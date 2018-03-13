Phụ nữ càng mạnh mẽ thì càng cô đơn

Chỉ có cái vỏ bọc mạnh mẽ chị mới thấy mình tự tin. Nhưng mà, sự mạnh mẽ cũng có cái giá của nó. Những lúc buồn tủi, đau đớn chị không có ai để tâm sự. Những người đàn ông, vì sự mạnh mẽ, giỏi giang của chị mà không dám tới gần.

Phụ nữ xưa nay được mệnh danh là phái yếu, phải được nâng niu, chiều chuộng. Đàn bà, ai chẳng mong mình được chở che, được sống một cuộc đời giản đơn, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mấy ai suôn sẻ, nhiều người đàn bà phải chọn cách sống mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, những tổn thương trong đời mình. Nhiều người phụ nữ phải mạnh mẽ để bước qua những bước ngoặt trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Ai từng gặp và tiếp xúc đều bị cuốn hút bởi một người hết sức giỏi giang như chị. Chị là sếp của tôi. Bốn mươi tuổi, chị có trong tay một cơ ngơi mà bất kì ai cũng ngưỡng mộ. Chị kiếm tiền, quản lí nhân viên không thua kém bất kì một người đàn ông nào. Chị là tấm gương mà bao người phụ nữ công ty tôi ao ước, phấn đấu mà để trở thành. Với một cuộc sống như vậy, tôi nghĩ chị chẳng bao giờ phải buồn phiền.

Trong một lần, công ty tôi có tiệc. Phải tiếp khách, uống bia nhiều nên chị say. Tôi đưa chị về nhà tôi. Nửa đêm chị ói mửa, và tôi thấy chị khóc. Tôi pha cho chị tách trà gừng nóng ấm. Uống xong, chị nhìn tôi, cười buồn: “Chưa bao giờ em thấy chị như vầy nên ngạc nhiên hả. Đàn bà ấy, đôi khi cuộc đời bắt họ phải mạnh mẽ. Nhưng đàn bà như chị, sự mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài, tự thân chị cảm thấy cô đơn vô cùng”. Đêm ấy, chị đã kể cho tôi về quãng đời đầy nước mắt của chị. Chị cũng từng là một người đàn bà chỉ mong cuộc đời được hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình. Sáng tối nấu những món ngon chồng thích. Cuộc đời đơn giản mà vui. Thế nhưng, cuộc đời đã nhấn chìm chị xuống đáy vực của sự phản bội. Chị từng nghĩ mình sẽ tìm đến cái chết, tự giải thoát mình khỏi cuộc sống toàn dối trá, lọc lừa, toàn những con người sống bạc hơn vôi. Nhưng rồi, chị gạt nước mắt mà làm lại cuộc đời.

Ở công ty, chị làm sếp nhưng cởi bỏ bộ đồ công sở chị cũng là một người đàn bà rất đỗi bình thường. Chồng cũ của chị, chắc giờ này đang vui vẻ bên nhân tình. Chị một mình ăn cơm, đêm đêm tự ôm nỗi cô đơn của chính mình. Chỉ có cái vỏ bọc mạnh mẽ chị mới thấy mình tự tin. Nhưng mà, sự mạnh mẽ cũng có cái giá của nó. Những lúc buồn tủi, đau đớn chị không có ai để tâm sự. Những người đàn ông, vì sự mạnh mẽ, giỏi giang của chị mà không dám tới gần. Đàn bà hay khóc, đụng chuyện biết bao nhiêu người vây quanh hỏi han, giúp đỡ. Đàn bà tỏ ra yếu đuối, dắt chiếc xe không nổi, nũng nịu đã có bao nhiêu gã đàn ông tình nguyện đẩy xe giùm. Còn đàn bà giỏi giang, tháo vát việc gì cũng phải đến tay. Đàn bà chẳng ai muốn mạnh mẽ, phải gồng mình lên để chống chọi với cuộc đời. Phụ nữ dù yếu đuối hay mạnh mẽ tới đâu điều họ cầu mong cũng là một cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet Nghe chị tâm sự mà tôi thấy thương cho chị. Những tưởng chị là người đàn bà hạnh phúc, giỏi giang nhất vậy mà trong lòng lại từng mang vết thương quá lớn. Cuộc đời đàn bà có những khúc ngoặt mà sự mạnh mẽ là điều bắt buộc phải lựa chọn. Đàn bà, dù là ai đi chăng nữa thì cũng mong cuộc đời mình hạnh phúc với những điều nhỏ bé. Sống một cuộc sống giản dị bên người đàn ông của đời mình với những bữa cơm rộn niềm vui, những quan tâm vụn vặt đời thường. Đàn bà dù yếu đuối hay gồng mình lên mạnh mẽ, tự sâu thẳm trong tâm hồn chỉ cầu hai chữ: An yên!

Hôn nhân sẽ biến đàn bà thành những người rất khác Sự vô tư hồn nhiên, những mơ mộng về một cuộc sống đầy màu hồng để lại sau lưng, người đàn bà sẽ làm vợ, làm mẹ, sẽ gánh trên vai biết bao bổn phận và trách nhiệm. Mọi thứ sẽ cuốn người đàn bà đi như những đợt sóng ngầm, nhìn lại thì những vết thời gian đã hằn trên khuôn mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-cang-manh-me-thi-cang-co-don-274790.html