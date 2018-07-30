Lời khuyên của người đàn bà một đời chồng cho những cô gái sắp kết hôn

Đàn bà dù đang sống hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa thì luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi: “Nếu chồng thay lòng mình sẽ sống ra sao?”. Khi kết hôn, đừng bao giờ trông đợi người chồng sẽ là bến đỗ bình yên, sẽ dang tay bảo bọc đàn bà suốt đời.

Tôi là người đàn bà bước ra khỏi hôn nhân với đầy những tổn thương và đau đớn. Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng khóc, cũng ôm vào mình những nỗi cô đơn. Những cô gái sắp bước vào đời sống hôn nhân, hãy đọc kĩ bài viết này. Phụ nữ khi kết hôn luôn mong muốn được yêu thương và hạnh phúc suốt đời - Ảnh minh họa: Internet Tôi cũng từng là một cô gái đầy mơ mộng, đầy hy vọng trước ngày mặc váy cưới. Tôi yêu đến 5 năm mới tính chuyện kết hôn. Tôi cũng tìm hiểu khá kĩ về người đàn ông ấy. Anh là người đàn ông tốt, biết quan tâm và chia sẻ. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân vốn dĩ chẳng thể nói trước được điều gì. Ngày qua ngày, những niềm vui và hạnh phúc dần dần chết lịm. Thay vào đó là những nước mắt, những nỗi cô đơn, cãi vã. Người đàn ông tôi từng thương yêu chỉ mang đến cho tôi sự thất vọng, chán chường. Tệ bạc hơn là anh ta lại có người đàn bà khác bên ngoài. Khi chịu không nổi, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi.

Các cô gái khi bước vào hôn nhân, đừng bao giờ nghĩ hôn nhân chỉ toàn màu hồng. Nếu nghĩ rằng yêu nhau tha thiết cưới nhau về cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh phúc thì điều đó rất sai lầm. Hôn nhân thực tế là một cuộc chiến rất khốc liệt. Ngoài tình yêu ra, chúng ta phải đối diện với cơm áo gạo tiền, với những mối quan hệ họ hàng, với trách nhiệm làm dâu, làm mẹ, làm vợ… Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông khi yêu họ có thể đợi chờ, có thể chiều chuộng những cô gái của mình. Nhưng cưới nhau về rồi, đàn ông sẽ không còn lãng mạn, quan tâm như trước nữa. Đừng kì vọng quá nhiều về màu hồng hạnh phúc, đừng trông đợi quá nhiều về sự quan tâm của đàn ông. Có như thế, đàn bà sẽ bớt đi thất vọng.

Đàn bà đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào chồng - Ảnh minh họa: Internet Lòng dạ con người là thứ rất khó nói trước. Chồng tôi cũng từng yêu thương, từng nói tôi là tất cả nhưng rồi cũng bỏ tôi mà chạy theo người khác. Đàn bà khi kết hôn, nếu tin chồng quá, đặt toàn tâm toàn ý vào chồng nếu anh ta thay lòng thì người vợ khó lòng mà vực dậy. Đàn bà dù đang sống hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa thì luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi: “Nếu chồng thay lòng mình sẽ sống ra sao?”. Khi kết hôn, đừng bao giờ trông đợi người chồng sẽ là bến đỗ bình yên, sẽ dang tay bảo bọc đàn bà suốt đời. Đàn bà khôn ngoan là người biết nhìn xa. Dù chồng giàu có, dù chồng nhiều tiền lắm của thì cũng phải có một công việc cho mình. Lỡ may đàn ông quay lưng, đàn bà còn có chỗ bám víu. Đàn bà khi yêu, khi kết hôn thường dốc cạn lòng mình, hiến dâng tất cả những gì mình có. Cái khổ lớn nhất của đàn bà chính là đặt trọn trái tim của mình cho người chồng không xứng đáng. Đàn bà dù yêu đến đâu thì đừng dùng hết mười phần con tim. Hãy tỉnh táo, hãy dùng lí trí để soi xét. Đàn bà khi kết hôn thường nghĩ rằng “trong nhờ đục chịu”. Phúc cho ai lấy được người chồng biết yêu thương, quan tâm vợ. Còn những người chẳng may lấy phải kẻ tệ bạc thì hãy mạnh mẽ mà buông tay. Tôi là người trải qua cuộc hôn nhân với đầy nỗi đau khổ và vết thương. Có chồng hay không có chồng, quan trọng nhất vẫn là đàn bà được hạnh phúc. Đàn bà khôn ngoan dẫu đang hạnh phúc cũng biết nhìn xa - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi quá bi quan và cực đoan khi khuyên các cô gái như vậy. Nhưng những gì tôi đã nếm trải là bài học đắt giá nhất tôi có được về lòng người. Đàn bà khôn ngoan chính là người luôn biết nhìn xa, biết dọn sẵn cho mình một con đường nếu chẳng may chồng quay lưng phản bội.

Gửi người thứ ba: Là đàn bà, phải có lòng tự trọng Đàn bà à, đừng cướp chồng người khác và tiêu những đồng tiền không phải do mình kiếm được. Bởi trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Sống bằng tiền chân chính là đàn bà đang tôn trọng và đề cao chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khuyen-cua-nguoi-dan-ba-mot-doi-chong-cho-nhung-co-gai-sap-ket-hon-291895.html