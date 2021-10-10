Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Tâm sự gia đình 10/10/2021 04:23

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tin nhắn trả lời của cô ấy làm tôi chết lặng.

Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai. Tôi quả thật muốn sinh thêm con cho chồng, không nhất thiết là phải con trai, vì với tôi con nào cũng là quà quý. Nhưng mấy năm dù thả thế nào, tôi vẫn không có thai. Tôi cũng để tự nhiên.

Thay vì âu lo, tôi cố gắng chăm sóc bản thân, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi đổi gió để hâm nóng tình cảm. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng vẫn nhiều màu sắc, chồng tôi vẫn yêu thương tôi như trước.

Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất - Ảnh 1
Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa - Ảnh minh họa: Internet  

Tôi có cô bạn thân tên Quỳnh, chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Quỳnh là kiểu phụ nữ sống tình cảm, có thể vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tôi từng chứng kiến Quỳnh yêu nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng tới đâu. Lần gần đây nhất, tôi còn tưởng cô ấy sẽ lên xe hoa, nào ngờ lại chọn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết người đàn ông kia là ai, chỉ khi Quỳnh mang thai mới báo tôi biết. Khi tôi hỏi lý do vì sao nuôi con một mình thì cô ấy chỉ nói không muốn cưới người kia nữa.

Bạn không kể thì tôi cũng chẳng ép. Thương bạn một mình sinh con, tôi thường xuyên hỏi thăm, hết lòng chăm sóc. Vừa rồi. cô ấy sinh sớm hơn ngày dự sinh, lúc đó tôi lại đang đi chơi cùng chồng nên không thể ghé thăm.

Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất - Ảnh 2
Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng - Ảnh minh họa: Internet  

Vì không thể đến thăm bạn thân sinh con, nghe tin cô ấy sinh được con trai thì tôi gửi chút tiền để làm quà mừng. Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Quỳnh. Tôi cứ nghĩ Quỳnh nhắn tin cảm ơn vợ chồng tôi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tôi choáng váng suýt ngất.

Quỳnh gửi vào điện thoại của chồng tôi: “Sao cho em nhiều tiền vậy, anh để dành đó còn mua nhà mua xe cho mẹ con em. Anh mau về đến thăm con trai của mình nhé!”.

Trời đất trước mắt tôi như sụp đổ. Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Hóa ra Quỳnh qua lại với chồng của tôi nên không bao giờ để lộ mặt người tình, càng không cho tôi biết. Chồng tôi vậy mà lại ra ngoài tìm con trai!

Mừng bạn thân sinh con trai tôi chuyển ngay 10 triệu, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất - Ảnh 3
Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi thật sự không ngờ bao lâu nay bị chồng và bạn thân lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Cũng vì chồng tôi diễn quá giỏi, anh lúc nào cũng tròn vai người chồng yêu thương, chiều chuộng vợ. Còn tôi thì tin tưởng anh tuyệt đối, có bao giờ nghi ngờ anh đâu.

Giờ tôi đau đớn vô cùng khi bị chồng và bạn thân phản bội. Tôi xem họ là người thân của mình, cuối cùng họ lại cùng nhau cho tôi một nhát dao đau thấu tâm can. Tôi muốn trả thù họ, tôi muốn họ phải thống khổ như tôi, muốn họ phải hối hận mà quỳ xin tôi tha thứ. Nhưng tôi phải làm sao đây?

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Tôi quyết định ly hôn chồng, gửi con cho bố mẹ trông rồi tìm việc kiếm tiền. Sau 4 năm cố gắng, tôi gom được chút tiền mở tiệm tạp hóa nhỏ.

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Từ khóa:   sinh con trai chồng ngoại tình chồng và bạn thân

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