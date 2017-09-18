Nếu chồng mà làm bất kì 1 trong 6 điều này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn đến trọn đời

Tâm sự gia đình 18/09/2017 05:53

Ngay khi đã về chung một nhà, ngày ngày vẫn thấy nhau, nhưng nếu chồng bạn vẫn không ngần ngại làm một trong những điều sau đây thì chứng tỏ anh ấy đã yêu thương bạn rất nhiều

Anh ấy rơi nước mắt trước mặt bạn

Nếu chồng mà làm bất kì 1 trong 6 điều này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn đến trọn đời - Ảnh 1

Dù là đàn ông không được phép rơi nước mắt trước mặt người khác, nhưng nếu anh ấy có thể khóc trước mặt bạn thì hãy vui mừng vì điều đó. Vì nó chứng tỏ rằng anh ấy rất xem trọng bạn, coi bạn như điều không thể thiếu trong cuộc sống, vì vậy mà không ngần ngại bày tỏ cả điều yếu đuối nhất của một người đàn ông.

Và cũng đừng chê cười hay xem thường chồng mình những lúc như thế. Đàn ông mạnh mẽ thật nhưng một khi họ khóc thì chính là vì đã chịu đựng không nổi. Lúc đó cũng là khi họ cần bạn nhất. Hãy nhẹ nhàng và tìm cách để anh ấy nói hết những điều khó chịu trong lòng.

Hãy nhớ rằng đàn ông rất ít khi khóc, nhưng một khi rơi nước mắt thì chỉ để người họ yêu thương và tin tưởng nhất nhìn thấy mà thôi.

Anh ấy không cãi hoặc im lặng khi bạn khó chịu, tức giận

Đàn ông luôn có lòng tự trọng cao, sĩ diện cũng nhiều. Nhiều người chỉ cần chạm đến cái tôi của mình thôi thì họ sẽ không ngần ngại công kích đối phương, dù là bất cứ ai. Và nếu chồng bạn im lìm, không đôi co khi cả hai đang căng thẳng thì chứng tỏ anh ấy đã đặt bạn lên trên cái tôi của mình. Điều này chỉ xảy ra khi chồng rất yêu thương và xem bạn quan trọng hơn cả bản thân anh ấy.

Những khi như thế hãy kiềm chế bớt cơn giận của mình và ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với chồng. Một người chồng yêu thương vợ sẽ luôn hiểu cảm thông cho vợ.

Không tiếc tiền bạc với bạn, thậm chí nếu có anh ấy sẵn sàng mua đồ đắt tiền cho bạn.

Nếu chồng mà làm bất kì 1 trong 6 điều này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn đến trọn đời - Ảnh 2

Tiền bạc không là điều quan trọng nhất khi ta nhìn vào một người đàn ông. Nhưng cách họ xài tiền lại thể hiện một phần tính cách. Vì một khi đàn ông keo kiệt với tiền bạc, thì sẽ kiệt với hết thảy những điều còn lại

Nếu chồng bạn sẵn sàng dùng tiền lương cực khổ kiếm được đưa bạn xài, hay mua cho bạn món đồ bạn thích, thì hãy trân trọng anh ấy. Đó là một trong những cách đàn ông cưng chiều và yêu thương người phụ nữ của mình

Anh ấy kiếm ít hay nhiều tiền không thành vấn đề. Quan trọng là anh ấy vẫn nghĩ đến bạn đầu tiên, cho bạn điều anh ấy có được. Vậy đã là một người chồng tốt rồi.

Anh ấy luôn muốn nắm tay bạn khi đi cùng nhau

Nếu chồng mà làm bất kì 1 trong 6 điều này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn đến trọn đời - Ảnh 3

Ngàn vạn lời yêu thương hứa hẹn vẫn không thể bằng một cái nắm tay anh ấy dành cho bạn khi cả hai đi trên đường. Sẽ đến một lúc bạn hiểu rằng những chiếc hôn nồng say hay cái ôm ấm áp cũng không bằng cái nắm tay công khai quá đơn giản như thế. Là bảo bọc, là yêu thương.

Đã là vợ chồng, dù là mới cưới hay lâu năm thì cái nắm tay vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu của nó. Và dù đã ở bên nhau bao lâu mà chồng vẫn không hề quên nắm tay bạn, muốn bạn đi trong khi ra đường thì quả thật anh ấy luôn muốn bảo bọc, yêu chiều bạn hết mực.

Luôn muốn ôm bạn khi ngủ

Nếu chồng mà làm bất kì 1 trong 6 điều này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn đến trọn đời - Ảnh 4

Khi đã sống cùng một nhà, đôi khi chúng ta sẽ quên đi những điều rất đơn giản, là nắm tay, và còn là những cái ôm. Và nếu chồng bạn vẫn muốn ôm bạn mỗi tối. Hay anh ấy bảo rằng chẳng thể ngủ được khi thiếu vắng bạn cạnh bên thì bạn thật may mắn rồi. Vì anh ấy luôn muốn bạn ở bên, để yêu thương và bảo bọc, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.

Bỏ qua hết những khuyết điểm của bạn.

Chính là chồng bạn chấp nhận hết thảy những điểm chưa tốt ở bạn. Vì hơn cả những điều đó, anh ấy yêu bạn hơn. Anh ấy yêu bạn chứ không phải yêu một con người hoàn hảo nào khác. Anh ấy cũng sẵn sàng sống chung với những khuyết điểm đó, không kêu ca hay khó chịu. Đó đã là một người chồng đáng để bạn trân trọng cả đời

Và nếu chồng bạn có những điều trên thì chứng tỏ anh ấy luôn yêu thương và muốn chở che cho bạn cả đời. Lấy được người chồng thế này thì phải nắm chặt trong tay, phụ nữ nhé!

Từ khóa:   vợ chồng

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