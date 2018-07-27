Gửi người thứ ba: Là đàn bà, phải có lòng tự trọng

Đàn bà à, đừng cướp chồng người khác và tiêu những đồng tiền không phải do mình kiếm được. Bởi trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Sống bằng tiền chân chính là đàn bà đang tôn trọng và đề cao chính mình.

Phụ nữ khôn ngoan nhất là người coi trọng phẩm giá của mình. Biết rằng sắc đẹp hay son phấn vẫn chẳng thể bằng được nhân cách. Thế nhưng, trên đời có bao nhiêu người đàn bà tự chà đạp phẩm hạnh của mình dưới chân? Đàn bà không có lòng tự trọng nhất là hạng đàn bà cướp chồng người khác. Những kẻ thứ ba tự chà đạp nhân cách của mình để cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Bạn đồng nghiệp của tôi vừa nhận được tin nhắn của người yêu. Vừa lướt điện thoại vừa cười vui vẻ, rồi bạn khoe chiều nay sẽ được người yêu dẫn đi mua sắm. Nếu là trước đây, hẳn là tôi sẽ rất vui vẻ hào hứng với câu chuyện của bạn. Còn bây giờ, tôi thật sự thấy coi thường bạn vì người yêu bạn đang nói tới là chồng của người khác.

Bạn ở quê lên thành phố học, rồi ở lại làm việc. Bạn bảo, quê bạn nghèo lắm nên khao khát lớn nhất của cuộc đời bạn là đổi đời. Bạn không muốn đời mình sẽ giống cha mẹ, lam lũ, cực nhọc ở quê nghèo. Vì thế, khi chọn bạn trai, tiêu chí đầu tiên là phải giàu. Bạn cũng cao ráo, xinh đẹp. Bạn chăm chút ngoại hình nên trông bạn chẳng thua kém những cô gái lớn lên ở thành phố. Khi người đàn ông giàu sang, có nhà cửa, xe hơi đó ngỏ ý làm quen bạn chẳng ngại ngần đồng ý. Rồi khi biết anh ta đã có vợ, có con bạn tặc lưỡi: “Có làm sao, miễn là anh ta giàu và có thể lo cho bạn".

Bạn không cần danh phận, chỉ cần anh ta lo cho bạn cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet Cặp với anh ta, bạn có tiền để xài, có xe tay ga xịn để đi. Thỉnh thoảng anh ta đưa bạn đi mua sắm, đưa bạn đi ăn nhà hàng. Bạn bảo, cuộc sống của bạn chỉ cần như thế. Không cần anh ta cho bạn danh phận, chỉ cần lo cho bạn một cuộc sống sung túc. Rồi bạn bị đánh ghen. Vợ của anh ta đâu phải hạng đàn bà tầm thường. Bạn bị cắt tóc nham nhở, bị tát, đau đớn là một vệt rạch dài trên mặt. Ngươi vợ còn lột đồ rồi đăng lên mạng. Bạn bè, cơ quan ai cũng biết. Bạn nhục nhã đến mức xin nghỉ việc. Khi tôi đến thăm, bạn trốn trong phòng và bảo rằng mình đã mất tất cả. Trên đời này cái gì chẳng phải của mình thì đừng cố công giành giật. Thương xót bạn nhưng tôi biết rằng những gì bạn đã làm xứng đáng bị nhận hậu quả. Đàn bà ăn nằm với chồng người khác, chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã và những tiếng khinh khi của người đời. Bạn đã trả giá cho những việc mình phải làm - Ảnh minh họa: Internet Là một người đàn bà khôn ngoan, trước hết phải có lòng tự trọng. Đừng cướp chồng người khác và tiêu những đồng tiền không phải do mình kiếm được. Bởi trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Sống bằng tiền chân chính là đàn bà tôn trọng và đề cao chính mình. Bạn của tôi, với học vấn và sắc đẹp mà mình có chẳng khó gì để kiếm được một người đàng hoàng, tử tế để yêu rồi kết hôn. Nhưng oái ăm thay, bạn đã chọn làm kẻ thứ ba. Bạn đã nghĩ, con đường ngắn nhất để đổi đời của bạn là đàn ông. Bất chấp tất cả, giờ đây bạn phải trả một cái giá quá đắt.

Đàn bà đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới hối hận vì đã sống quá hi sinh Đàn bà hi sinh, gom góp tất cả cho chồng rồi cuối cùng còn lại gì ngoài những nếp nhăn? Khi chị lên bàn phẫu thuật, chịu bao nhiêu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác thì chồng lại tàn nhẫn dắt một người đàn bà khác đi du lịch.

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