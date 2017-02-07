Chồng ngoại tình luôn là những câu chuyện đầy ám ảnh và xót xa với nhiều phụ nữ. Ở thời khắc biết người đầu áp tay gối với mình phản bội, khó tránh t? vi ệc phụ nữ suy sụp và khổ đau. Nhưng càng như thế thì phụ nữ càng phải nhớ làm ngay những điều sau đây để cứu chính mình cũng như còn có cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ đổ vỡ.

Phụ nữ đi đánh ghen thật sự chẳng mang lại lợi ích gì cho mình, ngoài việc tự thỏa mãn sự ghen tuong và tủi hận của mình. Còn chưa kể đến việc đánh ghen chỉ khiến bạn và chồng thêm mất mặt mà thôi. Bạn làm thế cũng không khiến chồng có thể thành tâm quay về gia đình. Lắm lúc vì thế lại khiến đàn ông chán chê và xem thường bạn hơn. Câu chuyện của ba người luôn chẳng phân định được lỗi của ai rõ ràng. Đừng lúc nào cũng nghĩ lỗi ở người thứ ba.

Có thế nào, phụ nữ cũng phải khiến chồng nể và tôn trọng mình. Muốn thế thì hãy hành xử thật văn mình, hơn là không kiềm chế được cơn giận mà làm điều không hay.

Tìm hiểu sự việc rõ ràng

Điều đầu tiên nên làm khi phát hiện chồng ngoại tình là phải thật bình tĩnh tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đừng quá tin chồng mà nhất quyết không để tâm câu chuyện thế nào. Cũng đừng chỉ vừa nghe loáng thoáng mà đã làm ầm lên. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn càng phải giữ mình thật bình tĩnh và tỉnh táo để tìm hiểu vấn đề. Tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, đảm bảo rằng bạn không nghĩ oan cho chồng và điều bạn thấy rõ ràng là sự thật. Có như thế thì bạn mới có căn cứ nói chuyện rõ ràng với chồng và không tổn thương chồng bởi chuyện không đáng.

Nói chuyện thật bình tĩnh và đàng hoàng với chồng

Ngay cả khi chồng tỏ thái độ không hay và nổi nóng thì bạn cũng nên thật bình tĩnh. Càng giữ được sự từ tốn và bình tĩnh thì đàn ông sẽ càng thấy sợ và tôn trọng bạn. Đừng chỉ biết khóc lóc, đàn ông lúc ấy sẽ không cảm thấy đau lòng đâu. Vì nếu sợ bạn đau thì họ đã không phản đối. Vì vậy, phải thật tỉnh táo để nói chuyện rõ ràng với chồng

Hãy hỏi chồng những câu hỏi mà bạn đang thắc mắc. Càng thẳng thắn càng tốt. Đừng ngại ngần, vì đây đâu còn là chuyện của hai người, mà là của hai gia đình, của cả con cái bạn nữa. Nếu có thể, hãy lắng nghe chồng nói cả việc anh ta đã ngoại tình từ khi nào, với ai, dù việc này chẳng mấy dễ dàng đâu. Nhưng hãy cố gắng lắng nghe thật kỹ, vì bạn phải biết rõ mọi chuyện thì mới có thể tìm hướng giải quyết được.

Hỏi chồng và tìm hướng giải quyết.

Khi đã biết ngọn ngành câu chuyện khi chồng kể, bạn nên hỏi xem chồng muốn thế nào? Đây không phải là bạn phụ thuộc vào quyết định của chồng mà là bạn tôn trọng ý kiến của anh ấy. Ngay cả khi anh ta có lỗi với bạn, bạn cũng nên để anh ấy nói ý muốn của mình. Vì bạn cần nó để tự đưa ra quyết định của bản thân.

Sau đó, hãy dành thời gian suy nghĩ thật kỹ. Hãy xem liệu bạn có thể chấp nhận được chuyện này không? Nguyên nhân khiến chồng ngoại tình có phải do bạn không? Bạn đã quá bận rộn hay lơ là chồng con? Hãy thử nghĩ 1 lần hết những câu hỏi như thế và cả ý kiến của chồng

Tha thứ hay là không tha thứ cho chồng

Nếu chồng đã hối lỗi và muốn quay về, bạn hãy suy nghĩ xem liệu bạn có thể tha chứ cho anh ấy không? Anh ấy có thành tâm hối lỗi hay sẽ ngựa quen đường cũ? Bản thân bạn liệu có thể tha thứ cho anh ấy?Và một khi đã tha thứ, hãy bỏ hết những chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Dù biết rằng khó có thể xóa bỏ hết những tổn thương, nhưng hãy cùng chồng tạo những hồi ức đẹp đẽ khác.

Nhưng một khi bạn thấy rằng đã không còn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này, hãy mạnh dạn kết thúc. Mọi lý do sau đó đều không cần thiết nữa. Chẳng có ai có thể cả đời ở bên nhau mà không hạnh phúc cả. Ly hôn hay thế nào cũng không sao, hạnh phúc mới là quan trọng, phải nhớ kỹ điều đó!