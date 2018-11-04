Mẹo trị chồng nghiện rượu cao tay nhất chị em cần học ngay

Tâm sự gia đình 04/11/2018 14:38

Khi lấy phải chồng nghiện rượu, chị em phụ nữ khổ không kể hết. Vậy nên đây là cách trị "con sâu rượu" trong người chồng cao tay nhất, phụ nữ ai cũng phải học hỏi ngay.

Tôi thường xuyên cùng với mấy chị em trong công ty kêu khổ với nhau mỗi khi mấy ông chồng nghiện rượu của chúng tôi gây chuyện. Đàn ông mà, phải biết uống đôi ba cốc rượu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, uống bao nhiêu là đủ, nên dừng khi nào là hợp lí thì không phải ông chồng nào cũng làm được.

Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi. Anh là anh trai của bạn cấp ba của tôi. Tôi và anh lấy nhau khi tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban đầu khi mới lấy nhau, anh rất chiều chuộng tôi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Chồng nghiện rượu khiến tôi bực mình
Chồng nghiện rượu khiến tôi bực mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vợ chồng tôi có đứa con trai đầu lòng, anh bắt đầu đi làm ăn xa. Công việc của anh là làm bảo vệ cho các công trình xây dựng. Ăn ở, làm việc cùng với đồng nghiệp, chồng tôi bắt đầu lây những tính xấu từ họ. Một trong những thói xấu đó là việc rượu chè liên tục.

Trước kia, chồng tôi rất ít khi uống rượu bởi tửu lượng của anh cũng không khá. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại lấy phải chồng nghiện rượu. Thế nhưng sau khi làm ở đây, anh uống nhiều hơn trước không biêt bao nhiêu lần. Việc có chồng nghiện rượu khiến tôi bao lần khốn đốn khi cùng anh ra ngoài. 

Uống rượu say, chồng tôi thường nói rất nhiều. Những lời anh nói toàn chuyện vớ vẩn, nhạt nhẽo, lại theo kiểu cố tình sinh sự. Tôi không phải là người hiền lành, lại khá nóng tính nên thường hay nổi khùng lên khi chồng say rượu. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều chỉ vì chuyện anh uống rượu say rồi nói huyên thuyên.

Tôi nghĩ, không thể để tình trạng này diễn ra mãi được. Tôi cần một cách trị chồng nghiện rượu hiệu quả.

Tôi nghĩ kế trị chồng nghiện rượu
Tôi nghĩ kế trị chồng nghiện rượu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tham khảo ý kiến của hội các chị em trong công ty, tôi quyết định thử một cách. Cách đó là lấy độc trị độc. Chồng say rượu khiến vợ khổ sở, vậy thì thử cho chồng biết mùi vợ say rượu làm khổ chồng ra sao. Lúc ấy, lại chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào?

Vậy là nhân ngày 20 tháng 10, hội chị em công ty tổ chức liên hoan. Tôi cũng uống vài chén rượu và say. Tuy nhiên không phải say thật, mà chỉ là tôi “diễn” một chút mà thôi.

Sau khi tôi uống say, các chị em trong công ty gọi chồng tôi đến đón. Vừa thấy chồng, tôi đã lao ra và “diễn” hết sức lực.

Tôi vừa nói vừa cười, vừa kể lể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Khi chồng dìu lên xe, tôi còn nhất định không chịu lên. Lôi kéo nhau không được, anh bực mình quát tôi một câu:

- Rượu với chả chè. Đàn bà con gái uống lắm thế làm cái gì. Đúng là vô tích sự!

Dù lúc ấy không phải say thật, nhưng nghe chồng mắng, tôi càng tủi thân, nước mắt rơi ròng ròng. Đã thế, tôi càng diễn cho tới bến. Tôi gào khóc, đánh đấm cả chồng tôi. Nửa thật nửa diễn, tôi mắng anh:

- Anh mắng tôi làm gì? Cả đời tôi mới được một ngày vui say như này, anh có quyền gì mà mắng tôi. Những lúc anh say thì sao? Anh say được mà tôi không say được sao? Tôi nói cho anh biết, giờ tôi không quản việc anh có uống bao nhiêu, say bao nhiêu nữa. Thế nên anh cũng đừng hòng quản chuyện tôi say hay không say. Anh đi về đi, mặc xác tôi. Tôi không cần anh lo.

Cách trị chồng nghiện rượu của tôi đã có hiệu quả
Cách trị chồng nghiện rượu của tôi đã có hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mấy chị em trong công ty tôi cũng ra sức nói vào, khuyên nhủ. Thấy tôi say thành như vậy, chồng tôi  cũng không tiện nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cố hết sức đưa tôi về nhà.

Về nhà, tôi vẫn không chịu yên, hành hạ anh hết cái nọ đến cái kia. Bình thường anh khiến tôi khó chịu mỗi lúc say bao nhiêu, giờ tôi làm gấp đôi, khiến anh khó chịu gấp đôi. Đến tận nửa đêm, khi thấy anh cũng khá nản và uể oải, tôi mới tha cho anh đi ngủ.

Sau bữa tôi say rượu làm loạn đó, chồng tôi bớt rượu đi hẳn. Tuy vẫn uống nhưng mức độ bét nhè đã không còn nặng như trước. Tôi biết, mưu kế trị chồng nghiện rượu của tôi đã có chút hiệu quả. Hi vọng rằng anh rút được kinh nghiệm cho bản thân và từ từ sửa đổi thói hư tật xấu của mình.

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