Tôi đã mất chồng sau nhiều ngày lười ân ái

Tâm sự gia đình 20/10/2017 10:10

Đây chính là nguyên nhân khiến cho nhiều gia đình rạn nứt. Chuyện ái ân vợ chồng tưởng vậy mà nan giải vô cùng.

Kẻ thù giấu mặt

Người ta vẫn cho rằng, đàn bà thì không phải lúc nào cũng có thể nhưng đàn ông thì lúc nào cũng có thể.

Cuộc sống của một người phụ nữ bắt đầu lấy chồng, sinh con, nuôi con và giã từ những cuộc vui chơi bạn bè thường kéo dài trong khoảng gần mười năm. Đây có lẽ là thời gian hôn nhân dễ khủng hoảng nhất. Khoảng thời gian năm năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân là thời điểm dồn dập của quá nhiều sự kiện. Người đàn bà phải chuyển giao giai đoạn từ son rỗi sang bận bịu.

Áp lực đè nặng khiến cho họ thường xuyên thấy bị quá tải. Hệ lụy là những xúc cảm yêu thương rung động với chồng bị bào mòn. Họ cảm thấy không hứng thú với chuyện sex, không thích quan hệ thường xuyên với chồng và luôn tìm cách né tránh. Đối với đối phương, anh ta sẽ thấy mình như kẻ thừa hoặc bị coi thường, thiếu hấp dẫn đối với vợ. Dần dà, những búc xúc sinh lý không được xả đúng nơi quy định đã tìm đường chuồn sang kẻ khác. Đó chính là nguyên nhân đàn bà dễ dàng làm mất chồng sau nhiều ngày lười chuyện ái ân.

Người ta vẫn nói vui, hôn nhân giết chết tình yêu. Nhưng người ta cũng không thể từ chối kết hôn. Giữa muôn người sống theo lẽ thông thường, thì người không chồng không vợ vẫn có chút gì đó khác thường so với toàn xã hội, dù thời nay những cá nhân ấy đang nhiều lên. Vậy tại sao dù biết hôn nhân rồi sẽ nhạt, yêu rồi sẽ chán mà người ta vẫn làm con “thiêu thân” sẵn sàng cháy mình cho hạnh phúc. Dầu hạnh phúc có lúc biết chắc sẽ phải nhường chỗ cho nhiều thứ khác.

Tôi có một anh bạn, đã từng yêu và lấy một người vợ từ khi học chung với nhau thuở trung học phổ thông. Sau gần hai mươi năm yêu và lấy nhau (khi này anh mới chỉ xấp xỉ bốn mươi), anh đã phán xanh rờn: Bây giờ cuộc sống của tôi hầu như không còn tình yêu nữa, chỉ còn trách nhiệm, xa vợ hai tháng cũng không cảm thấy nhớ. Mình không có người khác, không phản bội vợ nhưng tự nhiên lâu ngày quá tâm trí dường như bỏ quên chữ yêu.

Suy nghĩ ấy không phải chỉ có ở một người đàn ông mà ở nhiều người đàn ông khác nữa. Ngay cả một người nổi tiếng là người chồng người cha đúng nghĩa của Hollywood như Brad Pitt cũng có lúc sợ hãi hôn nhân khi thử thách kéo đến. Anh đã phải suy ngẫm và tìm cách đưa cuộc sống gia đình với 6 người con vào khuôn khổ. Và cặp đôi ấy, Brad Pitt và Angelina Jolie đã thành công. Nhưng thời điểm hiện tại, những sóng gió hôn nhân lại làm cho họ điêu đứng. Chữ “nhạt” trong hôn nhân không phải là thứ “hiền lành” và dễ bỏ qua như nhiều người vẫn chủ quan. Nó giống như một kẻ thù giấu mặt tàn phá cuộc sống gia đình của bạn mỗi ngày.

Ngõ hẹp hôn nhân

Bạn hầu như rất ít khi ngồi với nhau một cách nghiêm túc để cùng cải thiện “tình yêu”, nhất là khi tình yêu ấy đã được đặt trong khuôn khổ của một gia đình. Vừa là người của cả thế giới lại vừa là người của một gia đình đông đúc, một thứ không bình thường đi với một khuôn mẫu thông thường, việc xảy ra những xung đột là tất yếu và không phải cứ giỏi giang danh tiếng trong đời là có thể may mắn trong hôn nhân tình yêu. Hãy tin tôi đi, chẳng ai nói mình hạnh phúc một cách thật lòng trong suốt mười năm cả.

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Cuộc sống hôn nhân những năm đầu dễ khiến đàn bà mệt mỏi - Ảnh: Internet

Bạn kết hôn, có nghĩa là trước đó bạn có một tình yêu đẹp. Không đẹp tại sao lại muốn cưới nhau? Cưới nhau vì một mục đích cao đẹp không kém, đó là làm cho tình yêu ấy nóng lên, hoàn thiện và chín muồi.

Thế nhưng, khi có nhau rồi, khi đã nắm chắc là đối phương từ nay đã thuộc về mình rồi thì tự nhiên hoa hồng không còn cần thiết nữa, những câu nói ngọt ngào cũng không còn và các buổi đưa nhau đi cà phê, picnic hay xem phim cũng thưa dần, thậm chí biến mất. Thay vào đó là tã bỉm, cơm gạo, con cái, giá cả... Những chi li của cuộc mưu sinh kéo người đàn ông và đàn bà đi dần vào ngõ hẹp. Kết cục, cái ngõ hẹp ấy bé nhỏ và chật chội đến mức không còn chỗ chứa cho những điều mới mẻ, những rung cảm như thuở ban đầu. Vậy ta sẽ tiếp tục sống trong một hôn nhân nhạt hay là tỉnh ra và tìm cách kéo cuộc sống yêu đương thơ mộng ngày xưa trở lại như thuở ban đầu?!

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Đàn ông thường có khuynh hướng chọn mẹ làm nơi tâm sự, là nơi để trở về khi có những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, đứng giữa mẹ và vợ, có nhiều người không một chút do dự mà lựa chọn về bên mẹ.

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