chồng con. Hơn nữa, những người phụ nữ nóng tính thường có xu hướng muốn cầm quân và điều khiển mọi thành viên trong gia đình. Nhưng nhiều người đã đi tới độ mất kiểm soát những cơn nóng giận.

Theo quan điểm nhà Phật, phụ nữ có tính nóng nảy trong người sẽ như ngọn lửa tàn phá thiêu rụi mọi thứ trong gia đình. Bởi trong cơn nóng nảy, họ sẽ không kiểm soát được hành vi, lời nói và có những phản ứng không chuẩn.

Có nhiều chị em cư xử rất nhẹ nhàng với đồng nghiệp trong văn phòng. Nhưng khi về nhà họ lập tức biến thành một con người khác. Những lời dễ nghe ban ngày ở công ty đã biến mất thay vào là những câu từ cộc lốc, những ánh nhìn đầy cau có với chồng con. Họ dễ trở nên gắt gỏng nếu con đòi mẹ bế, nếu chồng hỏi em nấu cơm xong chưa?

Sau đây là một số tình huống mà người phụ nữ nên tránh để người thân yêu của bạn luôn thấy không khí thật thoải mái mỗi khi về nhà.

A – Con nhõng nhẽo: Mẹ bế con đi. Hãy ôm con vào lòng thay vì quát lên: Mẹ bận lắm, đừng làm phiền mẹ.

B – Chồng hỏi: Em ơi, nấu cơm xong chưa? Đừng bao giờ gào lên: Sao anh không đi mà nấu, tôi đâu phải ô sin?

Nhiều người đã từng trải qua và nhận thấy rằng, nếu lấy phải một người vợ có tính quá nóng sẽ khiến gia đình luôn ồn ào, bất ổn. Điều đó ảnh hưởng tới tâm lý người chồng trong công việc, làm giảm sút sự tập trung của họ trong việc gầy dựng sự nghiệp.

Ngược lại, người đàn ông có cô vợ nói nhẹ, đi khẽ, duyên dáng sẽ không cảm thấy khó chịu mỗi khi trở về mái ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mỗi khi cáu gắt, trước khi phát ra những lời khó nghe đàn bà hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Hãy nghĩ tới việc khiến cho chồng mình vui vẻ, phấn khởi để làm việc thay vì lúc nào cũng cau có, cằn nhằn.

Thành công của đức ông chồng chẳng ở đâu xa mà thuộc một phần lớn nơi bạn đấy!