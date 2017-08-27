Phụ nữ à, có yêu chồng đến nhường nào cũng đừng dại làm những điều này

Tâm sự gia đình 27/08/2017 21:08

Chiều chồng không sai. Nhưng nếu bạn muốn cuộc hôn nhân của mình bền vững thì đừng dại mà làm những điều sau

1. Phớt lờ những thói xấu của chồng

Phụ nữ à, có yêu chồng đến nhường nào cũng đừng dại làm những điều này - Ảnh 1

Khi bạn phớt lờ hay khuyến khích những thói xấu ảnh hưởng đến hôn nhân của chồng, chính là bạn đang một tay giúp chồng phá vỡ những gì bạn đã xây dựng bao lâu. Những thói xấu như uống rượu bia, cờ bạc...có thể đưa cuộc hôn nhân của bạn đến bờ vực đổ vỡ.

Hãy ngừng ngayt? việc bỏ qua những thói quen xấu của chồng, đây là cội nguồn cho những vấn đề nghiêm trọng của hai vợ chồng sau này

2. Giúp chồng giải quyết hết vấn đề anh ấy mắc phải

Dù rằng chồng không phải là người trực tiếp gây ra vấn đề đó, có thể là từ người khác. Nhưng dù thế nào thì cũng hãy để anh ấy giải quyết vấn đề của mình. Bạn có thể chỉ dẫn, giúp đỡ hay khuyên nhủ anh ấy, nhưng đừng làm hết cho chồng. Vì bạn không thể cứ ở đó khi chồng gặp vấn đề. Đừng khiến anh ấy quen với việc cậy dựa vào bạn.

3. Đừng cùng chồng tranh cãi với gia đình anh ấy

Phụ nữ à, có yêu chồng đến nhường nào cũng đừng dại làm những điều này - Ảnh 2

Bạn có thể cùng chồng giải quyết vấn đề nhưng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Đó là khi chồng có mâu thuẫn với gia đình anh ấy, hãy đứng sang một bên. Ngay cả khi anh ấy muốn bạn giúp đỡ, nhiệm vụ của bạn chỉ là giúp anh ấy thoải mái nhất khi ở gia đình nhỏ của cả hai, không phải là ở gia đình chồng. Bạn không cần phải tốn công sức đứng giữa hai bên chồng và gia đình chồng để giải quyết bất cứ điều gì.

4. Thay đổi ngoại hình của bạn chỉ vì chồng

Phụ nữ à, có yêu chồng đến nhường nào cũng đừng dại làm những điều này - Ảnh 3

Chúng ta sẽ dần thay đổi khi già đi. Nhưng nếu bạn thấy chồng đã không còn hứng thú với mình và bạn đổ thừa cho cân nặng của bạn thân thì không phải là điều đúng đắn. Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Nhìn bạn trong gương đi. Hãy nghĩ điều gì là quan trọng nhất bạn phải làm. Và tất nhiên sức khỏe hay cơ thể của bạn là quan trọng nhất. Nếu bạn nhất thiết phải giảm cân, thay  đổi kiểu tóc...thì cũng vì bạn thật sự muốn như thế. Nếu bạn chỉ thay đổi vì chồng thì bạn sẽ cứ phải hỏi bản thân liệu rằng chồng bạn đang yêu chiều cơ thể bạn hay chính con người bạn hơn đây?

Bạn luôn có thể làm nhiều điều cho chồng. Nhưng mọi thứ đều nên có giới hạn. Hãy để anh ấy tự làm, tự đương đầu với những điều cần thiết. Đừng quá nuông chiều chồng để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình

Nguồn: Familyshare

 

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