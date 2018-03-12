Ngoại tình trong hôn nhân là liều thuốc độc, là cánh cửa tử. Chỉ cần bước vào lãnh địa của nó một lần, hôn nhân vĩnh viễn không thể trọn vẹn như xưa. Bản án của phản bội lúc nào cũng cay nghiệt: Ly hôn, sự đau đớn và thù hận ghim trong tim vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhiều người tốn cả đời để ăn năn, day dứt vì trót lỡ bóp chết hạnh phúc của chính mình.

Hôn nhân không phải là một con đường lúc nào cũng bằng phẳng, rải đầy hoa hồng. “Chén bát trong chạn còn khua nhau”, vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Đối mặt với cơm áo gạo tiền, những khó khăn vất vả sinh con… nhiều người bỗng nhiên chán chính người bạn đời của mình. Sự chung thủy là chiếc áo giáp bảo vệ của bất kì cuộc hôn nhân nào - Ảnh minh họa: Internet Người vợ nhiều khi thất vọng cùng cực vì những vô tâm và tật xấu của chồng: Nhậu nhẹt, cờ bạc, la cà quán xá. Người chồng thì chán nản vì vợ biến thành một người phụ nữ khác sau khi sinh: Càu nhàu, cáu gắt... Khi thất vọng về nhau, nhiều người đã nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân bằng cách kí vào tờ giấy ly hôn. Sự chung thủy, trọn vẹn một vợ một chồng là cứu cánh cuối cùng của bất kì cuộc hôn nhân nào đang trên bờ vực đổ vỡ.

Chị đồng nghiệp của tôi lấy chồng hơn mười năm. Chị bảo, đã biết bao lần muốn đặt bút kí vào đơn ly hôn vì sự vô tâm của chồng. Vợ chồng ăn ở với nhau có ba mặt con nhưng hình như chỉ là những kẻ sống chung nhà. Nhiều lúc, nhìn gia đình người ta hạnh phúc, sum vầy mà chồng mình vẫn mải mê công việc chị buồn lắm, nói hoài mà anh không thay đổi. Nhưng chị bảo, thật tâm chị biết anh bị cuốn vào vòng xoay công việc cũng vì muốn mẹ con chị có cuộc sống tốt hơn. Và quan trọng hơn, chị biết sau bao nhiêu năm tháng làm vợ làm chồng anh vẫn có duy nhất một người đàn bà là chị. Bao nhiêu sự buồn tủi, chị cũng vì duy nhất lí do này mà ở lại bên anh. Cuộc đời rất nhiều cạm bẫy, đàn ông hay đàn bà nhiều khi không làm chủ được trước sự cám dỗ mà tìm vui bên kẻ khác. Đàn ông nghĩ, một cuộc chơi qua đường, ái ân chốc lát rồi cũng quay về với vợ. Đàn bà thì mềm lòng, nhiều khi buồn chồng, vì một sự quan tâm mà ngã vào lòng kẻ khác. Nhưng ngoại tình là một con đường một khi đã bước vào thì khó có đường lùi.

Với đàn bà, chỉ cần chồng một lần ngoại tình, một lần ăn nằm cùng kẻ khác cho dù là ăn bánh trả tiền thì cũng đủ làm sụp đổ mọi tin yêu. Bất chấp họ đã từng yêu chồng ra sao, đã từng hạnh phúc thế nào, không phải ai cũng đủ bao dung, đủ độ lượng để tha thứ cho chồng. Với đàn ông cũng thế, không gì sỉ nhục bằng việc bị “cắm sừng”, vợ lăng loàn. Bởi vậy, đàn ông tha thứ cho vợ ngoại tình là điều không hề dễ dàng. Ngoại tình trong hôn nhân là liều thuốc độc, là cánh cửa tử. Chỉ cần bước vào lãnh địa của nó một lần, hôn nhân vĩnh viễn không thể trọn vẹn như xưa. Bản án của phản bội lúc nào cũng cay nghiệt: Ly hôn, là sự thù hận, dằn vặt ghim trong tim không thể xóa nhòa. Nhiều người tốn cả đời để ăn năn, day dứt vì trót lỡ bóp chết hạnh phúc của chính mình. Chỉ cần một lần ngoại tình, cả đàn ông và đàn bà đã tự giết chết hạnh phúc của chính mình - Ảnh minh họa: Internet Có một con đường đỡ gai góc hơn chính là tha thứ. Nhưng thử hỏi trên cuộc đời này, dù là đàn ông hay đàn bà khi biết người bạn đời ngoại tình có thể ôm lại họ như xưa? Đêm đêm có thể nằm cạnh họ mà ngủ yên lành như chưa từng có việc gì xảy ra? Có thể tin yêu lại kẻ đã từng phản bội? Việc bạn đời từng ngoại tình như bóng ma ám ảnh cả đời. Dù đã tha thứ nhưng không ai đủ bao dung để có thể quên được. Để yêu rồi về sống chung với nhau trong một mái nhà là điều không hề đơn giản. Gọi nhau một tiếng vợ, tiếng chồng là điều trân quý nhất trong cuộc đời mỗi người. Người khôn ngoan sẽ biết rằng sự thủy chung là chiếc áo giáp bảo vệ cuối cùng của bất kì cuộc hôn nhân nào.

Đàn ông kém cỏi mới làm người đàn bà của mình phải khóc Nhìn vào người đàn bà đi bên cạnh có thể biết được bản lĩnh và giá trị của một người đàn ông. Đàn ông tốt sẽ nâng niu, trân trọng người kề vai sát cánh với mình. Ngược lại, chỉ có những người đàn ông kém cỏi mới làm người đàn bà của mình phải rơi nước mắt.

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