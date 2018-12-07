Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về bất kì ai

Người ta nói người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai bởi lúc đó phụ nữ được tự do làm những điều mình thích, khám phá mọi thứ xung quanh mà chẳng cần phải bận tâm điều gì. Thế nên dù yêu anh nhưng đừng bắt em phải cưới anh ngay lúc này anh nhé!

Đừng hoài nghi tình yêu của em dành cho anh khi em ngập ngừng trước quyết định cưới anh. Em yêu anh, cũng muốn được bên anh sớm chiều, nhưng đừng bắt em phải cưới anh ngay lúc này! Bởi em vẫn muốn kéo dài quãng thời gian mà mọi người con gái đều ao ước, đó là lúc người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Bởi thế mà em muốn mình cứ mãi là đôi tình nhân như từ trước đến nay vẫn vậy, được không anh? Không ràng buộc kinh tế, không áp lực cơm áo gạo tiền, cũng không lo lắng phải sống sao cho trọn đạo làm con với bố mẹ hai bên. Người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai - Ảnh minh họa: Internet Là tình nhân, chúng mình cứ ngọt ngào mà sống, trao nhau những câu tình tứ, những lời hứa hẹn hạnh phúc đi. Là tình nhân, khi vui vẻ, khi mệt mỏi, chúng mình có thể lựa chọn hoặc dựa vào nhau hoặc một mình chịu đựng. Là tình nhân, những khoảnh khắc yêu như ngày đầu sẽ có đủ không gian và thời gian để sống lại.

Đừng giận, đừng cười em ngốc khi cứ mãi chần chừ trước lời cầu hôn của anh. Bởi em sợ! Em sợ tình yêu mình không đủ để vượt qua những khó khăn đời thường cuộc sống. Em sợ khi bước vào hôn nhân, em không hoàn hảo để làm một người mẹ hiền, một người vợ đảm, một nàng dâu ngoan. Em sợ lửa yêu giữa hai vợ chồng không thể giữ vững, sợ sự đổ vỡ với hai chữ “li hôn”. Em sợ khi đã kết hôn mình sẽ không còn là người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai nữa. Anh biết mà, em còn quá trẻ nên cái tính bồng bột của cô gái cả thèm chóng chán trong em vẫn dữ dội lắm. Mọi thú vui với em đều chỉ là nhất thời. Có thể nay em đam mê cháy bỏng thứ này, nhưng chỉ vài tháng sau, đã cảm thấy thứ đó thật nhàm chán. Chính vì thế, em sợ mình cũng quen thói mà chán cuộc sống hôn nhân sau này. Đừng hứa hẹn với em về một cuộc sống màu hồng: Anh sẽ làm việc hết mình để chăm lo cho gia đình, sẽ phụ giúp vợ việc nhà và chăm lo con cái, sẽ công tâm mà hòa giải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cũng đừng nói với em rằng, vợ sẽ luôn là số một. Bạn bè, anh em, những cuộc vui,…sẽ không là gì nếu em không thích.

Em muốn kéo dài thời gian tự do để được bay nhảy, làm những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet Em còn trẻ, không có nghĩa là em không biết những khó khăn của cuộc sống gia đình. Em tin vào tình yêu, nhưng lại không tin tình yêu ấy chiến thắng hết bản ngã con người. Em sợ hôn nhân phơi bày hết những khiếm khuyết của cả hai, những khiếm khuyết mà khi yêu nhau chúng ta đều cố gắng khỏa lấp nó đi. Em yêu anh, nên sợ sau hôn nhân không yêu anh nữa. Khi yêu, đặc biệt là yêu chân thành, ai cũng nghĩ đến việc cưới. Nhưng bản thân em đã từng chứng kiến rất nhiều cặp đôi, khi cưới rồi lại quên mất cách yêu. Chẳng còn những lời tình tứ hay những món quà nhỏ nhân dịp nọ dip kia. Tối nằm cạnh nhau nhưng hai người hai điện thoại với những thú vui riêng, bỏ quên những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Anh lại cười em, bảo em nhìn đời bằng lăng kính màu hồng mà không cho anh dùng màu hồng dụ dỗ em phải không? Ừ thì em mẫu thuẫn vậy đấy! Con gái mà, mình có quyền được suy nghĩ “logic” thế! Là con gái, em vẫn muốn được tự do bay nhảy, vẫn muốn được làm những điều mình thích mà không ảnh hưởng hay phụ thuộc vào bất cứ ai, vẫn muốn kéo dài thời gian người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai thêm chút nữa để tận hưởng cuộc sống tự do bay nhảy. Phụ nữ độc thân là lúc đẹp và tự do nhất - Ảnh minh họa: Internet Em không muốn ép bản thân làm điều mình không muốn. Dù rằng, thương mà không chịu cưới sẽ khiến anh chịu nhiều thiệt thòi. Tất nhiên, phụ nữ ai rồi cũng phải làm vợ, làm mẹ. Em hạnh phúc khi anh muốn em trở thành người phụ nữ của mình, làm mẹ của các con anh. Đâu phải ai cũng may mắn lấy được người mình yêu và yêu mình. Nhưng hãy để từ từ anh nhé! Hãy cho em thời gian để trưởng thành hơn. Sẽ có lúc em thôi sợ hãi hôn nhân và lao vào vòng tay ấm áp của anh để nói : “Em đã sẵn sàng làm vợ anh”, anh nhé!

Đàn ông sẽ dễ dàng thành đạt khi duy trì thói quen hôn vợ trước khi đi làm "Tại sao phải hôn vợ trước khi đi làm? Như thế thật xấu hổ!" Ai mà nghĩ như thế thì mới thật là đáng tiếc!

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